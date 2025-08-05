Что такое аппорт: загадочное перемещение предметов или ловкий обман?

Аппорт — это паранормальное явление, при котором предметы якобы перемещаются в пространстве или возникают «из ниоткуда». Этот феномен известен в спиритизме, оккультизме и парапсихологии с XIX века. Свидетели утверждают, что во время спиритических сеансов в закрытых помещениях появлялись цветы, камни, драгоценности и даже живые существа. Однако скептики считают аппорт результатом ловкости рук или массового гипноза. Так что же это — реальный феномен или искусная мистификация?

История наблюдений: первые задокументированные случаи

Первые упоминания об аппорте относятся к началу XIX века. В 1819 году доктор Дж. П. Билло описал сеанс, на котором в запертой комнате появился белый конверт с костными обломками. В 1844 году в доме доктора Ларкина из Массачусетса наблюдались необъяснимые перемещения тяжелых предметов. Участники спиритических кружков утверждали, что видели, как в запертых помещениях материализовались белые голуби. Эти случаи стали основой для дальнейших исследований феномена.

Одним из самых известных медиумов, демонстрировавших аппорты, была мадам д’Эсперанс. Её «дух-проводник» Йоланда якобы создавала растения прямо на глазах у зрителей. Например, в 1880 году на сеансе в Манчестере в графине с песком и водой за несколько минут выросло тропическое растение Ixora Crocata. Оно прожило три месяца, после чего внезапно исчезло. Подобные случаи вызывали как восхищение, так и сомнения в их подлинности.

Аппорты миссис Гаппи: цветы, фрукты и живые существа

Другой известной медиумом, связанной с феноменом аппорта, была миссис Гаппи. На её сеансах появлялись не только цветы, но и фрукты, орехи и даже живые бабочки. Альфред Рассел Уоллес, соавтор теории эволюции, засвидетельствовал, как по заказу одного из гостей на стол упал подсолнух с комьями земли на корнях. В другой раз в комнате материализовался кусок льда объемом в кубический фут.

Любопытно, что кончики растений, появлявшихся у миссис Гаппи, часто выглядели обугленными. Она объясняла это тем, что «духи» извлекали их с помощью «электрической силы». Однако критики предполагали, что медиум могла заранее прятать предметы в складках одежды или использовать скрытые механизмы. Несмотря на это, её сеансы собирали множество зрителей, включая известных личностей, таких как поэт Генри Лонгфелло.

Чарльз Бейли и загадочные археологические артефакты

Австралийский медиум Чарльз Бейли прославился необычными аппортами — от древних глиняных табличек до живых животных. В 1910 году на его сеансе появились индейское покрывало с человеческим скальпом, томагавк, кусок свинца времен императора Августа и даже птичье гнездо с яйцами и живой птицей. Однако позже выяснилось, что некоторые из этих предметов могли быть поддельными.

Британский музей исследовал глиняные таблички с клинописью, которые Бейли якобы принес из Вавилона, и признал их подделками. В Гренобле его обвинили в том, что птицы были куплены у местного торговца. Тем не менее, если бы все его аппорты были фальшивыми, ему потребовались бы огромные средства и мастерская по изготовлению подделок. Этот случай показывает, насколько сложно отделить реальные феномены от мошенничества.

Научные попытки объяснить аппорт

Учёные XIX–XX веков предлагали несколько теорий для объяснения аппорта. Немецкий профессор Иоганн Цёлльнер связывал его с «четвёртым измерением», предполагая, что предметы временно переходят в другую пространственную реальность. Эту идею поддерживали такие исследователи, как Чезаре Ломброзо и Камиль Фламмарион.

Другая теория, предложенная Реном Судре, гласила, что мозг медиума может временно дематериализовывать предметы, а затем воссоздавать их в другом месте. Однако ни одна из этих гипотез не получила научного подтверждения. Современная наука склоняется к тому, что аппорт — это либо ловкость рук, либо психологический феномен массового внушения.

Почему аппорт до сих пор вызывает споры?

Несмотря на множество свидетельств, аппорт остаётся одним из самых загадочных явлений в парапсихологии. С одной стороны, есть десятки задокументированных случаев, включая показания уважаемых учёных и писателей. С другой — большинство этих событий происходили в условиях, которые не исключали мошенничества.

Сегодня интерес к аппорту сохраняется среди исследователей паранормального, но академическая наука по-прежнему отвергает его как псевдонаучный феномен. Возможно, будущие технологии помогут разгадать эту тайну, но пока аппорт остаётся на грани между мистикой и иллюзией.