Что такое амбиции и как они влияют на успех в жизни?

Амбиции представляют собой стремление к успеху, статусу и достижениям, а также уверенность в своих силах. Важно отметить, что изначально это слово имело негативный оттенок, ассоциируясь с такими терминами, как «апломб», «спесь», «самолюбие» и «тщеславие». Латинский глагол ambire переводится как «обхаживать», «обивать пороги», а также «выпрашивать» должность или благосклонность. Однако современные подходы к этому понятию претерпели значительные изменения. В профессиональной среде амбициозность всё чаще рассматривается как способность ориентироваться на высокие цели и настойчиво стремиться к их достижению. Ярким примером амбициозного человека является Стив Джобс, у которого были грандиозные планы и непоколебимая вера в собственные силы, что сильно повлияло на развитие технологий и бизнеса.

Разновидности амбиций: типы и их особенности

Психологами амбиции делятся на три основные категории: завышенные, заниженные и адекватные. При этом именно адекватные притязания, соответствующие реалиям и возможностям человека, являются действительно полезными для личностного и профессионального роста. Завышенные ожидания, как правило, приводят к разочарованиям, потому что достижение установленных целей оказывается невозможным. В результате этого человек теряет веру в свои способности и начинает сомневаться в собственных качествах. Избыточная самоуверенность мешает воспринимать конструктивную критику и адекватно оценивать ситуацию, что может стать причиной серьезных проблем в карьере, особенно для руководителей.

С другой стороны, заниженные амбиции могут указывать на безынициативность, апатичность и излишнюю скромность. Если человек не ценит себя должным образом, это может повлиять на его окружающих, что приводит к состоянию, которое психологи часто описывают как синдром самозванца.

Пример исследования от профессора Ильина

Профессор Евгений Ильин в своей книге «Психология зависти, враждебности, тщеславия» упоминает интересный эксперимент, проведенный японскими психологами с детсадовцами. Детям была предложена задача — достать конфету, размещённую значительно выше человеческого роста. Испытуемые поделились на три группы: первая группа сдалась, что говорит о заниженных амбициях; вторая группа с адекватными ожиданиями стала размышлять о том, как заполучить конфету; в третьей группе оказались участники с завышенными притязаниями, которые просто бегали и прыгали, не имея плана действий.

Как амбиции влияют на карьеру

Как показывает практика, амбициозные люди имеют более качественное образование, занимают престижные должности и зачастую получают высокий доход. Чтобы понять, почему это так, необходимо разобраться в том, как амбиции формируют профессиональные качества личности и как работодатели воспринимают сотрудников.

Амбиции в корпоративной среде можно разделить на коллективные, связанные с помощью организации, и личные, которые касаются стремления к собственному успеху. Марк Квинн, возглавляющий рекрутинг в агентстве Mercer, считает, что личные амбиции, направленные исключительно на собственное продвижение, вряд ли позитивно скажутся на компании. Соответственно, для успешной карьеры важно уметь соотносить личные и корпоративные цели.

Исследования показывают, что характер человека — один из трёх самых важных факторов, определяющих шансы на трудоустройство. Производители выделяют здоровую уверенность в себе, которая входит в топ самых ценных качеств по мнению работодателей. Однако высокомерие, напротив, считается значительным недостатком, поэтому важно следить за адекватностью своих амбиций в процессе трудовой деятельности.

Как указано в Harvard Business Review, 89% корпоративных культур ориентированы на результат. Это означает, что для карьерного роста прийдется ставить перед собой сложные амбициозные задачи. Общая тенденция привела к тому, что работодатели сейчас ценят сотрудников, обладающих адаптивной производительностью — способностью к быстрой адаптации к изменениям и неопределённостям на рабочем месте.

Большие амбиции становятся мощным двигателем мотивации к достижению успеха и встраиванию в лидирующую команду. Человек, страдающий от амбиций, будет следить за стандартами качества не только в своей работе, но и в деятельности коллег. Кроме того, таким сотрудникам свойственно изучение конкурентов на рынке, чтобы оставаться на шаг впереди и перенимать лучшие практики.

Когда амбиций нет: причины и последствия

Следует отметить, что стремление к чему-то свойственно всем здоровым людям. Последние десятилетия демонстрируют рост амбициозности среди молодежи, о чём сообщают исследователи из Университета Флориды. Полная апатия и отсутствие желаний могут указывать на экзистенциальный кризис или психические расстройства, такие как депрессия, и в таких случаях стоит обратиться за профессиональной помощью.

Претенциозность целей часто зависит от самооценки, воспитания и типа личности, однако эти факторы не являются единственными. Устойчивый недостаток амбиций можно исправить простым переосмыслением своих жизненных приоритетов, желаний и способностей. Исследования показывают, что самооценка не играет ключевой роли в успехах школьников; более важно наличие актуальных знаний и навыков. Не стоит каждый раз оглядываться на примеры родителей: в качестве мотивации могут служить успешные люди.

Интроверты и экстраверты действительно имеют разные подходы к целеполаганию и стратегиях достижения успеха, хотя их цели могут кардинально отличаться. Даже экстраверт может остановиться на скромных карьерных планах, в то время как интроверты с интересами в программировании могут мечтать об открытии IT-компании.

Как развить здоровую амбициозность

Для того чтобы амбиции способствовали успеху в карьере и личной жизни, необходимо уметь правильно формулировать цели, отслеживать успехи и неудачи, а также окружать себя правильными людьми.

Первое, что нужно сделать, это фиксировать цели в письменной форме и разрабатывать отчеты о выполнении поставленных задач. Исследования показывают, что люди, записывающие свои амбиции, достигают гораздо больших результатов. Кроме того, важно постоянно контролировать прогресс и концентрироваться на улучшении предыдущих достижений, а не просто работать на пределе своих возможностей.

Также необходимо развивать уверенность в себе, для чего можно вести истории успехов и ошибок. Это позволит лучше оценивать свои достижения и понимать, каким образом полученные навыки могут помочь в будущем.

Кроме того, не следует делиться своими планами с окружающими. Когда человек рассказывает другим о своих целях и получает одобрение, мозг может воспринимать это как уже достигнутый результат. Если очень трудно сдержаться, можно формулировать свои цели так, чтобы они не приносили радости, добавляя, что для их достижения потребуются усилия и время.

Ещё один важный аспект — окружать себя амбициозными людьми. Знаменитая цитата бизнес-тренера Джима Рона гласит: «Вы – среднее арифметическое тех пятерых человек, с которыми проводите больше всего времени». Чем амбициознее ваше окружение, тем выше ваши шансы установить масштабные цели.

Таким образом, амбиции оказывают значительное влияние на все аспекты жизни, включая карьеру и личную эффективность. Создавая правильное мышление и окружение, каждый человек способен достичь значительных высот на пути к своим целям.