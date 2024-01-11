Что такое «25 кадр» и как он влияет на человека?

Интерес к феномену 25-го кадра в Европе появился в конце прошлого века, в России только в двухтысячных годах и не утихает до сегодняшнего дня. Однако это явление было описано и изучено впервые в Америке еще в 50-х годах. На основе этой технологи сегодня предлагают изучать языки и худеть, рекламировать собственные товары или бренды. Однако само понятие часто воспринимается неправильно, не говоря уже о его воздействии на организм человека и его сознание.

Что это такое

Действительно ученые установили, что глаз человека за секунду воспринимает только 24 кадра. Это обусловлено физиологическими возможностями данного органа и проводимостью нервных окончаний. Конечно, сам глаз будет фиксировать абсолютно все световые сигналы, но до мозга дойдут только 24 последовательно сменяющих друг друга картинки. Но технически в изображение можно добавить еще один кадр, это и будет тот самый 25-й.

В самом простом варианте этот кадр добавляется в конце показа видеоролика или фильма точно перед закрытием объектива проектора. В этом случае используется еще один источник изображения, который не дает сильного подсвечивания.

Второй вариант – более частая демонстрация дополнительного кадра. Его длительность должна составить примерно 0,04 секунды. При этом интенсивность цвета будет намного меньше, а яркость практически нулевая. Технически обнаружить двадцать пятый кадр в видеофайле можно без особого труда. Для этого потребуется компьютер и простейшая программа воспроизведения с точными настройками.

Но прежде всего, двадцать пятый кадр представляет собой одну из самых крупных мистификаций последнего века. Появился этот термин благодаря владельцу кинотеатров, который якобы проводил таким образом агитацию покупок колы и попкорна, а затем стал продавать новомодный метод всем желающим. Уже в 70-х годах было доказано, что эти опыты, как и разработки являлись исключительно мошенничеством.

Как это работает

Двадцать пятый кадр не способен никак повлиять на бессознательное человека. Он не может помочь запомнить что-то, не может сформировать желания и не может мотивировать зрителя на определённые действия. Сама связь между глазами и подсознанием очень сомнительна. Тот факт, что нервные окончания не в состоянии настолько быстро провести информацию от глаза к мозгу, не означает, что данные двадцать пятого кадра должны попасть куда-то еще.

На тему восприятия человеком данных изображений были проведены независимые исследования во многих странах мира. Результат был всегда одинаковым: поведение, покупательские наклонности, мнения людей не менялись совершенно даже после длительных экспериментов с подобной скрытой рекламой.

Существует теория, что этот кадр обязательно сработает, если в нем будет зафиксирована информация крупными буквами и желательно движущимся шрифтом. Однако и такие данные были опровергнуты, причем еще в 68-м году прошлого века. Отмечается некоторый эффект плацебо от использования подобной технологии в целях изучения языков, различных наук и даже как метода лечения.

Но последние эксперименты показали, что нет никакой разницы, был ли действительно 25-й кадр на экране или нет, психологический эффект от этого не зависит. Главное, убедить зрителя, что он действительно получит определённый эффект от просмотра такого совершенно «особенного» ролика.

Эксперименты с этим явлением продолжаются и сегодня. Некоторые компании все еще пытаются использовать подобный маркетинговый ход. Но стоит отметить, что, согласно законодательству большинства стран, скрытая реклама запрещена вовсе, независимо от технического исполнения и эффективности.