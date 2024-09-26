Что сказать девушке чтобы она поняла что я её люблю

Сообщить о своих чувствах бывает очень непросто. Некоторые фразы звучат буднично и слишком банально, другие не сообщают нужную информацию. Из-за того что не удаётся подобрать фразу, большинство парней предпочитают промолчать. Недосказанность встречается довольно часто, особенно в подростковом возрасте. Чтобы не попадать в неприятные ситуации и своевременно заявлять о своей симпатии, предлагаю запомнить несколько эффективных реплик.

Комплименты деталям

Все давно научились говорить «ты красивая» и «я тебя хочу». Этого добра у любой привлекательной девушки целый чемодан в разных соцсетях и на сайтах знакомств. Так обычно говорят те, кто не сильно увлечён девушкой, сосредоточен на её теле или вообще как попугаи повторяют популярные фразы. Мало кто оценит подобное. Чтобы продемонстрировать свою любовь придётся пойти другим путём.

Самые лучшие комплименты подчёркивают малозначительные или не очевидные детали. Красивые ноги это банально, а вот красивые колени уже необычно. Нос, волосы, уши, ямочки на щеках. Даже цвет глаз. Всё это редко получает знаки внимания, потому что так никто не делает. Зачем углубляться, когда можно произнести заученную фразу, которую парни повторяют один за другим. Я один раз сказал девушке, что у неё классные штаны и попросил на свидание со мной выйти в них. Меня раз 10 переспросили — штаны? Классные штаны? А чем они классные? Что в них такого? Почему именно штаны?!

Сказал бы «классная задница» или «ты офигенная», пошёл бы лесом. Просто потому что таких вагон и маленькая тележка. А тут получается рассмотрел, заметил детали, приглядывался. Значит был настоящий интерес. Попробуйте понравившейся девушке сообщить о том, что удивительного и привлекательного вы нашли в ней. Вы точно найдёте, если любите. Даже спустя годы отношений. И она скорее всего ничего подобного никогда не слышала.

Мне нравится как ты…

Человеческая психика улавливает все поступающие сигналы, после чего анализирует их. Бывает в ближайшем окружении есть люди, которым мы нравимся, но нам самим к сожалению об этом ничего не известно. Следовательно информация о наличии симпатии отсутствует. Вы можете думать, что ваша влюблённость и любовь должны быть очевидны, однако на практике всё чуть сложнее.

Нередко случается так, что у одного сильные чувства, только он молчит как рыба. А другой взял и сказал, что ему нравится её смех, как она стоит, ходит, сидит и так далее. Нам нравится кому-то нравиться. И ещё больше нам нравится об этом знать. Почаще разговаривайте, ваша девушка хочет слышать что-то о себе. Может она улыбается красиво, шутит прикольно, готовит вкусно, ловко ориентируется на госуслугах, умеет записываться к врачу через интернет. Вы же её за что-то любите, вот и скажите за что.

Если что я рядом

На самом деле нам не так уж и часто нужна помощь, в 99% случаев все проблемы решаются собственными усилиями. Исключение разве что инфантилы, тех вечно надо спасать. Только это всё не любовь, а у вас, надеюсь, другой случай. Взрослому человеку просто важно знать, что на крайний случай у него есть надёжное плечо и обладатель этого плеча не оставит один на один с бедой. Главное не навязываться и не лезть куда не просили, мир уже устал от медвежьих услуг.

Выразите готовность помочь в случае необходимости и покажите своё присутствие в критические моменты. Тех, кто говорит «я ради тебя горы сверну» и «я за тебя любого убью», а потом забывают навестить в больнице и не берут трубки когда очень хочется поговорить, пруд пруди. Покажите что вы не один из них. Вы не суёте свой нос куда не надо, не заслуживаете одобрение, не добиваетесь, но всегда готовы оказать содействие и поддержать девушку в трудную минуту. Это очень ценно и громче всего говорит о симпатии.

Я хочу с тобой…

У отношений должна быть какая-то понятная цель, иначе для чего мужчине и женщине вообще сходится? Этот пункт многие недооценивают и получается полная неразбериха. Один говорит только о низменных желаниях из серии «я бы вдул». Другой заливает сказки похлеще Пушкина, рассказывая о том, что хочет семью, детей, носить на руках и любить до гроба. Подозрительно и неправдоподобно. А третий молчит и вообще ничего не говорит.

Вы можете стать четвёртым. Тем самым парнем, который не врёт ради получения похвалы и одобрения. Тем, для кого физическая близость это меньшее из того, что может дать девушка. И тем, у кого есть обоснованные и вполне достижимые потребности. Хочу погулять с тобой, хочу посмотреть с тобой этот фильм, хочу сходить с тобой в кинотеатр, хочу чтобы мы начали жить вместе, хочу от тебя дочь. В общем-то это как минимум демонстрирует ваши намерения, в противном случае спутница либо будет думать что у вас одно на уме, либо вообще запутается в догадках. Что вам нужно, чего вы хотите?!

Как всё прошло, как ты, как твои дела?

Это не те » как дела», которые говорят чисто из вежливости. Когда любят, хотят участвовать в жизни избранницы. Выше мы уже говорили о том, что заслуживать, добиваться и навязываться, плохо. Ещё хуже страдать синдромом спасателя. А вот искренне интересоваться как прошёл день и удалось ли справиться с задачей, по поводу которой она сильно переживала, это уже полноценный жест. Всем нам нужен человек, который проявляет истинную, а не мнимую заботу. Если вы хотите и умеете так делать, то вашу любовь точно заметят.

Вместо итога

Любовь каждый представляет по разному. Всё зависит от детско-родительского опыта, убеждений и дефицитов, которые человек пытается компенсировать. Всем не угодишь, но ментально здоровые девушки ориентируются на всё вышеперечисленное. Вы конечно можете заявить о своих чувствах с помощью денег и избыточного внимания, можете стать навязчивым и буквально кричать о своей любви, но ни то ни другое не имеет ничего общего с настоящими чувствами.

Научитесь не говорить, а показывать. Не заслуживать, а обозначать потребности. Не уговаривать, а искать точки соприкосновения и взаимные интересы. Если вы сделали всё, о чём мы говорили выше и при этом ваши действия обусловлены симпатией, а не компенсацией, а девушка всё равно отвергает или дистанцируется, значит вам пора искать новую. Любовь всегда безусловна и взаимна, у вас очевидно что-то пошло не так.