Выход из отношений всегда каким-то образом объясняется, при любых раскладах есть причина. Она может быть выдуманной или реальной, обоснованной или построенной на ложном восприятии реальности. Корыстной и совершенно справедливой. Но каждый раз брошенный партнер вынужден гадать, уход второй половинки можно считать логичным концом этого романтического союза или произошедшее банальная ошибка? Что считается нормальной причиной для расставания, а что следует воспринимать как некое сумасшествие?

Что такое нормальная причина для расставания?

В зависимости от структуры взаимоотношений мы можем выделить два типа. Первый — здоровые отношения. В них люди остаются вместе до тех пор, пока есть взаимная симпатия, уважение и сотрудничество в зоне обоюдной ответственности. Привязанность надёжная и при прекращении всего вышеперечисленного мужчина и женщина принимают решение о расставании.

Вторая — созависимые отношения. Здесь один из партнёров пытается заставить спутника участвовать в зоне своей личной ответственности, мы наблюдаем нарушение баланса значимости, степень тревоги высокая. Подавленный сбегает, как только появляется такая возможность, а подавляющий может наиграться и бросить вторую половинку как ненужный мусор.

Исходя из этого возникает некое понимание нормальности тех или иных причин. Расстаться, чтобы наказать спутника за неповиновение, это явно выбор созависимого. Не норма. Когда представитель тревожно-избегающего типа привязанности начинает подозревать неладное и на ровном месте сбегает из отношений, это также нельзя считать адекватным поступком. Поэтому перечислим только те поводы и объяснения, которые используют ментально здоровые люди.

Утрата доверия

В любых отношениях доверие является фундаментом. Мы открываемся партнеру, он имеет доступ к личной, интимной информации, на него возлагается определенная ответственность. Любой человек хочет быть уверенным в том, что окружающие не воспользуются ситуацией, не подведут, не бросят, не подставят. В романтическом союзе вторая половинка оказывается так близко, что без искренности взаимодействие превращается в опасность.

Многие относят сюда измену и ложь, но здесь важно не ошибиться в терминологии. Возможно вы считаете изменой общение мужа с коллегами женского пола, это ваши личные взгляды. Быть может вам кажется, что жена вам врёт, но на самом деле вы задаёте такие вопросы, которые вас никак не касаются, правду сказать нельзя, а отмолчаться не получается. К тому же некоторые пары придерживаются свободных взглядов и не запрещают партнеру иметь близость на стороне. Для вас они изменщики, а для них ситуация естественная. Не ваше дело.

Поэтому говоря об утрате доверия психология подразумевает исключительно предательство. И очень важно определиться с тем, что это такое. Необходимо запомнить фразу — неисполнение взятых на себя обязательств. Если вы думаете, что я должен что-то сделать, то это ваша проблема. Если я сказал, что сделаю это, но не имея разумных оправданий собственное обещание не выполнил, просто проигнорировал, смело называйте меня предателем. И если подобное произошло, человек имеет полное право расстаться.

Расхождение планов

Мужчины и женщины разные, как с точки зрения физиологии, так и с точки зрения психологии. Вместе их удерживает зона обоюдной ответственности, то есть всё то, к чему они стремятся дополняя друг друга. Созависимые взваливают на партнера груз, которые каждый должен тащить самостоятельно и обижаются, если партнер сопротивляется. Не хочет быть моим рабом, гадина такая!

В здоровом союзе у людей есть общие цели. И расставания здесь происходят не редко. Случается это в тот самый момент, когда начинаются разногласия, один из участников союза хочет двигаться в направлении, которое неприемлемо для второй половинки. Я хочу детей, она нет. Я планирую переезд в Шотландию, она хочет жить в России. И так далее. В этой ситуации прекратить отношения это самое адекватное из всех возможных решение. Поэтому учтите, что от вас могут уйти просто потому что ваш образ жизни целиком и полностью не соответствует стремлениям спутника или спутницы.

Разрыв эмоциональной привязанности

В отношениях важно присутствие партнера. Он не обязан 24 на 7 сидеть у ваших ног и полностью жить вашу жизнь, у него могут быть собственные хобби, увлечения и занятия. Но при этом происходит регулярное взаимодействие, в трудную минуту вторая половинка становится опорой, мы точно знаем, что у нас есть близкий человек. Даже если в 7 утра оба разбегаются в разные стороны и встречаются только после 18-00. В течении дня есть ощущение, что мы не одиноки.

В некоторых случаях это чувство пропадает. Причиной могут стать как висхолдинг и безразличие, так и физическое отдаление. Отношения на расстоянии это то ещё испытание и далеко не все люди на подобное способны. Длительные командировки, сильная занятость, полное отсутствие общих интересов, невозможность поддержать словом и объятиями. Иногда люди живут в одной квартире, но испытывают тактильный голод, а спустя время и теряют всякую связь на уровне эмоций. Между другими встаёт расстояние.

Многим кажется, что жена не имеет права уходить, если муж выбрал профессию, предполагающую разъезды по стране или миру. Кто-то осуждает мужчин за прекращение отношений, если супруга мало уделяет ему внимания, потому что работает, проводит вечера с подружками, постоянно уезжает к маме на выходные или просто не хочет иметь совместный досуг. Но с точки зрения психологии вполне адекватным решением в подобных ситуациях будет расставание. Если эмоциональная связь слабая, то мириться с этим было бы глупо.

Любая форма насилия

Абьюзеры любят повторять одну любопытную фразу — я так люблю, это всё потому что ты мне нужна, так я проявляю свою заботу. И ведь такими словами можно оправдать всё что угодно. Запрещаю тебе общаться с мамой, потому что она желает тебе зла, я тебя оберегаю. Проверяю телефон чтобы вычислить врагов, которые пытаются разрушить наши отношения. Ударил тебя, потому что не выдержал, ты меня довела, я сорвался, но больше так не буду, если ты прекратишь провоцировать.

Девушки в этом смысле не отстают. Лишила тебя физической близости так как ты плохо себя вёл, я не хочу мужчину, который не делает так как я говорю. Следила за твоими соцсетями, потому что ты переписываешься с бабами и это угрожает нашим отношениям. Пилила и манипулировала, был грешок, но это чтобы тебя мотивировать, без меня ты был бы никем,на диване бы просидел всю жизнь.

Но весь секрет в том, что оправдывая свои действия неким насилием и угрозами в свой адрес, вы признаётесь в личной слабости. Вам не нравится что муж переписывается с «бабами»? Расстаньтесь. Девушка вас вывела из себя и поэтому вы решили разбить ей нос? Прекратите после этого называть себя мужчиной, вы зависимый слабак, потому что не можете уйти оттуда где вам плохо и вынуждены из кожи вон лезть чтобы удержаться на плаву. Сила это последний аргумент, очевидно других у вас нет.

Контроль, месть, применение физической силы, игнорирование, обесценивание, шантаж и угрозы это самый что ни на есть нормальный повод для расставания. Абьюзер гарантированно продолжит гнуть свою линию и перейдёт к обвинениям, якобы спутница ушла не имея на то оснований, или мужчина развёлся потому что не справился с ответственностью. Но дискомфорт в отношениях это самодостаточный и весомый аргумент, каждый имеет право выйти из романтического союза, если партнер хотя бы раз нарушил личные границы.

Вместо итога

Создаётся впечатление, что расстаться можно вообще по любому поводу. Цели не совпали, муж пару раз повысил голос, пообещал купить молока, но не купил, предатель! Получается искать причину больше не нужно, просто берёшь первую попавшуюся и предъявляешь её в качестве оснований. Многие даже скажут, что если слушать таких горе-психологов, то вся страна разведётся и наступит коллапс.

Вы не учитываете одну деталь — люди, которым друг с другом комфортно, не захотят расходиться. Пусть одиночество станет модным и пропаганда будет рекламировать развод как что-то потрясающее, пара уважающих и любящих друг друга продолжит оставаться вместе. Причина нужна двум типам людей. Первый — кто капитально устал и регулярно сталкивается с насилием в паре. Второй — кто неспособен быть партнером, не заинтересован в отношениях и использует их только как источник выгоды. Блага закончились, нужно уходить. И чтобы не у кого не возникло вопросов, придётся придумать оправдание.

Первые всё равно уйдут, но прежде сильно намучаются. Вторые тоже реализуют свой план и нафантазируют всё что угодно. Вам главное посмотреть на вещи реально и признать, что у расставания точно была причина, только вам её знать не обязательно. Люди имеют полное право прекращать отношения и не обязаны оставаться там, где им плохо.

Если всё вышеописанное будет приводить к расставаниям, то никакого коллапса не случится. Сейчас много девушек попадают в созависимые отношения, становятся недоступными для знакомства. Возможно прямо сейчас вокруг много порядочных, адекватных парней, но она занята разборками с своим крашем, как сейчас модно говорить. Варится в бульоне созависимости. И освободится когда уже никому не будет нужна.

Огромное количество мужчин угодили в созависимые отношения и потратили годы на попытки удержаться в них. Имелись все причины и основания для расставания, но он из-за низкой самооценки продолжал доказывать всем вокруг и самому себе, что он настоящий мужчина. Настойчивый, терпеливый, способный добиться женщину.

И всё это время оба были заняты. Одна терпела абьюзера , другой как умалишенный бегал с цветами за той, которая его отшивала по 4 раза в сутки. Если бы не пелена на глазах и ветер в голове, то могла получиться крепкая, нормальная семья. А так все заняты, у всех кто-то есть, каждый вырос на легендах о борьбе за любовь, терпении и смирении, а по итогу всё равно 80% разводов, 31% матерей являются одиночками, а 22% детей в России рождаются вне официального брака. Может пора признать неэффективность ваших методов?