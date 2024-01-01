Что происходит с человеком при отравлении угарным газом?

Отравление, вызываемое действием на организм угарного газа, в наши дни встречается ничуть не реже, чем это было в прошлые времена повсеместного использования печей. Газ, появляющийся при сгорании любых органических соединений, может легко проникать даже через бетонные стены, любые механические преграды.

Действует он очень сильно и быстро, однако отравление им зачастую происходит незаметно для человека. Угарный газ невозможно почувствовать – у него абсолютно нет видимых признаков – запаха, цвета.

Что происходит в организме?

Сила отравления чадом зависит от времени, в течение которого организм контактировал с ним, концентрации яда в воздухе, а также исходного состояния человека. Ослабленные и больные страдают сильнее.

Сразу после вдыхания угарный газ поступает в легкие, где сразу же насыщает собой кровь. Клетки, захватывающие кислород и разносящие его по разным тканям тела, взаимодействуют с угарным газом в сотни раз быстрее. Забирая его частицы, они доставляют его клеткам, а сами портятся, не имея больше способности передавать кислород.

Множество вдохов угарного газа приводят к появлению в теле гипоксии – состояния дефицита кислорода. Это мгновенно приводит к нарушениям работы тканей, которые быстро становятся необратимыми. Процессы окисления начинают идти стремительно и также с нарушениями. Организм включает и теряет свои многочисленные компенсаторные механизмы.

Видимые признаки отравления

Внешние проявления отравления угарным газом заметны сразу. Легкая степень состояния развивается, когда пораженными становятся 30% эритроцитов тела. В это время дыхание человека, как и биение сердца, очень часты (так тело стремится увеличить количество полезного газа в крови). Кожа отравившегося – красная, движения – неуверенные, зрение и слух – нарушены.

Человек замечает мерцание в глазах, ему становится очень больно в районе лба и висков. Так мозг начинает бороться с нехваткой кислорода, его функции расстраиваются. Однако сам больной пока находится в сознании, он может передвигаться, звать на помощь. При прекращении действия яда функции ЦНС и сердца должны восстановиться.

Продолжая пребывать в задымленном помещении, человек получает вторую, среднюю степень отравления. Его кожа резко бледнеет, мышцы начинают дрожать. Пульс «подскакивает», человека тошнит, может быть рвота. Воздуха начинает не хватать, одолевает сильная одышка, иногда люди теряют ненадолго сознание.

Если спасения не наступает, угарный газ вытесняет из крови уже целую половину клеток, переносящих кислород. Отравление становится тяжелым, не всегда оно дает человеку шанс на выживание. У него – очень частый пульс, который, однако, трудно прощупать, иногда в этот период наступают инфаркты. Дышит больной слабо, очень неглубоко, с перерывами. Мускулы по всему телу без кислорода сразу слабеют, пострадавший не в состоянии нормально двигаться.

В какой-то момент его кишечник опорожняется сам. Если появляются судороги, как правило, человека уже не удается спасти, и скоро он умирает даже при оказании правильной помощи. Находящиеся в сознании отравившиеся видят розовые облака перед глазами, их умственная деятельность спутывается, очень сильно клонит в сон. В конце концов наступает обморок.

Таковы обычные проявления отравления угарным газом. Они проявляются у большинства, однако есть группа людей, которые в аналогичной ситуации испытывают другие симптомы. Они могут демонстрировать возбужденное психическое состояние, бредить, видеть галлюцинации.

Отдаленные последствия

Если получившим отравление быстро оказывается грамотная помощь, все или некоторые функции их тел могут восстановиться. Однако более отдаленные последствия поражения могут проявляться в процессе жизни и требовать отдельного лечения. К таким проявлениям относятся: нарушение работы мозга (снижение интеллекта, потеря памяти, точности движений), мышц (хроническая слабость, плохой контроль), кишечника (непреднамеренные опорожнения), сердца (сбои ритма, инфаркты).