Смерть — естественный итог для абсолютного большинства живых организмов. Но человек является единственным (или одним из немногих), кто задумывается о том, что же будет дальше. Мы не будем говорить про то, куда отправляется душа (и отправляется ли) — ведь никаких научных подтверждений на этот счет нет. Узнаем лучше, что происходит после смерти с научной точки зрения.

Что происходит с телом умершего: события в течение 96 часов

Сразу после констатации смерти. Интересно, что сам факт окончания жизни не говорит о том, что абсолютно все клетки организма умерли. Многие из них продолжают быть активными. Например, в мозгу может наблюдаться определенный всплеск активности после нулевых показателей. Этот всплеск быстро затухает, а объяснить его природу до сих пор никто не может. Ученые предполагают, что именно с ним связаны рассказы о световых туннелях у людей, перенесших клиническую смерть.

12 часов. Через двенадцать-восемнадцать часов тело человека максимально покрывается трупными пятнами. Для криминалистов они очень информативны — по ним можно вычислить некоторые повреждения, понять, передвигали ли тело и т. д.

Сутки. Хоть человек и считается умершим уже 24 часа, в его организме еще остаются иммунные клетки, продолжающие свою работу. Например, они могут бороться с токсинами, очищать органы от нежелательных веществ.

36 часов. Удивительно, но даже через такой продолжительный срок после смерти у человека можно изъять сердечные клапаны и использовать их для трансплантации. Это связано с особой структурой клапанов — они состоят из тканей, которые долго сохраняют первоначальное состояние. В этот период родственники озадачены вопросом сохранения трупа до похорон.

72 часа. Еще одна жуткая, но удивительная подробность связана с роговицей нашего глаза. После смерти она остается живой и пригодной к пересадке еще трое суток. В течение трех дней она способна сохранять основные характеристики, подпитываясь кислородом из окружающей среды. Считается, что в эти часы человек ещё способен оставаться живым, поэтому в Европе использовались специальные безопасные гробы.

96 часов. Активный процесс разложения сопровождается выделением газов. Скапливаясь внутри, они могут сжимать внутренние органы, менять положение тканей. Самый неприятный момент в этом процессе даже не запах, а то, что мертвое тело может издавать странные звуки. Нередко они похожи на стон и даже сдавленный плач. Людей, не знающих о такой особенности, покойник может сильно напугать.

Дальнейшее разложение тела сопровождается неприятными запахами, размягчением тканей, истечением жидкости. Чем теплее в помещении или на улице, тем быстрее разлагается незахороненное тело. Мухи и другие насекомые откладывают в нем личинки, активно развиваются бактерии.

Если человек лежит в гробу, степень разложения тоже будет зависеть от особенностей обстановки. При сухой среде тело может довольно долго сохраняться. Если есть влажность, то бактерии съедят плоть уже за год — через 12 месяцев останутся только кости, и так происходит чаще всего.

Сами же кости в земле могут сохраняться длительное время — мы отлично это знаем по школьным урокам истории, на которых рассказывали о найденных останках древних людей. А вот на воздухе кости портятся гораздо быстрее — через несколько лет они уже начнут рассыпаться.

Дольше сохраняется тело человека в воде. Оно разбухает и покрывается жировоском, из-за чего многие бактерии перестают им интересоваться. Известны случаи, когда после затопления корабля людей удавалось опознать почти через сто лет. Теперь вы знаете, что происходит с физическим телом человека после смерти. Что же касается души и сознания, то здесь точных данных нет — эта тема еще долгое время будет вызывать массу споров.