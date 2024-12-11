Перед любым праздником в поисковых системах начинает бум вопросов по поводу презента. При чём хочется не просто сделать приятное близким, но и угодить учитывая индивидуальные особенности получателя. Люди ищут идеи для беременных, детей, женщин, родителей, супруга и супруги. Оказывается, есть большая разница между всеми этими категориями родственников и придётся выбирать нечто подходящее для каждого. Сегодня попробуем выяснить что подарить мужчине на новый год и какие самые оптимальные решения найдены.

Что подарить мужчине на новый год: банальные мелочи

На 23 февраля как-то завелось дарить носки и средства для бритья. Никакой логики здесь нет, но правило сложилось и устоялось, ни у кого уже не возникает возражений. Это, как говорят многие, знак внимания, те самые банальные мелочи. Так быть может и с новым годом есть что-то подобное? Как показать мужчине, что он не забыт, но при этом сильно не раскошеливаться? Давайте перечислять.

Самым простым решением могут стать сувениры и предметы одежды с изображением символа года. Тут, кстати, сгодятся и носки, если на них красуется главный герой предстоящих 12 месяцев. В 2025 году это змея. В быту пригодится кружка, не лишним будет и футболка. Мужчины довольно практичны во всём, что их окружает, подобные подарки не только приятны с точки зрения уделённого внимания, но и полезны в повседневной жизни. Подумайте над чехлом для телефона, автомобильным брелком или обычной статуэткой на стол. Чем он пользуется ежедневно? Вот вам и ответ на вопрос «Что подарить мужчине на новый год».

Что подарить мужчине на новый год: что-то полезное

Если новый год вы хотите использовать как повод для достойного подарка, то здесь придётся изучить мужчину и его потребности. В статье «лучшие подарки для мужчин по мнению мужчин» мы разбирали категории товаров, которые чаще всего заказывают представители сильного пола на маркетплейсах. Далее остаётся выяснить интересы конкретного человека и аккуратно разузнать о наличии той или иной желанной вещи.

Быть может он давно мечтает о новом мониторе для ПК или игровом кресле. Возможно ему остро необходим перфоратор, но купить до сих пор не получилось. Набор ключей, наушники, телевизор, ноутбук. Тут всё будет зависеть от ваших финансовых ресурсов, но главное, что новый год это отличный повод для радости. Время чудес, как говорится. Если у вас есть доступ к его смартфону (разрешение от партнёра), то обязательно воспользуйтесь этим. Посмотрите что он сохраняет в корзину маркетплейса, какие товары лайкает. Это называется дримскроллинг, то есть прокрутка ленты желаний. Здесь вы точно найдёте то, в чём нуждается парень.

Что подарить мужчине на новый год: повод поговорить

Если речь идёт о вашем партнере в романтическом союзе, то праздник можно использовать в качестве причины для диалога. Всё вышеперечисленное актуально в случае сюрприза, когда вы хотите приятно удивить человека. Но это работает далеко не со всеми. Многие мужчины испытывают дорофобию, они не умеют дарить и получать презенты, ощущают эмоциональный дискомфорт. Не знают как правильно радоваться и вести себя в целом, боятся не угодить и так далее. К тому же разговоры в отношениях крайне важны. А тут такой повод!

Сообщите о своём желании сделать приятное любимому человеку, открыто спросите о его потребностях. Например я, тот самый дорофоб. С самого детства мы с родителями обсуждали идеи для подарков, иногда мама и папа полностью покрывали мои хотелки, а бывало так что мы скидывались. Я долгое время копил, а в преддверии дня рождения или нового года мне добавляли недостающую сумму. Помню велосипед, который появился у меня по такой схеме. Это было как вчера!

Иногда разумнее сразу обозначить сумму, выделенную под подарок. Сложно говорить что ты хочешь, когда не знаешь сколько денег есть у спутницы. Так можно угодить в нелепую ситуацию. Ты заявляешь, что новая коробка передач на автомобиль это то, что тебе нужно, но потом выясняется, что партнёрша хотела уложиться в 3 500. Пу пу пуууу… Поэтому между делом можно проверить насколько вы близки и получается ли у вас обсуждать различные ситуации без риска получить обвинения, обесценивание, насмешки и агрессию.

Вместо итога

В интернете можно найти гигантские списки товаров, пригодных для подарка. Но люди и без них знают, что в мире существуют часы, портмоне, смокинги и смартфоны. Во всей этой праздничной суете мы порой забываем о самом главном — о настоящей заботе. Не интересуемся истинными потребностями, не учитываем желания, не хотим узнать человека поближе. В результате нередко дарим что-то ненужное, бесполезное, хоть и дорогое. Лично мне не нужны часы, даже швейцарские, даже за миллиард долларов. Я их попросту не ношу. А вот видеокарта, чтобы буквы в мониторе перестали прыгать, очень пригодилась бы! С наступающим новым годом и пусть в нём будет больше внимания, поддержки, понимания и любви. Тогда и вопрос подарка никогда не возникнет, вы всегда будете знать в чём нуждается вторая половинка.