Что подарить человеку, у которого все есть?

Выбор подарка для человека, у которого все есть, может стать настоящим вызовом. Часто кажется, что найти что-то оригинальное и полезное практически невозможно, но в мире технологий и новинок в области бытовых приборов есть множество вариантов. Все мы знаем, как полезно иметь в своем дне устройства, которые упрощают повседневные задачи и делают жизнь более приятной. Давайте рассмотрим, какие современные гаджеты и приборы могут отлично вписаться в любой дом, и о которых даже самый искушённый человек может и не подозревать.

Полезные гаджеты для дома

Во-первых, умные устройства для управления освещением! Умные лампочки, такие как Philips Hue, позволяют регулировать освещение в доме с помощью мобильного приложения, выбор цвета и яркости настраивается в зависимости от настроения или времени суток. Это не только удобно, но и создает уникальную атмосферу в вашем доме.

Следующим интересным предложением являются робот-пылесосы, такие как iRobot Roomba или Xiaomi Mi Robot Vacuum. Эти устройства помогают поддерживать чистоту в доме, автономно убираясь в вашем помещении, что значительно сокращает время на ежедневные задания.

Для любителей готовки стоит обратить внимание на умный термометр для духовки, например, Meater. Это устройство позволяет контролировать температуру блюда через мобильное приложение, что исключает вероятность его подгорания и помогает добиться идеального результата.

Беспроводные зарядные станции — это ещё один замечательный гаджет, который станет бесспорным подарком для любого, у кого есть несколько устройств. Такие станции могут одновременно заряжать смартфоны, планшеты и даже смарт-часы, избавляя от путаницы с проводами.

Мини-проекторы, такие как Anker Nebula Capsule, обеспечивают отличное качество изображения в компактном формате. Вечер кино с друзьями станет ещё более увлекательным с таким устройством, позволяющим проецировать фильмы на любую плоскость.

Не забудем про массажеры для спины и шеи. Эти устройства — отличное средство для снятия усталости после долгого рабочего дня и отличная возможность расслабиться после стресса. Выбор моделей очень широк: от компактных, которые можно брать с собой, до профессиональных массажеров для дома.

Переносные фильтры для воды, такие как LifeStraw, делают чистую воду доступной в любом месте. Этот гаджет станет отличным подарком для любителей путешествий и активного отдыха, обеспечивая возможность питьевой воды даже в далеких местах.

Умные колонки, такие как Amazon Echo или Google Nest, могут стать незаменимыми помощниками в любом доме. Эти устройства позволяют управлять различными умными гаджетами, ставить напоминания, слушать музыку и даже задавать вопросы, как виртуальный помощник, который никогда не устанет отвечать.

Наборы по уходу за растениями, такие как Click and Grow, позволяют выращивать свежие травы и овощи прямо у себя дома. Система автоматического полива и управления светом делает этот процесс легким и увлекательным, даже для тех, у кого нет опыта в садоводстве.

Кухонные гаджеты этого века также способны удивить. Например, многофункциональный блендер или смузи-миксер, который одним нажатием кнопки способен приготовить идеальный коктейль или смузи, станет отличным подарком для любителей здорового питания.

Умные весы, такие как Fitbit Aria, предоставляют не только данные о весе, но и анализируют состав тела, помогая следить за физической формой и здоровьем. Связываясь со смартфоном, такие устройства могут отслеживать прогресс и давать полезные рекомендации.

Электрическая зубная щетка с функцией подключения к приложению, такая как Philips Sonicare, улучшает процесс ухода за зубами, позволяя контролировать качество чистки и устанавливать цели для улучшения гигиенических привычек.

Также стоит рассмотреть возможность подарить умные замки, такие как August Smart Lock. Такие устройства обеспечивают дополнительную безопасность, позволяют открывать двери при помощи смартфона и даже управлять доступом для гостей удаленно.

Тостеры с функцией подогрева и многофункциональные устройства для выпечки, такие как Instant Pot, могут порадовать любителей готовки, позволяя разнообразить меню и экспериментировать с новыми рецептами.

Для создания комфортной атмосферы в доме подойдут диффузоры для эфирных масел, которые помогают расслабиться и улучшить общее состояние. Они способны наполнить пространство ароматами, создавая уют и гармонию.

Микроволновые печи с функцией гриля, такие как Panasonic NN-GN68, могут упростить процесс готовки, позволяя разогревать и готовить различные блюда всего за несколько минут.

Гаджеты для контроля качества воздуха, такие как Xiaomi Mi Air Quality Monitor, помогают следить за состоянием воздуха в помещении и даже напоминают, когда необходимо проветрить или очистить воздух.

Очистители воздуха с функцией увлажнения, такие как Dyson Pure Humidify+Cool, способны поддерживать здоровый микроклимат в квартире, что особенно важно в зимний период.

Фитнес-браслеты, такие как Xiaomi Mi Band, могут стать отличным подарком для любителей спорта. Они отслеживают физическую активность, качество сна и даже уровень стресса, позволяя заботиться о здоровье.

На завершение, если ваш близкий человек любит творчество, можно рассмотреть возможность приобретения 3D-ручки, которая позволит воплощать в жизнь самые смелые идеи и создавать оригинальные проекты.

Что подарить человеку, у которого все есть? Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться. Однако выбор среди полезных современных гаджетов и бытовых приборов может подарить радость и удивление даже тому, у кого уже есть всё. Каждый из упомянутых устройств способен внести что-то новое в привычную жизнь, сделать её более интересной, комфортной и увлекательной.

Подарки, сделанные своими руками

Конечно дарить рисунок было бы неприлично, такой вариант уместен только если вы профессиональный художник. Зато вы можете заказать портрет у специалистов. В наши дни изображение человека могут выточить из дерева, нарисовать красками, собрать из пазла, создать десятками других способов. Иногда человеку, у которого всё есть, приятнее получить носки или свитер, которые вы связали сами, чем купленную кофту модного бренда. Такую он и сам может приобрести, а вот ваша забота бесценна.

Время

Да, время тоже можно подарить. Это больше относится к детям, которые купаются в роскоши, но не часто видят маму и папу. Сводите его в парк, смотайтесь всей семьёй в центр и покушайте сладкую вату. Игрушки забудутся, а вот эмоции останутся на всю жизнь. Лично я до сих пор помню как мы вдвоём с мамой ходили на аттракционы в мой день рождения. У неё закружилась голова, я бегала за водой в ларёк, а потом мы ели мороженное и ждали когда она будет готова к новым каруселям. Прошло уже много лет, но я до сих пор помню этот день так, будто он был вчера.

Спросите прямо

Дело ведь не в самом подарке, а в том внимании, которое вы дарите человеку. Любому будет приятно знать, что вы искренне интересуетесь его жизнью. А раз так, то вы точно знаете на что он тратит деньги регулярно. Подписка на футбольные каналы? Подписка на сериалы или приложение книг? Посещает спортзал? Каждые выходные ходит в кинотеатр? Любит экстремальные виды спорта? Катается на лыжах?

Если это выяснить, то можно подарить абонемент или атрибутику. Важно, чтобы это заканчивалось, так нет риска презентовать то, что у него уже есть. Сертификат на массаж и годовая подписка на онлайн сервисы никогда не будет лишней. Но уж если вы ничего такого о человеке не знаете, то пачка носков всегда придётся кстати. А вообще не бывает людей у которых всё есть. Бывают люди, которых вы плохо знаете. В таком случае дарите деньги, не ошибётесь.