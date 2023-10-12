Что нужно чтобы отношения были крепкими?

Крепкие отношения это союз мужчины и женщины, построенный на взаимной симпатии, уважении и заботе, с одновременным совпадением ценностей и ключевых привычек. Но за фундаментом идёт не менее важная составляющая, а именно высокий эмоциональный интеллект партнеров, способность к эмпатии, понимание и присутствие.

В результате получается настолько устойчивая конструкция, что люди по отдельности крепко стоят на ногах, а за счёт дополнения друг друга получают новые возможности и открывают невиданные ранее горизонты.

Идеальная картинка, которая больше похожа на сказку, но как говорил классик «всех женщин планеты поиметь нельзя, однако стремиться к этому стоит!». В контексте нашей публикации можно перефразировать и получить следующую фразу — «идеальных отношений не существует, но максимально к ним приблизиться может каждый!».

На чём держится союз мужчины и женщины?

Далее перечислим детали, на которых крепко стоят отношения. Все эти выводы были сделаны в результате анализа и опроса пар, проживших вместе более сорока лет. Безусловно у каждого оказался свой секрет успеха, но многое совпало у всех. Об этом и поговорим.

Союз двух самодостаточных людей

Любая форма созависимых отношений неустойчива. Иногда происходит парадокс, два абсолютно нездоровых с ментальной точки зрения человека, держатся вместе до самой смерти. Однако важно учесть, что развод это далеко не всегда показатель ненормальности. Напротив, часто случается так, что во избежании насилия и дискомфорта людям намного полезнее разойтись.

Если же мы берём в расчет пары, которые прожили много лет вместе и при этом не издевались друг над другом, а наслаждались своим союзом, то самодостаточность это первый и главный критерий. Здесь довольно легко провести тест. Если вы в одиночестве прекрасно себя чувствуете и проживаете наполненные удовольствиями дни, решая все свои проблемы самостоятельно и закрывая все потребности из зоны личной ответственности, то к отношениям вы готовы.

В них вы получаете лишь то, что неспособны получить без партнера чисто с физиологической точки зрения. Без мужчины не будет ребенка, как собственно и у мужчины без женщины. Времяпрепровождение в компании близкого человека обеспечивает выброс гормонов, которые другим способом не получить. Для откровенных разговоров нужен родной человек. Без объятий и поцелуев жизнь становится чуточку тоскливее, что доказывают многочисленные исследования. Вот для всего этого нам и нужна вторая половинка. Не для чего другого.

Универсальность партнера

Все эти «мужчина должен», «женщина обязана», «мужские обязанности» и прочая лабуда не приведёт вас в здоровые отношения и союз не станет крепким. Прожившие вместе полвека люди говорят о взаимозаменяемости. Нет проблем для мужа помыть посуду, приготовить ужин и подмести пол. Женщины с лёгкостью водят автомобиль, могут хорошо зарабатывать и при необходимости обеспечивать семью. Многие мужчины уходят в декрет.

Женщины оправдывают свои требования к финансовому благополучию спутника тем, что они могут забеременеть, на три года минимум «выпасть из жизни» и так далее. Но ведь и мужчина таже может заболеть, потерять работу, угодить в затяжную апатию. Научно доказано, что именно представители сильного пола гораздо труднее переживают резкие изменения. Ещё вчера он возил вас на моря и покупал шубы, а сегодня потерял бизнес и просто не может найти в себе силы для хоть какой-то активности. Упал на диван и не двигается.

Смысл союза мужчины и женщины в том, чтобы дополнять друг друга и в любой момент заменить партнера. Тогда никакой шторм отношения не разрушит, ведь детали этого механизма быстро перестроятся, защитят друг друга от внешнего воздействия и очень скоро начнут крутиться как прежде. Все остальные развалятся даже под давлением бытовухи.

Отсутствие насилия

Дом это не стены и окна. Дом это люди. Мы можем столкнуться с разного рода трудностями во внешнем мире, но возвращаясь в квартиру хотим чтобы там как минимум не продолжалось насилие. Многие считают, что если не колотят супругу или делают это не часто и только за дело, то они большие молодцы. И вообще остальные ещё хуже, держись за меня. Но крепких отношений тут точно нет.

Нельзя забывать о том, что эмоциональное насилие это не всегда прямое воздействие на человека. Это игнорирование, безразличие, отсутствие поддержки, как собственно и отсутствие самого человека в трудную минуту. Обесценивание, обвинения.

Стоит почитать умные книжки, чтобы разобраться в этих терминах. Абсолютное большинство людей даже не подозревают, что издеваются над своими близкими. Элементарная пассивная агрессия вообще давно считается нормой, все как-то привыкли. Но психика нет и она будет ощущать дискомфорт каждый раз, когда вы окажетесь рядом с токсичным партнером.

Что-то новенькое

Во многих парах вроде бы нет критических проблем, но со временем жизнь становится такой приторной, что хочется найти глоток свежего воздуха. Это очень опасный период, потому что именно здесь чаще всего случаются измены. И мужчины и женщины потом признаются, что не планировали подобных действий, но чувствовали острую потребность в новизне. Приелось, надоело, жизнь словно остановилась, нужны были новые эмоции.

Как показывают опросы «семейных долгожителей» эта проблема решается довольно просто. Попробуйте близость в необычном и непривычном месте, измените график досуга, проведите выходные по новому, отправьтесь в небольшое путешествие. Абсолютно оригинальные и уникальные эмоции можно получать с тем же человеком, достаточно поменять контекст. Вот когда вы последний раз ходили на свидание со своей второй половинкой? На такое, чтоб как в первый раз.

Ценности, которые разделяют оба

Последние годы стали настоящим шоком для многих семейных пар. Сначала была пандемия, во время которой людям пришлось больше времени проводить вместе. И тут вдруг выяснилось, что они настолько разные, что быть рядом просто не получается. Несколько лет назад, когда всё начиналось, никто не обратил на это внимания, а потом было некогда. Работа, дети, проблемы, суета. Теперь же вы лицом к лицу в одной квартире, приходится много разговаривать и оказалось, что мировоззрение спутника совершенно вам не подходит.

События февраля 22 разделили весь мир. Кто за, кто против, кто поддерживает, кто протестует, кто понимает, кто не может ни понять ни принять. Самые близки, включая родителей и детей, мужей и жён, оказались по разные стороны баррикад. И компромисса нет.

Здесь нам пригодился опыт людей, столкнувшихся с подобным много десятилетий назад. Некоторые пытались замалчивать своё недовольство и ради сохранения семьи табуировали определенные темы. Но это далеко не всегда приводило к укреплению отношений. Союз разваливался, хоть и замедлял падение. Крепче всех оказались те, чьи взгляды и убеждения полностью совпадали. Есть ценности, которые на какую ситуацию не наложи, не теряют своей актуальности. Их совпадение приводит к усилению поддержки друг друга даже в самые чёрные дни, месяцы и годы.

Способность к диалогу

Что бы вы не делали, встретить идеального человека невозможно. Все мы имеем уникальный опыт, который формирует убеждения, взгляды, привычки. То что для одного естественно и нормально. для другого источник раздражения. И тут наступает время поговорить.

Если один уходит в висхолдинг, то есть отказывается обсуждать проблемы, а второй не умеет правильно высказывать претензии и вступать в конфликт, то есть не знает о существовании техники «я-сообщения«, то эта карета далеко не уедет. На первом же повороте пассажиры вылетят в разные стороны и кому то по голове прилетит колесо. Аккуратнее с этим. Научитесь разговаривать, прежде чем надевать на пальца кольца.