Похороны близкого человека это всегда неприятный,энергозатратный и эмоционально напряженный день. Кроме стандартной суеты связанной с организацией важно ещё не запутаться в традициях и соблюсти все общепринятые нормы, чтобы согласно религии и даже суевериям не сделать ничего лишнего. В связи с этим тема сегодняшней статьи — что нельзя делать в день похорон родственника?

Что нельзя делать в день похорон родственника перед погребением?

Весь процесс начинается с того, что тело усопшего забирают с морга, где его должны помыть и одеть. Уже здесь многие совершают ошибку, так как негласные правила говорят нам о том, что родственникам нельзя мыть покойного. Лучше доверить эту процедуру сотрудникам морга или нанять специальных людей. Впрочем данная традиция неоднократно подвергалась критике и сегодня уже никто не может сказать наверняка, является такой поступок нарушением или нет.

Когда тело умершего привезли домой нельзя оставлять его одного и при этом категорически запрещено располагать в доме зеркала. Все они должны быть завешаны, как и экраны телевизоров. Мнения здесь различаются, но всё сводится к тому, что усопший не должен ни в чём отражаться. Одни считают, что это делается для того, чтобы не напугать живых, другие убеждены в том, что душа покойного может запутаться и не найти путь к Всевышнему.

Стоит обратить внимание и на само тело. Недопустимо, чтобы веки были открыты, поэтому многие используют простой приём — кладут монеты на глаза. Одновременно с этим важно позаботиться о том, чтобы в доме, где находится покойный, не было животных. Домашних питомцев лучше отдать друзьям, знакомым или соседям. Уличные могут оставаться в будке.

Следующий запрет носит больше психологический характер. Детей и беременных женщин стоит держать подальше от столь трагического события. Оно связано с тяжелыми эмоциональными переживаниями, плачем, причитанием и в целом атмосфера приводит к стрессу. Ни тем ни другим такое не рекомендуется, поэтому если они не являются очень близкими родственниками, то мероприятие лучше пропустить вовсе.

В остальном должны соблюдаться элементарные правила приличия. Запрещено материться, лузгать семечки, напиваться и ссориться рядом с покойным. Всё это можно охарактеризовать как проявление неуважения. Также не стоит обсуждать умершего в негативном ключе, он больше не может вам ответить и дискуссия превращается в пустой трёп.

Что нельзя делать в день похорон родственника во время погребения?

Когда настанет время проводить покойного в последний путь, близким важно соблюсти два важных правила. Первое — родственникам нельзя нести гроб. Для этого опять же лучше нанять специальных людей или доверить весь процесс похоронному бюро. Причин у суеверия много, но все они вполне логичны.

Второе — что бы ни случилось нельзя идти впереди гроба. Из основных правил только эти считаются общепризнанными. Существуют и довольно спорные, например некоторые считают, что плакать категорически запрещено, ведь таким образом душа покойного не сможет уйти в мир иной спокойно. Впрочем заявление дискуссионное.

Ещё один всем известный запрет связан с тем, что на похороны нельзя приходить в белом. Но во-первых это больше относится к гостям, а во-вторых сама традиция сильно запутанная. Например во многих странах наоборот запрещён черный цвет. Здесь стоит отталкиваться от общества, в котором вы живёте. В день погребения главное не выделяться из толпы, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание.

Ещё несколько интересных правил. В гроб нельзя класть иконку. Церковь такое не запрещает, но священнослужители поясняют, что в этом нет смысла. Категорически запрещено произносить фразу «пусть земля будет пухом». Исторически она означала проклятие и полностью звучит как «пусть земля будет пухом, чтобы собаки могли вырыть твои кости». Для православного человека подобное изречение будет тяжёлым оскорблением.

Сам гроб выносится исключительно ногами вперёд. Происхождение традиции доподлинно не известно, но принято считать, что живых несли вперёд головой, чтобы идущий рядом врач мог контролировать состояние раненого. Как уже стало понятно, использовался такой метод на войне. Мёртвого человека переворачивали, так как смысла следить за ним уже не было.

После возвращения родственникам обязательно нужно вымыть полы в доме. Наличие поминального обеа в день погребения осложняет эту задачу, но по возможности её стоит выполнить. С кладбища при этом никакие вещи приносить не стоит. Даже посуду лучше использовать одноразовую, если кто-то пожелает помянуть прямо у могилы.

Резюмируем

Служители Церкви напоминают о том, что суеверия в православии находятся под строжайшим запретом. Важно соблюдать только те правила, которые облегчают похоронный процесс и отвечают законам прописанным в Библии.

Однако все вышеперечисленные правила появились не на пустом месте. За каждым запретом и предписанием стоит целая история, ведь смерть коснется каждого и опыта в этом деле у человечества достаточно много. Традиции периодически уходят в прошлое, но все эти ритуалы были придуманы не для развлечения, а значит соблюдать их было бы правильнее, чем проигнорировать.