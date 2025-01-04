Чтобы понять что мужчины ценят в женщинах и построить качественную теорию на этот счёт, придётся провести масштабное исследование, включающее в себя соцопросы, изучение различных мнений на форумах, наблюдение и кластеризацию полученных сведений. К счастью вся эта работа уже проведена, поэтому нам остаётся только опубликовать данные в формате статьи. Этим и займёмся.

Вводная часть

Есть в психологии такое понятие как репродуктивный бюджет. Это ресурсы, которые представители разных полов инвестируют в воспроизведение потомства. Очевидно женщины вкладывают гораздо больше, поэтому в отношениях они требуют компенсацию с целью выравнивания усилий. Кроме времени (9 месяцев беременности + забота до момента самостоятельности), представительница нежного пола затрачивает здоровье и нуждается в пище, крыше над головой, защите.

Мужчина и с физиологической и с моральной точки зрения не тратит практически ничего. Его организм генерирует столько сперматозоидов, что оплодотворять самок можно ежедневно. Беременность ему не грозит, а от заботы о малыше гораздо проще отказаться. Эти факторы влияют на поведение индивида в рамках «брачного рынка», проще говоря на выбор партнёра для любой формы коммуникации.

Учёные выяснили, что представители сильного пола, в отличии от девчонок, не столь привередливы и менее требовательны. Отсюда теория о полигамности, просто мужчине выгоднее сделать ставку на количество, в то время как женщина обязана обеспечить качество. Банальный метод выживания, никакой корысти.

Но по каким-то причинам в мире огромное количество парней, стремящихся в длительные отношения с одной партнершей. При этом среди женщин много тех, кто ориентируется на свободные связи с большим количеством мужчин. О том, почему девушки выбирают такую стратегию, мы говорили вчера. А сегодня обсудим тему «что мужчины ценят в женщинах» и как на выбор влияет потребность конкретного представителя сильного пола в определённый период его жизни.

Что мужчины ценят в женщинах для короткого романа

Не встретил ту самую, не готов к серьёзным отношениям, не нагулялся или избегает близости в результате психо эмоциональной травмы. Это самые популярные причины отказа мужчины от полноценного брака с женщиной. Его цель — удовлетворение физических потребностей и получение эмоций от коммуникации с представительницей нежного пола. Исследователи выяснили что выходит на первый план при выборе спутницы в данном случае.

Готовность быть одной из

Как правило мужчина не имеющий постоянной партнёрши, либо подвергающийся шантажу со стороны жены (сегодня не дам, завтра не хочу, послезавтра ты не заслужил), вынужден обеспечивать себе запасной аэродром. Его психика требует безопасности, а наличие источника нужных ресурсов это основа неуязвимости. Не дала жена, даст любовница. Не нашёл партнершу на вечер, позвоню подруге, которая всегда выручит.

Но здесь возникает одна небольшая проблема. Далеко не все женщины мечтают быть на вторых ролях и спасать, когда потребуются. Ещё меньше желающих оставаться одной из, когда кроме неё есть ещё несколько. При этом именно согласие на такой формат является важнейшим критерием выбора для мужчин, желающих завести короткий роман или коммуникацию без обязательств.

Внешняя привлекательность

К девушкам, которые нужны для непродолжительной интрижки, предъявляются высокие требования по части внешнего вида. От них ждут не просто симпатичного лица и стройного тела, но и полного соответствия мужским фантазиям. Тут кому-то нравятся худые, кому-то полные, кому маленькая грудь, кому большая. Но представитель сильного пола обращает внимания только на тех, кто выглядит идеально по его мнению. Без этого краткосрочная стратегия выбора у мужчин не срабатывает, ценности в спутнице он не видит.

Низкий уровень интеллекта

Здесь речь не о том, что мужчина целенаправленно ищет глупую женщину, это скорее побочный эффект. Дело в том, что он не ждёт от неё потомства, не собирается строить серьёзные отношения, следовательно его абсолютно не беспокоит наследственность и интеллект спутницы при решении конфликтов. С дурой даже чуть проще.

Если она думает, что солнце крутится вокруг земли и 10 килограммов железа тяжелее, чем 10 килограммов пуха, то никаких проблем не возникает. Главное хихикает забавно, готова на роль запасного аэродрома и обладает потрясающим телом. Всё остальное не имеет ни значения, ни ценности.

Половой опыт

Когда мужчина ищет партнершу для короткого романа или исключительно физической близости, её опыт в этом вопросе становится приоритетным. Представители сильного пола чаще обращали внимание на тех, кто был замечен в готовности к быстрому соитию или ведёт себя подобным образом, намекая на своё согласие.

Важно понимать, что на лбу ни у кого не написано количество половых партнёров ни уровень навыков в этом деле. Выводы делаются только по поведению. Иногда девушки попадают в нелепую ситуацию — их распознали как легкодоступных, хотя в действительности это не так. Например, отказала в близости, а потом услышала «А чо ты так вырядилась тогда?» или «да ты мне улыбалась весь вечер, я всё понял, нафига ты теперь ломаешься, дура?!».

Что мужчины ценят в женщинах для для брака и отношений

Естественно те, кто заинтересован в длительных отношениях с перспективой брака, семьи и детей, имеют совершенно другие ориентиры. И в женщинах они ценят иные качества. Кстати, поэтому многие девушки не могут найти спутника, они просто транслируют характеристики, неинтересные ментально здоровым и серьёзным парням.

Исключительность своей персоны в её глазах

А вот тут тонкий лёд. Из текста выше вы могли сделать ложные выводы. Там сказано, что готовность быть одной из, следовательно согласие на быстрое соитие, является приоритетным. Таким образом женщина, которая отдалась в первый же день, воспринимается как легкодоступная и пригодная только для короткого романа. Значит давать нужно минимум через год, чтобы заслужил, добился и так далее. Но это не совсем верное утверждение.

Дело в том, что любой ментально здоровый мужчина с адекватными личными границами и достаточным уровнем самоуважения рассчитывает на близость без полосы препятствий. Брачные игры тушканчиков интересны закомплексованным парням, не знающих иного пути к цели, кроме конкуренции за трофей. Все остальные требуют уважения к себе и своим потребностям.

Поэтому попробую объяснить коротко, но максимально понятно. Для короткого романа ищут девушку, готовую дать сразу и при этом согласиться на роль спасательного круга, запасного аэродрома. Быть любовницей при наличии жены или встречаться только ради приятного времяпрепровождения. Чтоб не парила мозги обязательствами, не строила планов, а просто приезжала когда задымится шишка. Взаимовыручка.

А вот те, кто хочет попасть в серьёзные отношения, ждут исключительности для себя. Никому не даёт, а мне дала сразу, безусловно, по собственному желанию, потому что я понравился. Недотрога для остальных, а мне можно всё. Конкуренты отсутствуют, девушка выбрала меня и при отсутствии контроля, подчинения, подавления всё равно остаётся со мной. Я могу быть собой, не прыгать выше головы и ничего не доказывать, меня ценят и уважают таким, какой я есть. Со всеми достоинствами и недостатками.

Многие на этом моменте возразят. Ну, понравился мне мужик, я для него всё, отдалась безусловно, приняла его целиком, самостоятельно изолировалась от конкурентов, принадлежу ему полностью. Так он мной воспользуется и уйдёт! Мне скольким нужно так дать, чтоб замуж выйти?!

Тут, дорогие девочки, все вопросы к вашей способности отличать мужчин по их стратегии выбора партнёрши. Вам потребуется опыт коммуникации с мужчинами (это должно быть получено в детстве с помощью отца), достаточный уровень интеллекта и понимание мужской психологии. Когда научитесь распознавать парней и их истинные потребности, тогда лотерея и закончится. Тех, кто нацелен на серьёзные отношения, видно за версту. Если вы не видите, значит пользоваться вами будут часто.

Приоритетная склонность к моногамии

Для брака интересны женщины, которые выбрали одного мужчину и лишили внимания всех остальных. Если девушка продолжает активно общаться с другими парнями, флиртует и знакомиться, то создание семьи с ней исключено.

Мужчина вносит небольшой родительский вклад на этапе зачатия и заботы о младенце. Но он компенсирует это иными ресурсами и поэтому заинтересован в наличии определённых гарантий. Вероятность получить детей от другого мужчины и потратить на них время, деньги и эмоции, довольно высокая. Множество соцопросов и исследований показывают, что этот страх очень популярный и мужчины не хотят рисковать. Следовательно ценят они моногамность спутницы, верность и преданность.

Молодость и физическое здоровье

Здесь ничего удивительного нет. Подсознательно мужчина рассчитывает на продолжение рода, а это значит, что партнерша должна быть способна к зачатию, беременности и родам. Очевидно 20 летняя девчонка, при отсутствии хронических заболеваний, в этом вопросе гораздо полезнее, чем 40 летняя обладательница гастрита, кариеса, артрита и эрозии шейки матки.

Если с возрастом всё понятно, для его определения достаточно увидеть паспорт, то с состоянием здоровья есть сложности. Тут либо везти партнершу в больницу для масштабного медицинского исследования, либо ориентироваться по косвенным признакам. Природа научила представителей сильного пола оценивать спутницу визуально.

Симметрия лица. Это то самое золотое сечение, которое в природе считается идеалом. Неважно о чём идёт речь, всё самое ценное и привлекательное всегда симметрично. Можете ради забавы поискать в интернете эксперименты на этот счёт. Именно соответствие золотому сечению люди воспринимают за красоту. Если лицо девушки симметрично, значит она здорова.

Женственность. Как ни странно, самые женственные лица у подростков 16-18 лет. С годами появляются морщины, кожа теряет эластичность, и всё это в совокупности приводит к потере внешней привлекательности. Для коротких романов больше интересны милфы, а для создания семьи мужчины чаще выбирают спутниц с максимальным проявлением женственности.

Только не надо думать, что для брака годятся исключительно 18 летние студентки. Они как правило не соответствуют другим критериям, о которых мы уже сказали и о которых написано далее. Поэтому женственность это индивидуальный параметр, в большинстве случаев для создания семьи рассматривают представительниц нежного пола от 20 до 26 лет.

Широкий таз. Подсознательно мужчины воспринимают широкий таз как способность без проблем родить ребёнка. Следовательно эта характеристика важна. При этом речь не идёт о большой попе, жир не играет роли в родовом процессе. Девушка может быть худой, но её таз достаточно широкий для выполнения детородной функции.

Высокие IQ и EQ

Женщина для серьёзных отношений не может быть глупой. Важен не только её ум, но и способность распознавать эмоции, потребности и чувства окружающих. В первую очередь своего партнёра. Во-первых с такой девушкой проще ужиться, так как она умеет правильно конфликтовать, знает как сообщить о дискомфорте и обсудить проблемы. Во-вторых её характеристики с большой долей вероятности передадутся детям. Не хотелось бы получить бездарного ребёнка, который случайно «уродился в мать».

Поэтому представители сильного пола, нацеленные на брак, оценивают навыки коммуникации, таланты, наличие образования и самореализацию девушки. Успех в карьере, должность связанная с интеллектуальным трудом, достижения в работе, творчестве или хобби. Здесь срабатывает принцип — как доверить тебе материнство, если ты инфантильна, бездарна и ни на что не способна?

Вместо итога

Я абсолютно искренне пытался сделать эту статью максимально короткой. Хотел перечислить всю информацию по теме и не печатать «слишкам многа букав». Но вопрос настолько масштабный, что сократить ничего не вышло. Наверное многие хотели увидеть несколько характеристик из серии «доброта, чувство юмора, красивая фигура, большая грудь» и посчитать это качественным ответом на вопрос «Что мужчины ценят в женщинах».

Однако нельзя закрывать глаза на существование двух стратегий выбора партнёрши. Нельзя в двух словах объяснить истинные мотивы и потребности мужчины при каждой из них. Мне хотелось охватить максимум информации и структурировать сведения, поэтому вышло так как вышло. Надеюсь мой труд не прошёл даром.