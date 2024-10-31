Времена, когда обязанности мужчины и женщины строго распределялись, что способствовало эффективному выживанию в суровых условиях, ушли в прошлое. Сегодня у человека больше свободного времени, на выручку приходит техника, спасают технологии и наёмные рабочие. Есть стиральные машины, мультиварки, грузчики и няньки. Однозначно ответить на вопрос «Что мужчина должен делать по дому» уже не так просто. Банальные вкручивания лампочки, защита и прибитые полки уже не ценятся на вес золота и не являются главным критерием выбора спутника.

В отношениях всё чаще говорят о равноправии, уважении, распределении обязанностей по результатам диалога. Многие до сих пор применяют объективизацию, используя спутника и спутницу в качестве функционального объекта, но такие пары как правило не остаются вместе надолго или существуют в контексте эмоционального насилия. Только в яндексе запрос «Что мужчина должен делать по дому» вбивают свыше 20 000 раз за месяц, поэтому тема по всей видимости интересная для большинства парней и девушек. Будем разбираться.

Почему это стало проблемой?

На первый взгляд ничего сложного в распределении бытовых обязанностей нет. В голове плотно сидит стереотип о том, что мужчина отвечает за ремонт компьютера, телевизора, крана, душевой лейки, унитаза и всей остальной техники. Он зарабатывает деньги, вкручивает лампочки, ищет утечку воды в ванной, перетаскивает тяжести, отбивается от злых соседей, прибивает крючки и полки куда супруга скажет. Женщина всё моет, стирает, гладит, возится с детьми и готовит завтраки, обеды, ужины. Вроде как на этом можно сойтись, чтобы не морочить себе голову.

Но есть две проблемы. Во-первых навыки, таланты и способности человека не всегда совпадают с теми ролями, которые ему отвело общество. Не у всех руки заточены под краны и лейки, не все имеют достаточное здоровье для выполнения обязанностей грузчика. Кто-то прекрасно готовит и может подвинуть жену с кухни. У кого-то спутница кратно больше зарабатывает. Некоторым не дано ровно забивать гвозди и вообще не получается держать молоток, но всегда есть возможность вызвать специалиста и оплатить его труд. В общем люди разные и распределение обязанностей в каждой семье индивидуальное.

Во-вторых стереотипы приводят к издевательствам друг над другом. Если мужчина рукожоп, то это всегда повод для насмешек и оскорблений. Неприятно слышать подобное от человека, с которым делишь постель. Вклад женщины в семью чаще всего обесценивается. Никто не учитывает так называемую вторую смену, воспринимая мытьё посуды, стирку, уроки с детьми и приготовление ужина как нечто само собой разумеющееся. В результате вам кажется, что всё поровну и каждый занят своим делом, но один не справляется с навязанной ролью, а другой трудится в поте лица и даже спасибо в свой адрес не слышит. Очевидно здесь что-то не так.

Что мужчина должен делать по дому, если уйти от банальностей

И так, проблема обозначена, предлагаю сразу перейти к списку обязанностей. Перепечатывать тысячи статей из интернета, где люди повторяют банальности, смысла не вижу. Я уже озвучил это в первых абзацах. Кто моет посуду, кто готовит, а кто убирается в квартире, каждая пара должна самостоятельно решить с помощью разговора. Если вам принципиально, чтобы мужчина умел чинить кран, то говорите об этом на первом свидании. Если вы ждёте, что мужчина будет вас тотально обеспечивать, то подайтесь в содержанки. Во всех остальных случаях научитесь вести диалог. А мы пока что обсудим важное.

Воспитание дочери

Если в семье есть дочь, то прямая обязанность отца заниматься её воспитанием. Не строить иерархию, пороть и наказывать, грозным голосом вынуждая быть «хорошей», а дать первый и самый главный опыт коммуникации с мужчиной. Это идёт вразрез с всеобщим убеждением о том, что сыну нужен папа, а дочери мама. Здесь все нужны всем, но отец для девочки намного важнее.

Такой вывод легко сделать, если посмотреть на результаты. Большинство девушек, неспособных наладить личную жизнь получили негативный опыт общения с отцом, либо вовсе остались без него. Когда папы не было, девушка ищет гарантии, что приводит прямиком в абьюзерские отношения. Когда он был добрым и заботливым, но подавленным матерью, включается компенсация и представительница нежного пола находит несчастного в браке, чтобы через него вернуть отцу всё то, чего он, по её мнению, был незаслуженно лишён.

Отец тиран программирует дочь на поиск такого же тирана, просто потому что такие отношения на подсознательном уровне становятся нормой. Ещё бывает ситуация, когда общение с папой было нормальным, но девочке казалось, что он уделяет маме больше времени, проще говоря она отняла у неё возможность быть ближе с отцом. Проигранная конкуренция вынудит во взрослой жизни найти женатого или бабника, чтобы на сей раз эту конкуренцию выиграть. Именно наличие других девушек станет ключевым критерием выбора спутника, только такие будут вызывать интерес. Вариантов масса, но источник один.

Второй аргумент основан уже на теории психологии. В возрасте от 3 до 6 лет (приблизительно) ребёнок переживает фаллическую стадию развития. В этот период происходит забавное — девочка строит с отцом романтические отношения. Она пока ничего не знает о физической близости, в её голове нет мыслей о соитии с папой, но в остальном происходит полноценная коммуникация мужчины и женщины. Психика таким образом получает необходимый опыт, который позже будет перенесён на взрослую жизнь.

Девочка учится взаимодействовать, сообщать о своих потребностях и учитывать потребности «спутника». Выстраивает личные границы и врезается в личные границы «партнёра». Узнаёт о существовании конфликта и компромисса. Обнаруживает различия на эмоциональном и физиологическом уровне. Папа другой, он закрывает потребности ребёнка, но при этом активно преследует свои собственные. Он помогает, но и нуждается в помощи. У него есть много полезного для неё, но она также учится приносить пользу.

Будучи маленьким и, как нам кажется, несмышлёным ребёнком, девочка уже сталкивается с реальностью, в которой любовь это неограниченный ресурс, но при этом и не безграничный. Есть конкуренты в лице мамы, братьев и сестёр, работы, отцовских хобби, отдыха. Важно уже сейчас понять, что за любовь не нужно бороться, её нельзя отнять у других или выпросить. Она просто есть в необходимых объёмах.

Если девочке покажется, что папы нет рядом в сложные моменты, то в будущем она получит тревожный тип привязанности. Если опыт взаимодействия окажется положительным, то во взрослой жизни девушка никогда не согласится на насилие и роль любовницы, не станет запасной и не ударится в конкуренцию. А самое главное она будет знать как строить отношения с мужчиной, как с ним жить, разговаривать и договариваться. Поэтому когда спрашивают что мужчина должен делать по дому, отвечайте — воспитывать дочь, а для всего остального есть мультиварка и «муж на час».

Строить отношения с женой

Многие почему-то думают, что отношения не нуждаются ни в каких настройках. Главное добиться девушку, затащить её в ЗАГС, а дальше всё само собой разрешится. Работа, дом, ссоры и примирения, в общем бытовуха. Только есть парочка любопытных нюансов. Во-первых где по вашему мнению дети учатся конфликтовать, искать компромиссы, отстаивать свои интересы и заявлять о потребностях? Можете бесконечно читать им умные книжки, но любой ребёнок всегда скопирует вас и именно ваша модель поведения станет основной для него.

Психологи устали повторять, что нельзя уберегать детей от родительских ссор. Принцип — «главное чтоб дети ничего не видели», не работает. Просто вам нужно научиться правильно входить в конфликт, строить диалог через я-сообщение, а затем находить выход из сложившейся ситуации. То, что увидит ваш сын или дочь, намного полезнее миллиона слов. Выстраивая отношения с женой мужчина не только улучшает атмосферу дома, но и воспитывает ребёнка. А это куда важнее прибитой полки.

Во-вторых пары, где люди постоянно работают над отношениями, вообще не задаются вопросом о том, что мужчина должен делать по дому. Там оба умеют разговаривать и способны понимать. Проще говоря в этих союзах есть вся базовая основа качественной коммуникации, а именно внимание, забота, понимание, присутствие, поддержка. И не забудьте про главное — всё это взаимно!

Тот, кто создал прочный фундамент, не живёт стереотипами. Не говорит «мыть посуду это женская обязанность», «уборка это не мужское дело» и «я с работы пришёл, где суп с мясом?!». Такие люди знают достоинства и недостатки друг друга, научились распределять обязанности таким образом, чтобы достигать поставленных целей с минимальными затратами. Быть может выносить мусор это и задача супруга, но если ей по пути, то почему бы не захватить мешок? Наверное приготовление завтрака это зона ответственности девушки, но огромное количество мужчин без труда справляются с этим.

Никто никого не гнобит за отклонение от общепринятой нормы. Знает женщина, что у мужа руки из задницы, смирилась с этим. Приняла и не оскорбляет. Знает парень, что спутница ударила руку, не видит проблем в том, чтобы взять на себя все её дела. Проблема не в том, что непонятно как разделить быт, а в том, что отношения аварийные и держатся на ржавом гвоздике. Тогда вы ни за что не разберётесь кто должен носки стирать и кто виноват в сломанном унитазе.

Вместо итога

Хотите знать точный и однозначный ответ на вопрос «что мужчина должен делать по дому»? Держите — всё! В какой пропорции и насколько успешно, это уже другая часть дискуссии. Психика представителей сильного пола эволюционно больше заточена на достижение целей методом рывка. Дождаться момента и совершить прыжок, вот чему нас научили тысячи лет существования на планете. Женщины более консервативны и склонны к созиданию. Монотонный труд даётся им легче. Везде есть исключения, но чаще всего это так.

Нельзя забывать и о смешной поговорке «хорошо всё уметь, только не дай Бог самому всё делать». На эту же тему есть анекдот — существует два типа мужчин. Первые могут занести холодильник на четвёртый этаж, вторые способны оплатить труд мужчин из первой категории.

Если в вашей семье вообще возник спор на тему распределения обязанностей, то скорее всего в отношениях есть проблемы. Обычно люди выясняют кому что проще даётся, кто готов пойти на уступки и какие обязанности выполнять не хочется, но надо. В здоровой коммуникации не место стереопотипам, здесь никто не делит задачи на мужские и женские.

Что для представителя сильного пола действительно важно, так это воспитание дочери и участие в развитии отношений с женой, а всё остальное всего лишь предмет дискуссии. Соцопросы показывают, что из-за бытовых споров разводится около 20% пар. При этом никто не подавал заявление в ЗАГС по причине не прибитой полки, фундаментом конфликта стали неуважение и неспособность договориться. Претензии, завышенные ожидания, оскорбления, обесценивание. Подумайте над этим.