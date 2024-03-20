Что делать если жена изменяет но не признается? Советы психолога

На консультации к специалистам по межличностным отношениям часто приходят мужчины с одним любопытным запросом -«что делать если жена изменяет но не признается?». В ответ они хотят услышать рекомендации, позволяющие вывести неверную на чистую воду. Хотят знать какие трюки необходимо совершить, чтобы девушка наконец-то выложила всю информацию, раскаялась и поведала детали. Советы психолога в данном случае вас сильно удивят, но раз уж хотите их знать, присаживайтесь поудобнее.

Логика вопроса и разъяснения по поводу его структуры

Первым делом нам важно разобраться в истинных мотивах человека, озадаченного таким вопросом. Из самой фразы следует, что мужчина «точно знает» о похождениях своей второй половинки, но при этом ему важно, чтобы она призналась. Таким образом делаем вывод — на самом деле он ничего не знает, лишь догадывается, подозревает, имеет косвенные доказательства. Второй вывод — будучи уверенным в адюльтерах супруги, выходить из романтического союза не спешит, пытается свалить груз ответственности на девушку.

А это значит, что парень либо находится в состоянии повышенной тревоги, которая вынуждает его ревновать, бояться, испытывать серию негативно окрашенных эмоций и обвинять в этом спутницу, либо психика угодила в состояние неопределенности. На одной чаше весов неприятные известия, на второй страх отвержения, то есть невозможность разорвать действующие отношения. Вот и получается, что он либо накрутил себя бредовыми мыслями, либо нарывается на информацию, от которой сам же и будет страдать. Где логика, господа?!

Почему нельзя проверять женщину на измену?

Стать супер детективом и провести гениальное расследование хочется многим мужчинам и желание это возникает довольно часто. Некоторые даже гордятся своими талантами, якобы раскусили неверную в два счёта с применением нестандартных методов. Установили программу шпион на смартфон, спалили по городским камерам видеонаблюдения, якобы уехали в командировку, а сами из соседнего дома в бинокль наблюдали с кем она чпёхается. Талантливо, с такими навыками можно претендовать на должность генерал-лейтенанта ФСБ.

Правда в большинстве случаев интеллекта на что-то подобное не хватает и тогда причинно-следственная связь строится на примитивных данных. В телефоне девушка сидит слишком много и даже берёт его с собой в ванну. Думает я не пойму, что она там с мужиками переписывается!

Никогда в командировки по работе не ездила, а тут вдруг умотала в Таганрог на неделю. Неужели она рассчитывала на то, что я не догадаюсь. Явно с коллегой роман! Я попросил её телефон, а она запаниковала, выхватила его у меня, очевидно скрывает своего хахаля. Настроение у неё меняется часто, тут всё понятно, я ей больше не нужен, а от нового мужика хвостиком виляет, вот и колбасит её! Внешность изменила, в зал начала ходить, постриглась не как раньше, ясное дело хочет нравится своему кобелю!

В действительности такие доводы могут как подтверждать измены, так и не нести в себе никакой информации. Зависимость от гаджета в современно мире дело обычное, берёт с собой в ванну, ничего удивительного. Занялась собой, сменила образ, имеет право. Телефон вам не даёт, потому что там переписки с подругами, а это пострашнее всего на свете. Настроение может меняться под воздействием гормонов, которые у женщин гуляют туда сюда по поводу и без. А уж поездки по работе могут случиться с кем угодно. Это всё не исключает возможные измены, но и не подтверждает их вообще никак.

Игра, в которой вы изначально проиграли

Представьте себе игровой автомат, который никогда не выдаёт выигрыши. Вы точно знаете, что проиграете какие-то деньги, но вам сразу заявили, что обратно ничего не получите. Глупо было бы в таком участвовать, но мужчины, пытающиеся вывести спутницу на чистую воду, занимаются именно этим.

Никакая информация не будет стопроцентной. Выше я перечислил самые популярные доводы ревнивцев и объяснил, что их легко свести к нулю. Поменяла причёску, вам вроде бы всё понятно, а по факту это бред сивой кобылы. И так будет со всеми «фактами», которые вы накопаете. Даже если спалите переписку, в которой она признаётся кому-то в любви, ничто не мешает девушке сказать, что это просто от скуки, липнет к ней мужичок, решила его подразнить. До измены тут как до китая раком, даже в мыслях не было!

Ну увидели вы на городской камере, как она идёт за ручку с парнем. Дальше что? Это друг, смеха ради за ручки взялись, он вообще даже не намекает и как мужчину я его не воспринимаю! Соседи рассказали, что пока вы ездили на рыбалку, к вам домой приходил мужичок в сандалях и кепке. Вот он, разрушитель семьи! Но не тут то было, это ж был оконный мастер, хотела заменить раму в спальне, а то дует. Ты ж сам говорил, что прохладно в квартире.

Звучит это до безобразия абсурдно, но достаточно послушать разговоры ревнивцев и становится ясно, что для них самих ни один факт не является 100% гарантией измен партнерши. Они пытаются убедить себя и всех вокруг в том, что конкретное действие буквально кричит о неверности спутницы, но затем наступает апатия. Получив железобетонный аргумент он начинает искать следующий, потому что этот спустя некоторое время уже не кажется таким надёжным. Я вам больше скажу, некоторые застали жену с парнем в кровати, а потом начали сомневаться, ведь они ничего не делали, просто лежали, по факту интима то не было. Вот если бы я их прям в процессе поймал….

Провокация конфликта, от которого сами же убегаете

В абсолютно большинстве случаев мужчины пытаются не поймать женщину на измене, а убедиться в том, что никаких измен нет. Просто факт адюльтера вынуждает их сильно тревожиться, возникает тот самый страх отвержения. Если у неё кто-то есть, значит я плохой, хуже других, меня тем самым унижают, выбрасывают как котёнка или используют в корыстных целях. Пока я тут деньги в семью приношу и покупаю ей губнушку за 3 тыщи, она обнимается с каким-то кренделем! Чем он лучше меня?! Чо со мной не так?!

Чтобы избавиться от этих мыслей, которые со временем превращаются в руминацию, мужчина начинает искать опровержения. Устанавливает тотальный контроль и проверяет каждый шаг спутницы, чтобы потом сказать себе — я исключил любую возможность, отследил каждое её движение и теперь точно знаю, что она мне верна.

Но во-первых мы уже выяснили, что таких доказательств вы никогда не получите. И доводы и предположения с вероятностью в 50% окажутся недостоверными. Во-вторых ваша активность станет фактором провоцирующем скандалы. Если вы залезете в телефон без спроса, это будет явным нарушением личных границ и девушка гарантированно начнет защищать свои права. Вот вам и конфликт на ровном месте.

Она захочет посидеть с подругами в кафе, а вы прицепитесь хвостиком, чтобы не допустить там чего-нибудь, но в данной ситуации это будет воспринято как навязанная услуга, ограничение личной жизни. Вы балласт, камень на шее. Увязались и прилипли как банный лист. Неуместно здесь ваше присутствие. Не собиралась изменять, хотели с девчонками посплетничать, а ты явился, бесишь всех. Вот вам конфликт на ровном месте №2.

Вышла в город по делам, бегает по офисам ЖКХ и ростелекома в попытке выяснить куда ушли платежи и почему в доме ни воды ни света, а ревнивец названивает каждые пять минут. Ты где? А сейчас? Что делаешь? Слышу какие-то голоса, кто это? Почему трубку не взяла, я набирал 20 секунд назад. Пришли селфи. Ты же говорила сначала в банк зайдёшь, но не зашла, почему?! Как-то ты быстро добралась из точки А в точку Б, подвёз что-ли кто? И кто же? А кто это? Чего это ты такая весёлая, чем тебя таксист так порадовал?

Вы реально верите, что это не доведёт до истерики вашу спутницу? Вот вам конфликт на ровном месте №3. И так до бесконечности. Ваша активность, кроме усиления собственного стресса, раз за разом будет приводить к скандалам. И к истине вы в такой ситуации не приблизитесь, а скорее наоборот. Парадокс в том, что спровоцировав конфликт вам придётся успокаивать девушку, вместо получения нужной вам информации на вашу голову свалится чувство вины. В какой-то момент вам скажут — я в общем решила тебе изменить, потому что ты так задолбал, что я больше не могу слушать эти обвинения беспочвенно. Отдамся кому-нибудь, чтоб хоть соответствовать твоим подозрениям.

А есть ли жизнь после правды….

Львиная доля мужчин на самом деле в курсе измен. Опять же звучит смешно, однако это факт. Я уже рассказывал в одной из статей историю про парня, который ловил жену прямо в процессе у себя в квартире. Прошло время и он принялся выяснять не изменяет ли она ему сейчас. Абсурд, но он объясняет это довольно просто — тогда это тогда, давно в общем было, мне важно знать что сейчас происходит, я если что разведусь с ней нафиг! Кстати, история закончилась тем, что девушка его бросила. Сама.

Так вот, достигая различные цели мы должны понимать, готовы ли к ним. Вот признайтесь, вы же хотите стать миллионером? А многие стали, выиграли в лотерею, только для них эти деньги оказались бетонной плитой, которая пришибла всю семью. Голова закружилась от бесконечного количества купюр, спились, потратили на ерунду, потеряли всё за пару месяцев.

Поговорите с собой честно, способны ли вы жить с той правдой, которую так активно раскапываете. Подтверждение измен вынудит вас принимать решение и оно вряд ли будет простым. Если бы оно было простым, то вы уже давно расстались бы, ведь скорее всего адюльтер от вас никто не скрывал. Не говорят прямо, чтобы не травмировать, не лишить вас опоры, не поставить в неловкое положение. Но все необходимые данные у вас уже имеются. Вы просто не готовы к разрыву.

Так не разумнее ли закрыть глаза, чтобы не мучить себя? Вам уже всё сказали, принимайте решение. Не получается? Тогда перестаньте искать то, что вас убивает. Ревность в большинстве случаев похожа на раскопки в Чернобыле. Вы же знаете, что в случае успеха вас ждёт лучевая болезнь и смерть в течении недели. Где логика?!

Вместо итога

Если в вашей голове вообще возник вопрос «что делать если жена изменяет но не признается?» и вы начали искать мудрые советы психолога, то это сигнал к тому, что ваше психоэмоциональное состояние разбито. Быть может прямо сейчас жизненные обстоятельства погрузили вас в негативный контекст, может вы всегда были таким. Критическое падение самооценки привело к таким последствиям или зависимость вынуждает удерживать спутницу. Всё это важно только для психолога, который будет с вами работать.

Ваша задача заключается в обесценивании ситуации. Вы не получите 100% доказательств, либо уже давно их получили, но расстаться по разным причинам не можете. Имея целую кучу вариантов выбрали самобичевание и руминацию. Пользы нет, а вот вреда от вашего поведения хватит на десятерых.

Помните, что здоровый эгоизм заключается в том, что вы выводите в приоритет личные потребности. Вы сейчас получаете что-то полезное и ценное для себя? Если потеряете свою вторую половинку, будет ли это безболезненным разрывом? Проанализируйте ситуацию.

Первым делом проработайте свою самооценку, получите внешние опоры кроме девушки. Избавьтесь от тревожности насколько это возможно. Ваше видение ситуации сильно изменится. Уже в этом состоянии всё станет очевидно. Навыдумывали вы себе целую гору или об изменах вам давным давно известно, но вы предпочитали игнорировать доказательства, потому что эта информация являлась травмирующей. И только потом принимайте решение. Посадить человека в клетку и отследить каждый её шаг не получится, вы либо расставайтесь, либо прекратите выносить мозг себе и своей девушке.