Что делать, если упало давление в домашних условиях?

Считается, что от скачков давления больше всего страдают гипертоники. На самом деле гипотония — напасть не меньшая, если не большая. И если для того, чтобы понизить давление, часто достаточно принять таблетку, то его повышение обычно требует гораздо больших усилий.

Если человек чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы принять сидячее положение, ему нужно сварить чашку крепкого кофе. Это самый распространенный и приятный способ, но нужно помнить, что действие проходит достаточно быстро. А вот зеленый чай нормализует давление надолго и вдобавок будет полезен для пищеварительной системы. С той же целью можно использовать и рюмочку такого прекрасного напитка, как коньяк.

Совсем простой, хотя и не такой вкусный рецепт — это щепотка соли. Ее нужно положить под язык и медленно рассосать. Запивать нельзя, даже обычной водой. Метод, который позволит не просто поднять давление в конкретный момент, но и закрепит результат — это напиток из коричного порошка. На стакан его требуется всего четверть чайной ложки. Настаивать средство нужно до остывания.

Если просто так пить какао невкусно, ее можно подсластить. Чтобы быстро поднять давление, такой напиток всегда должен быть под рукой: человеку, страдающему гипотонией, следует готовить его на всякий случай. Также можно принимать его и как профилактическое средство перед едой.

Если такого чудодейственного напитка под рукой нет, выручит кусочек хлеба с медом, который посыпан щепоткой корицы. Достаточно съесть такой бутерброд, чтобы почувствовать себя лучше. Хорошим способом является точечный массаж: надавливание в центральной части затылка, разминание плеч, области между лопатками, Все это нужно делать с определенным усилием.

Также человеку, страдающему пониженным давлением, желательно всегда иметь при себе настойку женьшеня, элеутерококка или левеи, поскольку эти травы также понижают давление. Нужно накапать сорок капелек настойки на стакан воды и выпить, как только появятся первые признаки падения давления.

Однако важно помнить, что приём любых лекарственных препаратов должен быть согласован с лечащим врачом. В публикации информация предоставляется лишь для ознакомления и не может являться рекомендацией.

В некоторых случаях этот процесс является следствием того, что организм сильно обезвожен. Так что в жаркое время года часто бывает достаточно обычного стакана воды, чтобы показатели поднялись до нормы.

Если есть возможность и состояние позволяет, то есть давление не понижено до обморочного состояния, стоит принять контрастный душ. Это также поможет человеку сразу почувствовать себя бодрее, что не всегда возможно при использовании других методов.

Существует очень простой способ, который обычно используют, когда человек близок к обморочному состоянию и дать ему что-то съесть или выпить не получается. Нужно просто уложить больного так, чтобы кровь приливала ему к голове, то есть в идеале, чтобы ноги находились выше ее уровня. Это обеспечит моментальный приток крови к головному мозгу. Также нужно обеспечить приток свежего воздуха в помещение.

Нашатырный спирт, о котором пишут в романах, также помогает при предобморочном и даже обморочном состоянии, вызванном падением давления. Потереть лицо и аккуратно похлопать больного по ушам — также очень действенные методы.

Важно помнить, что все вышеперечисленное — только своеобразная «скорая помощь», эффект от которой достаточно быстро проходит. Часто бывает, что понизившееся давление — это просто следствие какого-то внешнего фактора, но иногда это симптом болезни. Если нездоровые состояния проявляются слишком часто, причем человек в большинстве случаев находится на грани обморока, следует обратиться к специалисту и найти причину этого.