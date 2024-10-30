Каждый из нас хотя бы раз в жизни задавался вопросом «Что делать, если день не задался?». Бывает такое чувство, будто встал не с той ноги, всё из рук валится и весь мир настроен против тебя. Череда неудач преследует с самого пробуждения и за что бы ни взялся, ничего не получается. К сожалению объяснить происходящее бывает сложно, так как «чёрная полоса» имеет индивидуальные причины в каждом отдельном случае. Зато можно обратиться к опыту психологов и выяснить самые эффективные действия в подобные дни.

Признайте факт неудачного дня

Многие люди пытаются убедить себя и окружающих в том, что всё нормально. Стоит в разных носках с пятном от кофе на рубашке, три минуты назад припарковался бампером в забор, привёз на работу не тот ноутбук, по пути потерял кошелёк со всеми банковскими картами, но улыбка до ушей и блаженно сообщает о полном порядке. На этот случай даже термин специальный придумали — токсичная позитивность.

Беда в том, что иногда наше состояние, концентрация и самочувствие далеки от идеала. Не выспались, перенервничали или снизилась ресурсность психики, не важно, главное то, что вы явно не в форме. Признавая этот факт мышление перестраивается и от лишних усилий вы запросто сможете отказаться. За руль сегодня не сяду, потому что я пока одевался все косяки в квартире собрал, у меня сегодня глаза на затылке. На свидание не пойду, голова забита непонятно чем, я гарантированно наговорю ерунды или буду пялиться в одну точку не замечая ничего вокруг. Дам себе выходной, так как усталость какая-то напала, устану ещё больше и всё равно ничего не сделаю.

А вот если вы категорически отрицаете своё аварийное состояние, то отказываться от действий и деятельности смысла нет. У вас же всё хорошо! Именно по этой причине вы пролили кофе, схватили не тот ноутбук, въехали в забор и надели разные носки. Требуете от психики трудиться в штатном режиме, при том что она сегодня явно не способна выполнять свои функции. И нет никакой разницы почему так случилось. Бывает.

Абстрагируйтесь на время

У многих миллионеров, если верить их же заявлениям, есть одна любопытная привычка. Недавно о ней рассказал и журналист, который давным давно брал интервью у Стива Джобса. Если задачу не удаётся выполнить за 10 минут, то нужно оставить всё и идти гулять. Всё равно ничего не получится, либо потратите столько ресурсов, что оно того и не стоило!

Для начала нужно разбивать крупные задачи на мелкие, а те дробить ещё, чтобы каждое отдельное действие занимало не более 5-7 минут. Потратили 10 и не получили желаемого результата? Абстрагируйтесь, отвлекитесь, переключитесь. Психике не хватает ресурсов, позвольте ей отдохнуть.

Отключите свой перфекционизм

У людей, страдающих от перфекционизма, неудачных дней в неделе гораздо больше, чем у остальных. В действительности вся проблема в завышенных ожиданиях и действия в которых достаточно просто ничего не сломать, они пытаются получить максимальный результат. В итоге постоянно разочаровываются и огорчаются, что создаёт ощущение полного провала. Просто запомните, что вы не обязаны во всём быть идеальным, в большинстве дел вполне достаточно минимальных показателей, стремится к высотам не обязательно.

Поищите «свободные уши»

Да, в психологии есть одна фантастическая техника, которая сводится к тому, что человеку необходимо просто выговориться. Иногда мы преувеличиваем неудачу, а иногда просто нуждаемся в поддержке. Бывает ничего страшного не произошло, но с некоторыми задачами справились очень плохо. Порой для улучшения настроения достаточно услышать — «да, брось, у меня тоже так было, это всё пятна на солнце, в прошлый раз ты вон как ловко, а сегодня так, не парься!».

Выполните монотонный физический труд

В идеале переключиться на спортивные упражнения, не требующие особого соблюдения техники. Хорошо помогают отжимания, бег, поднятие гантелей. Если после этого принять контрастный душ и отдохнуть, то ресурсность психики скорее всего восстановится и неудачных действий станет сильно меньше. Возрастёт концентрация и повысится тонус.

В работе можно попробовать сосредоточится на механических действиях, которые не нуждаются в творческом подходе. Будет лучше, если задача не требует внимания, памяти, мышления, проще говоря не запускает тяжёлые психические процессы. Гораздо эффективнее отложить всё на потом, потому что если день не задался, то вы не столько почините, сколько сломаете. А переделывать всегда энергозатратнее, чем делать.