На протяжении всей истории человека сахар являлся неотъемлемой частью рациона. Представить себе несладкий чай, полный отказ от шоколадок и лимонада практически невозможно, однако такие люди существуют. Кто-то пошёл на такой шаг после выявления серьёзных проблем со здоровьем, кто-то под влиянием ЗОЖ пропаганды, а с кем-то это произошло случайно. Просто не хочу и всё тут. Сегодня поговорим о том, что будет если отказаться от сахара, так ли это полезно или может быть скорее даже вредно?

Немного общей информации

Добывать сахар человек начал ещё в 3000 году до нашей эры. Точнее сначала жители Индии просто культивировали сахарный тростник и обнаружили, что он «даёт мёд без пчёл». Сладкую белую жидкость они назвали саккара, а общественность узнала об этом чуде в 327 году до нашей эры после высадки Александра Македонского на индийскую землю.

Норма потребления сахара для человека согласно рекомендации врачей составляет от 25 до 50 грамм/сутки в зависимости от образа жизни и подвижности. Среднестатистический американец потребляет в среднем 161 грамм в сутки, россиянин 106, европеец 54. Возможно вы считаете, что потребляете намного меньше, но это скорее всего не так.

Считать нужно не только чистый сахар, который вы съели ложкой или насыпали в чай, но и добавленный, то есть входящий в состав продуктов. В стакане апельсинового сока из магазина 25 грамм сахара, в одном сникерсе 27, литр пепси содержит 100 грамм, а маленькая баночка йогурта 25. Последнее считают хорошей пищей для похудения и стройной фигуры. Наивные.

Сахар — белый яд

Большинство людей убеждены, что сахар просто необходим нашему организму и жить без него невозможно. Однако история гласит об обратном. Белый яд, как окрестили его врачи, люди вроде бы потребляли всегда, а вот злоупотреблять им стали не так давно. В 99% овощей и фруктов сахар содержится, точно также как в хлебе и колбасе. Проще говоря свести потребление к минимуму мы можем, а вот до 0 грамм не дойдём никогда. Только если вообще перестанем есть и объявим голодовку.

Это очень важное уточнение, потому что сам заголовок «Что будет если отказаться от сахара?» начинает играть новыми красками. Мы же не имеем ввиду отказаться полностью, так как это нереализуемо в принципе, мы говорим об отказе сверхпотребления. Даже самый отчаянный «ППшник» всё равно получает как минимум 10 грамм в сутки. Но скорее ближе к 20. Всё остальное превращается в отраву.

Исследования на эту тему проводятся регулярно и они доступны общественности. Но во-первых на них не обращают внимание, потому что большинство людей считают, что лично они норму не превышают. Как мы уже выяснили, заблуждаются. Во-вторых производители газировок, шоколадок, йогуртов и всего прочего на постоянной основе закупают статьи опровергающие вред своей продукции. А потом ко всему прочему запускают рекламу с использованием черри пикинга, в которой говорят о 0 калорий, пользе для фигуры, выборе красивых и стройных звёзд. Все труды врачей оказываются бесполезными.

Между тем исследования эти наглядно показывают, что злоупотребление сахаром вызывает зависимость не слабже алкоголизма. Разрушает сосуды и сердечно сосудистую систему в целом, приводит к ожирению и кариесу. Но самые страшные последствия даже не в этом.

Все знают, что сладкая еда содержащая много сахара приводит к выбросу дофамина. Мы испытываем радость и именно это становится причиной зависимости. Но забываем мы о том, что глюкоза провоцирует выработку инсулина, который должен доставить её в клетки. Чем больше сахара потребляет человек, тем больше инсулина. В какой-то момент клетки теряют к нему толерантность и в кабинете доктора человек слышит неприятную фразу — у вас сахарный диабет второго типа.

Ещё сахар провоцирует выработку гормона грелин, который напрямую влияет на аппетит человека. Чем его больше, тем сильнее и чаще вы хотите есть. Вот и получается замкнутый круг — перекусили шоколадкой и теперь не можете найти себе места, пытаясь утолить голод. Заказали пиццу, но не наелись. Заказали две, еле уместили их в своём желудке, но спустя час аппетит говорит вам «привет, я тут!».

Что будет если полностью отказаться от сахара?

Под словом «полностью» мы подразумеваем тотальный отказ от промышленного сахара. Шоколада, пицц, булок и пирогов, газировок, йогуртов и так далее. И с первых же дней нужно быть готовым к тому, что чувство голода будет вас одолевать. Сахар вызывает зависимость, организм начнёт ощущать острый дефицит и психике придётся требовать от вас дать ему то, что он хочет. Учёные утверждают, что сахарная зависимость во многом схожа с алкогольной.

На втором этапе человек скорее всего ощутит спад в настроении. Если потребление белого яда было на высоком уровне, то возможна апатия. Не исключены эмоции гнева, а также истерика. Если речь идёт о ребёнке, который привык съедать по 100500 пирожков в день, то приготовьтесь к скандалу и крокодильим слезам.

На третьем этапе чувство голода усилится. В психологии происходящее называется фрустрацией. Проще говоря организм требует что-то, не может получить, скатывается в апатию, копит эмоции гнева и просит ещё сильнее. Чтобы снизить данный эффект следует употреблять больше овощей, они приводят к выработке гормона лептина (противоположность грелину) и белка. Купите протеин, ешьте творог и жирный сыр. Спустя месяц зависимость исчезнет, но вы можете справиться быстрее.

Последствия для организма

В долгосрочной перспективе резко снижается риск ожирения. Основная причина в том, что нормализуется уровень грелина в крови, человек просто начинает меньше есть. Быстрее насыщается и реже испытывает чувство аппетита. Сердце сильно разгружается, гонять «сладкую» кровь намного тяжелее, это тоже понятно.

Из малозаметных изменений можно отметить улучшение внешнего вида кожи и увеличение продуктивности мозга. Нормальное потребление сахара снижает инсулинорезистентность, что сводит к минимуму риск заболевания сахарным диабетом, а вместе с этим разгружает печень и поджелудочную железу.

Сахар делает нас счастливыми в моменте благодаря выработке дофамина. Но проблема в том, что организм привыкает к большому его количеству и при каждом эффекте «ямы» вы чувствуете апатию. Отказ от сахара решает эту проблему, теперь настроение будет стабильным, «уколы счастья» больше не нужны.

Простудными заболеваниями вы будете болеть гораздо реже. Проведённое исследование на эту тему было опубликовано в журнале The American Journal of Clinical Nutrition. Оно гласит, что эффективность лейкоцитов снижается прямо пропорционально количеству потребляемого сахара. Следовательно вирусы получают больше свободы, противостоять им становится практически некому.