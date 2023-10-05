Черри пикинг: манипуляция фактами, акцент на выгодном, способ экономии

Черри пикинг это психологический приём,нацеленный на обман собеседника с помощью реальных фактов. Представление ситуации исключительно с выгодной для себя стороны, в результате чего жертва обмана получает объективные данные, но лишается возможности оценить всё остальное. В психологии черри пикинг относится к логическим ошибкам наблюдателя, но крайне редко рассматривается как умышленное введение в заблуждение со стороны исполнителя.

Чтобы стало ещё понятнее, предлагаю вспомнить происхождение термина. Ситуация заключается в следующем — сборщик ягод выбирает только самые спелые и внешне привлекательные плоды, после чего складывает их в корзинку. Наблюдатель смотрит на результат и предполагает, что сборщик собирает ягоды рандомно, то есть не отделяет плохие от хороших, просто срывает всё подряд. И ошибочно думает, что плохих ягод на этом кусте нет вовсе. У него складывается ложное впечатление, та самая логическая ошибка.

Черри пикинг как манипуляция фактами

Данный приём используется в ситуациях, когда вам нужно отчитаться за проделанную работу или «продать» публике какой-то товар (продукт). Естественно чаще всего черри пикингом вооружаются политики. Возьмём один простой пример — некто заявляет, что в стране выросли заработные платы на 10%, что очень существенно и говорит об успешной работе правительства.

Вы открываете статистику, проводите исследование и с удивлением обнаруживаете, что зарплаты действительно выросли примерно на 10%. Это факт, никакой лжи здесь нет. Однако одновременно с этим этот некто умолчал о том, что реальная инфляция в стране превысила 20%. В совокупности эта информация означает только то, что люди стали жить хуже. Зарплата выросла на 10%, а цены на 20%. Но благодаря черри пикингу всё выглядит совершенно иначе и вроде как жить мы стали лучше.

Точно таким же образом можно представить конкурента в невыгодном свете. Возьмём пример из той же политики. Как президенту условной Венесуэлы доказать своим гражданам, что у них в стране всё прекрасно, а у США наоборот настолько плохо, что скоро случится коллапс? Очень просто, используем приём черри пикинг и эффект низкой базы для нашей манипуляции. Смотрите что получилось.

Заявляем, что ключевая ставка в америке выросла на 100%, а в Венесуэле всего на 3. Только вдумайтесь что происходит за океаном, кредиты подорожали вдвое, бедный народ уже не знает чем платить за продукты, экономика штатов находится на краю пропасти. Человек, услышавший такое, тут же открывает статистические данные и видит, что в 2022 году ставка ФРС США была 2,5%, а сегодня она 5,5%. Офигеть, вот это да!

Политик не наврал. Но схитрил. Потому что не сообщил, что в Венесуэле кс цб 58%. Пока США до такого докатятся, Венесуэла прекратит своё существование. Очень легко вырасти с 2 до 5, это и есть эффект низкой базы. А вот при показателе в 58 даже снижение на 10% будет гораздо хуже, чем в америке рост на 100. Манипуляция штука тонкая и если у вас проблемы с критическим мышлением, то лапша с ушей никогда не свалится. Нужно быть внимательным с анализом данных.

Черри пикинг как способ акцентироваться на выгодном

Этим приёмом пользуемся все мы без исключения. В разной степени, но всё же мы так делаем. Суть заключается в том, чтобы озвучивать только те факты, которые характеризуют продукт, товар, услугу или вас лично с выгодной стороны. При этом игнорируем все остальные. Вот вам утверждение для примера — спекуляция на форекс приносит свыше 200% прибыли.

Это не ложь, я вам легко могу найти людей получивших такие результаты за год. Но я умалчиваю об эффекте выжившего, то есть не сообщаю, что из 10 000 человек только двое получили 200% прибыли, остальные лишились всех своих денег.

При знакомстве многие делают ставку на черри пикинг. Без остановки озвучивают свои положительные характеристики и рассказывают истории, где они выглядят предпочтительно. Зарплата большая, не бухаю, есть своя квартира, купил новую иномарку, хочу детей. А про то что абьюзер и буду ревновать тебя к каждому столбу, запрещая общаться с подругами и заставляя удалить из телефона все мужские контакты, это я потом как-нибудь расскажу. Не сейчас.

При трудоустройстве мы поступаем точно также. Образование высшее, опыт работы в крупной компании, знание языков, квалифицированный сотрудник. А про то что безответственный и могу в загул уйти вам знать пока что не обязательно.

Черри пикинг как способ экономии

Есть и положительный метод применения черри пикинга. Наверняка из всех вышеописанных примеров вы уже поняли, что человек берет только то, что выгодно именно ему, при этом игнорирует всё остальное. Может вырывать факты, озвучивая только те, которые нравятся и приносят пользу. Может выборочно описать характеристики товара, продукта, услуги или себя лично. Но есть ещё один вариант — использовать приём черри пикинг при расходовании денег!

Как известно самые большие траты мы совершаем на эмоциях, в ситуации безысходности и преследуя ложных потребностях. Если у вас порвались последние кроссовки, а вам срочно нужно куда-то идти, то вероятность покупки по завышенной цен возрастает. Если вы хотите произвести на кого-то впечатление, то вам придётся покупать известные бренды и модные вещи. Хотя они лично вам особо и не нужны. Это называется понтами.

Так вот черри пикинг представляет из себя модель расходования средств основанную на личной выгоде. Брать только то, что нужно и только тогда, когда выгодно, при этом игнорировать всё остальное. Простые примеры — покупка зимних сапог летом, летней резины зимой, ожидание акции, использование кэшбэк сервисов. Ключевым моментом здесь будет планирование. Спонтанная покупка может вас разорить, но если вы хищник, то выгоде некуда деваться.

Например, я покупаю чай в Магните. Он стоит 350 рублей за упаковку, но раз в месяц на него стабильно объявляется акция. В итоге мой любимый чай я беру по 250 рублей, то есть на 30% дешевле. Это тоже черри пикинг. И, кстати, данный приём очень сильно снижает индивидуальную инфляцию. Берите на вооружение.

Вместо итога

Черри пикинг на самом деле классный инструмент, однако он становится опасным, если направлен на обман. Наблюдатель легко попадает в ловушку и теряет связь с реальностью. Представьте, что вы директор крупной компании и следите за состоянием бизнеса с помощью отчетов. Подчинённые не хотят вылететь с работы, поэтому плохие новости стараются не приносить. Рассказывают о положении дел выборочно.

В итоге вы каждую неделю читаете о том, что у вас растут все показатели, а потом вдруг обнаруживаете, что никакого бизнеса уже нет. Вы первый с конца среди конкурентов и цифры вам врали! Начнёте проверять и удивитесь, потому что в отчётах никогда не было лжи, все данные реальны! Одна проблема — они не отражали картину в целом, черри пикинг выдал вишнёвый куст за лучший в мире, хотя из 100 ягод на нём только 3 были хорошими. Но именно о них вам и рассказали.

А вот использовать данную технику при управлении семейным бюджетом правда очень выгодно. Планирование и привычка выжидать могут сильно сократить расходы, а значит повысить уровень благосостояния. Мало кто так делает, потому что человек эмоциональное существо и в 90% случаев мы тратим деньги необдуманно. Такова наша психология, сложно что-то изменить. Но попробовать стоит, без преувеличения тут запросто можно сэкономить до 30% заработной платы, продолжая потребллять привычный набор товаров и услуг.