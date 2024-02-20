Разрыв отношений является вторым по интенсивности переживанием, после потери близкого. Тем не менее на уровень тревожности и страданий влияет огромное количество факторов, от типа привязанности и характеристик личности до контекста прекращения отношений. Вполне вероятно уход спутницы не только не станет трагедией, но и окажется радостным событием в жизни мужчины.

Однако даже в такой ситуации представитель сильного пола начнёт скучать по бывшей по прошествии некоторого времени. Это просто особенность работы нашей психики, ничего удивительного здесь нет. В памяти хранятся все без исключения объекты и при наличии триггеров они регулярно будут попадать в сознание, вызывая определённые эмоции. Сегодня поговорим о том, через какое время после расставания мужчина начинает скучать по женщине и как это вообще проявляется.

Ощущение дефицита

Многие девушки желая удержать партнера рядом с собой, начинают окутывать его заботой. Готовят покушать, стирают, убирают, заваливают физической близостью, ухаживают, некоторые оказывают финансовую помощь. Таких историй пруд пруди и в целом логика в подобных действиях присутствует. Получая какие-то «плюшки» парню сложнее будет уйти, ведь отныне девушка это не просто спутница, это ещё и источник благ!

Как показывает практика в первые дни представитель сильного пола не сильно переживает о разрыве. Ушла и ушла, бросил и бросил. Если баланс значимости нарушен и девушка не имеет ценности сама по себе, то всё хорошее, что она давала, не вызывает ощущения острого дефицита. Порядка двух недель он может спокойно жить без этого.

Затем жизнь приводит его в те точки, где женщина пригодилась бы. День за днём в холодильнике отсутствуют супы и плов, получение физической близости перестало быть слишком простой задачей, в квартире образовалась пыль, а унитаз непонятно чем отчистить, пожелтел от чего-то.. В зависимости от того какие именно функции выполняла девушка и каков был их объём, интенсивность переживания будет разной. Но она 100% будет, не переживайте.

Приведёт ли это к тому что он приползёт на коленях умоляя вернуться, сказать сложно. Самый популярный вариант развития событий в такой ситуации — выйдет на связь, чтобы «продавить» и получить желаемое с помощью манипуляций. Зависимость от благ не приводит к любви, это лишь потребность, а вы источник ресурсов.

Разрушение привычного образа жизни

Исследования психологов показывают, что человек в любой ситуации стремится сохранить статус кво. То есть даже если новая жизнь значительно лучше, но требует каких-то усилий, то индивид предпочтёт оставить всё как есть. Не хочется рисковать, так как высока вероятность остаться ни с чем. Наши предки так не делали и это помогало им выживать, мы же лишь унаследовали их паттерны поведения.

Первые несколько дней, возможно пару недель, мужчина может отдохнуть от отношений или пуститься во все тяжкие. Позвонит другим девчонкам, с которыми давно хотел, но не мог из-за наличия спутницы. Встретиться с друзьями, походит по клубам, потусит. Или просто отлежится, отдохнёт от бытовухи, обязательств, слишком близкого присутствия второй половинки. От конфликтов, наконец, если они были. А потом психика скажет — ну, хватит, повеселились, расслабились, давай вернёмся к вопросу стабильности. Что делать дальше?

В результате психика будет подталкивать к возвращению объекта и может произойти внутренний конфликт, когда сознание понимает, что бывшая назад не придёт или это событие недопустимо по каким-то причинам, но подсознание начнёт генерировать воспоминания и побуждать к действиям. Кто-то попытается выйти на связь, а кто-то будет просто скучать, видеть во снах, иногда тосковать с разной степенью интенсивности. Произойдёт это также через 10-15 дней, но приведёт ли к активным действиям предсказать невозможно.

Падение самооценки

Если решение о расставании принял мужчина, то скучать он может и начнёт, но в формате лайт воспоминаний и скорее всего спустя долгое время. Может через 2 месяца, а то и полгода. Негатив уйдёт, в памяти останутся только тёплая ностальгия. Это также базовый и естественный процесс, но никакой выгоды для девушки он не несёт.

Совсем другое дело, если инициатором разрыва была спутница. Тут всё будет зависеть от уровня привязанности парня и контекста самого акта прекращения коммуникации. Чем сильнее задето самолюбие, тем выраженнее будет переживание. Дело в том, что уход спутницы это тяжёлый и болезненный удар по самооценке, мужчина чувствует себя ненужным и незначимым, срабатывает страх отвержения, психика начинает гореть огнём.

С первых дней он будет пытаться вернуть всё назад, даже если получил дозу оскорблений и унижений. Точнее в этой ситуации его активность будет ещё сильнее. Может пойти на хитрость и применить гэтсбинг, а может действовать прямолинейно и удариться в сталкинг. Независимо от выбранной стратегии, настойчивость будет максимальная.

В этом и различие между здоровыми и созависимыми отношениями. Первые расстаются в ситуации, когда кардинально расходятся цели и планы на дальнейшую жизнь. Вторые убегают, когда значимость партнёра по каким-то причинам снижается. Клетка открывается и человек получает возможность покинуть место, в котором регулярно сталкивается с насилием. И как правило брошенный ощущает себя проигравшим, его самооценка летит вниз, а дальше фрустрация и эмоциональные качели. Ничего нового, но нас в контексте данной статьи интересует только конкретная информация — мужчина будучи покинутым начнёт скучать сразу!

Через какое время мужчина начинает скучать по женщине и как долго это продолжается

Мы не можем точно знать через какое время после расставания мужчина начинает скучать по женщине, но можем перечислить стадии, которые ему придётся пройти. Может воспоминания нахлынут на следующий же день, а может «догонят» парня спустя полгода, но в любом случае ему предстоит путь из нескольких этапов.

Первый — отрицание. Мужчины как правило не верят в уход спутницы, не могут себе даже вообразить такой расклад. уверены, что точно вернётся, перебесится, одумается. Поэтому расслабляются и с мыслями «да придёт назад, куда она денется?!» спокойно могут отправиться в бар с друзьями, залипнуть перед телеком, продолжить жить как ни в чём не бывало.

Второй — гнев. Дни идут, а девушка не возвращается. Бесит. Вместо осознания нахлынут эмоции гнева, мужчина может оскорблять и пренебрежительно высказываться. Обвинять в том, что ушла к другому или захотела «попрыгать по х..м!». Да она вообще тварь ещё та, чего ей не хватало непонятно, вечно чо то мутила, пошла она к чёрту вообще! Без меня пропадёт. Кому она нужна, это я терпел, другой её в окно выбросит через неделю.

Третий — торг. Негативно окрашенные эмоции утилизированы, отсутствие спутницы становится всё более очевидным. Пришло время выдохнуть и отправиться на поиски компромисса. Ладно, я прощу тебя за твою выходку, давай уже возвращайся, повыпендривалась и хватит. Ок, я больше не буду проигрывать зарплату в букмекерской конторе. Хорошо, изменила и изменила, я готов обсудить это и начать отношения заново. У нас дети.. Мы же 5 лет были вместе.. Не чужие же люди..

Четвёртый — депрессия. Потерпев неудачу в переговорах психика окончательно уходит в состояние апатии. Возможно через некоторое время произойдёт откат на стадию гнева, а потом пройдя через торг мужчина снова вернётся в эту точку. Так может быть много раз, зависит от ситуации и самого парня. Но однажды депрессия станет заключительной фазой, из неё выход в гнев уже не произойдёт.

Пятый — принятие. Эмоциональное истощение, когда после апатии уже нет сил на гнев, закончится стадией полного принятия случившегося. Только здесь мужчина перестанет скучать, пытаться вернуться, активничать в направлении бывшей. Он смирится и признает факт ухода спутницы.

Вместо итога

Резюмируем — в зависимости от контекста мужчина начнёт скучать по женщине на следующий день, через две недели или полгода. Какова ваша ситуация я не знаю, но она одна из трёх. С продолжительностью тоже нет определённого ответа, потому что стадия депрессии может несколько раз возвращаться к гневу, а может не вернуться ни разу. Это уже зависит от личностных характеристик парня.

Но если мужчина более трёх месяцев не может завершить этот процесс, то ему нужна помощь психолога. Это общепринятое убеждение, как правило в первые недели тревогу никто не бьёт. А вот далее уже возникают опасения. В идеале по заявлению в полицию в случае преследования и домогательств мужчину должны направить на консультацию специалиста. Но у нас такие меры не работают, поэтому многие охотятся на бывших ещё как минимум год.

Важно также понимать, что скучать это нормально. Если же ностальгия провоцирует мужчину на действия, то это сигнализирует о неустойчивости работы его психики. Он не сумасшедший, но травмирующее событие проживает тяжело, а это несёт в себе определённые риски. Как говорит один мой знакомый — ты слишком много думаешь и слишком близко всё принимаешь к сердцу. Наверное мы скоро пойдём на твои похороны.