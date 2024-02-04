Чем полезна свекла для организма человека?

Свекла − пожалуй, всем знакомый овощ с ярко-красной сердцевиной. Наиболее распространены такие виды, как столовая, кормовая и сахарная. В европейских же странах больше ценится листовая свекла, так называемый «мангольд».

Интересно, что раньше свеклу прежде всего употребляли в качестве лекарственного средства. Употребление свеклы помогало вылечить цингу, а листья овоща использовали как ранозаживляющее средство. Упоминание свеклы встречается в рукописях древних целителей, живших еще до нашей эры.

Это неудивительно, ведь обычная столовая свекла − это настоящая кладезь полезных витаминов и минеральных веществ, что позволяет использовать ее для профилактики и лечения различных заболеваний.

В химический состав корнеплода входит витамин С, необходимый для поддержания иммунитета. Также аскорбиновая кислота является природным антиоксидантом.

Клетчатка, содержащаяся в свекле, играет важную роль для здорового пищеварения. В народной медицине овощ используют в качестве средства от запоров. Листья его содержат большое количество ретинола. Витамин А полезен для здоровья кожи и помогает сохранить остроту зрения. Употребление корнеплодов нормализует давление при гипертонии.

Свекла является своего рода природным антисептиком. Свекольный сок применяют в народной медицине при лечении инфекционных заболеваний. Регулярное употребление этого овоща поможет предотвратить атеросклероз и сохранить здоровье сосудов, поскольку не позволяет образовываться холестерину. Он также является незаменимым продуктом для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы, так как содержит большое количество йода.

В корнеплодах свеклы содержится бетаин. Это природное вещество помогает предотвратить онкологические заболевания. Доказано, что употребление свекольного сока положительно влияет на выздоровление больных онкологией. Помимо всего прочего, калорийность овоща крайне невысока, поэтому включение в диету свеклы может помочь при похудении.

В народной медицине широко используется свекольный сок. Закапывать свежевыжатый сок рекомендуют при насморке, а сок с добавлением меда поможет побыстрей побороть простуду, он также подойдет для полоскания больного горла при ангине.

Особенно полезно для здоровья сочетание свекольного сока с морковным. Несмотря на целебные свойства, его употребление подойдет далеко не всем. Так, если имеется склонность к пониженному давлению, от употребления свеклы лучше воздержаться. Также не рекомендуют сырой овощ при заболеваниях желудка, поскольку свекольный сок способен оказывать раздражающее действие на стенки желудка.

Интересно заметить, что свекла в отличие от большинства овощей, не теряет часть полезных веществ при термообработке. В кулинарии разных стран мира широко используют не только корень, но и листья этого растения. Без него сложно представить такое популярное блюдо русской кухни, как борщ. Да и, наверное, ни одно праздничное застолье не обойдется без традиционной «селедочки под шубой».

Свекла – незаменимый ингредиент не только в традиционной русской кухне. Во многих странах мира ее варят, запекают, добавляют в салаты, маринуют и даже используют в десертах.

Например, для приготовления американского пирога «красный бархат» изначально использовалась свекла для придания характерного яркого темно-красного цвета. Существуют рецепты приготовления джемов и конфитюров из свеклы с добавлением апельсина, лимона или ванили. Таким образом, это не только вкусный продукт, но и крайне полезный для здоровья человека.