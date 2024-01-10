Чем полезна слива для организма человека?

Слива — полезный продукт, о чём люди знали ещё с давних времён. Наиболее известный эффект слив — в положительном влиянии на моторику кишечника, употребление всего нескольких плодов избавит от проблем с запорами. Тем же свойством обладает и сушёный вариант продукта — чернослив.

Плоды сливы применяются в кулинарии, их можно есть как самостоятельно, так и добавляя в кондитерские изделия. В народной медицине используются не только плоды, но и кора дерева, листья и соцветия. Представительницы прекрасного пола делают маски для лица на основе плодов, которые помогают подтянуть кожу, увлажнить её и тонизировать сосуды.

О пользе сливы свидетельствует её богатый состав, в котором можно обнаружить:

витамины (группы B, а также E, A, C, PP);

минеральные вещества (кальций, кремний, йод, фосфор, сера, хлор, марганец, калий, натрий, железо, цинк, фтор, молибден);

органические кислоты;

клетчатка;

моно- и дисахариды;

пектин;

ферменты;

крахмал;

Поскольку в сливе обнаруживается всего 42 ккал на 100 г, её плоды можно смело употреблять тем, кто заботится о своей фигуре. Её часто включают в диетический рацион за счёт способности выводить лишнюю жидкость из организма и благотворного влияния на перистальтику кишечника.

Популярностью пользуются как разгрузочные дни на основе сливы, так и диеты с исключением жирных продуктов из рациона и питьём сливового фреша перед приёмом пищи. В своём составе слива имеет большое количество углеводов (9,6 г), остальных веществ довольно мало (белков — 0,8 г, жиров — 0,3).

Среди полезных свойств сливы наблюдаются следующие:

стабилизирует нервную систему;

способствует выведению токсинов из организма;

оказывает благотворное влияние на перистальтику кишечника, а также нормализует пищеварение;

разжижает кровь;

понижает артериальное давление, увеличивает прочность стенок сосудов, а также укрепляет сердечную мышцу;

предотвращает развитие болезней сердечно-сосудистой системы и препятствует образованию тромбов;

ускоряет метаболизм;

оказывает бактерицидное и противовоспалительное действие;

выводит лишнюю жидкость и соль из организма;

понижает уровень «плохого» холестерина в крови;

предотвращает развитие доброкачественных и злокачественных новообразований;

оказывает мочегонный эффект и способствует оттоку желчи.

Плоды слив стоит включить в пищевой рацион тем, кто имеет склонность к проблемам с сердечно сосудистой и нервной системами, страдающим от гастрита с повышенной кислотностью, гипертонии и имеющим проблемы с работой печени, почек, желчного пузыря. Хорошо помогает продукт при изжоге и язве желудка и 12-перстной кишки. Широко применяется слива и в качестве лекарства от воспалительного процесса в гортани — так, отваром из соцветий сливы можно полоскать горло.

Что касается противопоказаний, стоит отметить, что у сливы, как и у любого другого продукта, они также имеются. Не рекомендуется употреблять плоды гипотоникам, людям с повышенной свёртываемостью крови, склонным к диарее, страдающим от метеоризма, имеющим желчнокаменную болезнь острой формы. При подагре, сахарном диабете и ревматизме употребление сливы также не рекомендовано, а больным панкреатитом плод следует есть без кожуры.

Детям можно употреблять продукт примерно с трёхлетнего возраста, родителям стоит следить за состоянием чада, чтобы слива не стала причиной диареи. Стоит отметить, что в пищу нужно употреблять только спелые плоды, чтобы не спровоцировать изжогу, кишечные спазмы или нарушение пищеварения. Не следует забывать о норме потребления слив, в среднем она составляет 250 г для взрослого человека.