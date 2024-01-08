Чем полезна морковь, для организма человека?

Такой полезный продукт, как морковь, известен человеку с давних времён. Он произрастает в умеренном климате, к теплу нетребователен. Овощ (корнеплод) широко применяется в кулинарии практически в любом виде – варёном, маринованном, пареном, используется в народной и традиционной медицине, а также в косметологии и диетологии. При термообработке польза продукта нисколько не уменьшается.

Помимо этого, корни и корнеплоды растения используются в качестве пряности. Состав продукта довольно богат, в овоще содержатся: каротиноиды (каротин, ликопин, фитоен), аминокислоты (гистидин, лизин, орнитин, цистеин, аспарагин), флавоноиды, крахмал, пектин, клетчатка, эфирные и жирные масла, моносахариды (глюкоза), витамины (A, C, D, E, K, группы B), минеральные вещества (калий, магний, кальций, фосфор, железо).

Морковь является вторым среди овощей и фруктов по такому показателю, как содержание каротина, уступая первенство облепихе. Суточная норма потребления овоща составляет 100-200 г для взрослого человека (3-4 моркови). Стоит упомянуть о калорийности продукта, которая составляет всего 32 ккал на 100 г, а это говорит о низком её показателе. Белков в составе овоща обнаруживается 1,3 г, углеводов — 6,9 г, меньше всего в моркови жиров (0,1 г). Среди полезных свойств овоща выделяются следующие:

повышает защитные силы организма;

способствует оттоку желчи;

нормализует обмен веществ;

оказывает мочегонный эффект;

предотвращает появление проблем с сердечно-сосудистой системой, повышая эластичность сосудистых стенок и понижая уровень «плохого» холестерина;

улучшает зрение;

укрепляет ногти, повышает упругость кожного покрова, улучшает цвет лица, а также придаёт волосам шелковистый вид;

предотвращает появление доброкачественных и злокачественных новообразований;

оказывает противоглистный эффект;

повышает выделение секреции пищеварительного тракта, тем самым улучшая аппетит и активизируя переваривание пищи;

оказывает мягкое слабительное воздействие;

способствует восстановлению организма после приёма антибиотиков.

Особенно полезно употреблять продукт при анемии, воспалительных процессах в нижних дыхательных путях, сердечно-сосудистых заболеваниях, для скорейшего заживления рубцов, а также при недостатке витамина A, чьим основным симптомом является «куриная слепота».

Помогает морковь также при бронхиальной астме, гастрите с пониженной кислотностью, туберкулёзе, нарушениях обмена веществ и заболеваниях внутренних органов (печени, поджелудочной железы, почек). Стоит учитывать, что бета-каротин является жирорастворимым витамином, поэтому целесообразно есть морковь вместе с продуктами, содержащими жиры – растительное масло, сметана и пр. Не противопоказана морковь беременным и кормящим женщинам, а также детям.

В народной медицине продукт известен как природный антисептик, благодаря своим ранозаживляющим, противовоспалительным и обезболивающим действия на основе овоща изготавливаются примочки для местного применения.

В потреблении моркови в пищу следует соблюдать меру, в противном случае результатом может стать усталость, головная боль, рвота, сонливость. Поскольку сок моркови повышает кислотность, активизируя выделение ферментов пищеварительного тракта, людям, имеющим гастрит с повышенной кислотностью, рекомендуется употреблять продукт в пищу с осторожностью. Также не следует употреблять продукт при хронических заболеваниях ЖКТ в стадии обострения, болезнях печени хронической формы и наличии камней в почках.