Чем полезна корица для организма человека?

Различные приправы и ароматные специи – это не только хорошее дополнение к кулинарным шедеврам, но еще и настоящая витаминная добавка. К одним из самых полезных относят и корицу. Этот экзотический продукт сегодня широко распространен и имеет невысокую цену, поэтому активно используется для оздоровления и профилактики.

Целебные свойства

Свой сильный аромат корица получает от эфирных масел, которые обладают антиоксидантными свойствами. Поэтому продукт помогает организму в борьбе с различными «захватчиками», такими как вирусы и вредоносные бактерии. Просто смешав пряность с медом, можно получить эффективное средство для профилактики простуды в сезон распространения инфекций.

При регулярном употреблении эта пряность нормализует обменные процессы. Она способна, как и различные виды острого перца, усиливать ток крови и лимфы, повышать температуру, соответственно стимулировать прорабатывание различных веществ, их всасывание и расщепление. Поэтому корица хорошо будет действовать на организм людей, страдающих диабетом. Пряность стабилизирует уровень сахара, уменьшает число резких скачков.

То же касается и вредного холестерина, который откладывается на стенках сосудов. Он буквально «растапливается» под воздействием корицы. Именно благодаря этому ее свойству пряность вошла в число традиционно «зимних», хорошо согревающих тело после переохлаждения.

Даже в перемолотом виде корица состоит по большей части из грубых волокон. Они, как и клетчатка, полезны для организма, поскольку работают как «метла», буквально собирая и выводя все загрязнения. Грубые волокна очень полезны для кишечника: они стимулируют его работу, движения так называемых ворсинок и в целом перистальтику. Благодаря этим свойствам продукт отлично справляется как с запорами, так и с диареей, в целом нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Вместе с волокнами в корице содержится кальций в своей особой легкоусвояемой форме. После попадания в организм человека, он вступает в реакцию с солями желчных кислот. Эти опасные вещества образуются в большом количестве под воздействием неправильной диеты, малоподвижного образа жизни и даже постоянных стрессов.

Попадая в толстую кишку, они буквально разъедают ее, а в последствие могут привести даже к раку данного органа. Корица же в свою очередь является основным средством эффективной профилактики этого распространенного заболевания.

Мужское и женское здоровье

Корица одинаково полезна как для мужчин, так и для женщин. Она благотворно влияет на их гормональный фон и даже на половую систему, репродуктивную функцию. Женщины же наверняка оценят эффект похудения, который можно заметить уже через несколько дней приема средств на основе пряности.

Регулярный прием меда вместе с корицей и имбирем позволяет существенно улучшить потенцию и даже качество половых клеток у мужчин. Такой эффект обусловлен усилением кровообращения, нормализацией снабжения воздухом различных тканей. Для женщин это полезно, поскольку процесс помогает обеспечивать кислородом и свежей кровью органы малого таза, которые очень часто страдают из-за сидячего и малоподвижного образа жизни.

Корица, благодаря своему аромату, прекрасно воздействует и на нервную систему человека, успокаивая ее. Для усиления эффекта необходимо использовать либо эфирное масло, либо пряность вместе с чем-то горячим. Нашла свое применение корица и в косметологии: ее масло отлично снимает покраснения, воспаления, даже аллергического свойства. Добавлять корицу можно и в маски для кожи головы, чтобы стимулировать рост волос.