Чем полезна гречка, для организма человека

Гречка — хорошо всем знакомый продукт, обладающий массой полезных свойств, что было известно ещё несколько веков назад. Именно поэтому она используется не только в кулинарии, но и в народной медицине, косметологии, диетологии. Стоит отметить, что для её произрастания нет необходимости в химикатах, поскольку выращивается злак довольно быстро и практически на любой почве.

Что содержит гречка

витамины (E, группы B, A, PP);

минералы;

аминокислоты;

жирные кислоты;

крахмал;

клетчатка;

моно- и дисахариды;

органические кислоты;

стеролы;

пурины.

Калорийность злака на 100 г продукта составляет 330 ккал, при этом в отварном её варианте калорий становится уже 150, а в запаренном — 250. Содержащиеся в её составе белки организм усваивает хорошо. Стоит также отметить, что сильно измельчённые зёрна уступают по полезности цельному зерну (ядрице).

Какую пользу может принести организму

оказывает антиканцерогенное действие, улучшает состояние ногтей, волос и кожи;

повышает иммунные силы организма, тем самым уменьшает воздействие неблагоприятной экологической среды;

ускоряет заживление ран, в том числе рубцов слизистой оболочки желудка;

участвует в синтезе гемоглобина;

повышает эластичность стенок сосудов, а также очищает их от холестериновых бляшек;

понижает артериальное давление, предотвращает появление проблем с сердечно сосудистой системой и стабилизирует сердечный ритм;

помогает в борьбе с бессонницей;

нормализует уровень сахара в крови;

играет важную роль в предотвращении эндокринных болезней, стабилизируя гормональный фон — в частности, оказывает благотворное влияние на мужскую половую систему за счёт выработки тестостерона;

тонизирует мышцы, — в том числе мышцы кишечника, тем самым оказывая благотворное влияние на его моторику;

укрепляет кости;

участвует в процессе выведения лишней жидкости;

предотвращает обрастание печени жиром и развитие жирового гепатоза.

Все эти полезные свойства позволяют применять гречку в народной медицине — так, на её основе готовятся напитки для применения внутрь (для стабилизации сахара, в качестве лечения интоксикации и от застоя желчи), кисели (для предотвращения развития болезней сердечно-сосудистой системы), а для местного применения делаются мази, примочки (для избавления от прыщей, ран, нарывов), присыпки.

В косметологии продукт также незаменим — приготовленные на её основе маски для лица являются прекрасными средствами для ухода за любым типом кожи, а также помогают справиться с куперозом и отёками.

Особой популярностью пользуется диета на основе гречки, вариаций которой довольно много. В любом случае, её полезные свойства в качестве продукта для похудения обусловлены низким гликемическим индексом. За счёт долгого расщепления злака в желудке, следствием чего является необходимость в сжигании запасов жира, в организме ускоряется обмен веществ, и человек избавляется от ненужных килограммов.

Гречневая диета пользуется таким спросом, ещё и потому, что она не предполагает длительного голодания: после съеденной порции человека ещё долго не покидает чувство сытости. Но, конечно же, стоит учитывать вред любой монодиеты — сидеть на них продолжительное время нельзя.

Благодаря вышеописанным свойствам, крупа особенно полезна для организма беременных женщин, детей, людей, занятых физическим трудом, пожилых людей, а также страдающих от анемии, сахарного диабета и гипертонии.