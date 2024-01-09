Чем полезен миндаль, для организма человека?

Миндаль стал одним из самых популярных орехов. Причина в его доступной цене, отменных вкусовых качествах, многочисленных вариантах использования. Его можно есть в чистом виде, использовать для приготовления необычного молока, добавлять в каши и десерты. В любом из этих вариантов орех будет приносить организму человека немалую пользу.

Польза для ума

Практически все виды орехов можно охарактеризовать как полезную добавку к пище для укрепления нервной системы и поддержания функций мозга. Однако миндаль благодаря высокому содержанию ценных полезных жиров становится лидером среди своих конкурентов. При регулярном употреблении в пищу данный продукт способен улучшить память, повысить работоспособность, усилить концентрацию.

Несомненную пользу данный орех приносит и с точки зрения нормализации работы нервной системы. Всего 15-20 грамм во второй половине дня помогут в борьбе с бессонницей, поспособствуют расслаблению и снятию напряжения из-за стресса. Миндаль также рекомендован как продукт, который следует употреблять людям, страдающим депрессивными расстройствами.

Химические элементы природного происхождения, которые содержатся в нем, помогают телу вырабатывать гормоны радости. Миндаль также советуют употреблять осенью и зимой, когда организму особенно не хватает «клеток счастья» из-за недостатка тепла и солнца. Этот орех рекомендуют давать и детям, которым требуется активация умственного развития.

Польза для сердца

Несмотря на то, что миндаль является одним из самых жирных орехов, он полезен для сердца и сосудов. Липидные соединения в нем не содержат вредного холестерина, они отлично усваиваются клетками тела и потому не откладываются на стенках сосудов. При этом диетологи делают особый акцент на количестве съедаемого миндаля: взрослому человеку достаточно 50-ти грамм в сутки, а ребенку 20-ти, превышать эту норму не рекомендуется.

Все полезные элементы миндаля быстро всасываются в кровь, обогащая ее. Некоторые врачи даже сравнивают этот эффект с омоложением. Также замечено, что под действием витаминов, содержащихся в орехе, нормализуется свертываемость, что существенно снижает риск тромбозов и приводит в конченом счете к избавлению от проблем с давлением.

Миндаль существенно усиливает обменные процессы на клеточном уровне, что очень важно для сосудов и сердца. Они испытывают наибольшие постоянные нагрузки, их клетки часто страдают от недостатка кислорода. Благодаря высокой концентрации витаминов группы В, данный орех стимулирует обменные процессы в клетках и дальнейшую их регенерацию.

Орех для красоты

Миндаль и все его производные, включая натуральное масло, считают настоящим супер-продуктом для молодости и красоты. В нем содержится большое количество аминокислот и мононасыщенных жиров. Они отлично укрепляют кожу, волосы и ногти. Начинается быстрое деление клеток, что приводит к замедлению процессов старения.

Регулярное употребление такого ореха позволит справиться с сезонными косметологическими проблемами. Сухость кожи исчезает благодаря поступлению в организм полезных жиров, ломкость волос проходит из-за насыщения тела кальцием и фосфором, структура ногтей улучшается, исчезает расслаивание.

Поскольку миндаль способствует активизации работы почек и печени, организм быстрее очищается от шлаков и токсинов, что сказывается и на внешнем виде. Уменьшаются высыпания и раздражения, исчезают припухлости, уходит отечность. Не только сам орех, но и его масло активно используются в косметологии. Им можно заменить обычный крем, средства от раздражения и даже аллергических высыпаний.