Чем полезен чернослив для организма человека?

В современном мире очень легко потеряться в выборе сухофруктов, обладающих не только приятным вкусом, но и наделённых несомненной пользой для организма. Однако первенство все же уже долгие годы по праву принадлежит черносливу. Его классическая сладость высушенного фрукта разбавлена необычной кислинкой, а благоприятное влияние на здоровье человека добавляет очков в пользу чернослива в качестве лакомства.

В России выращиванием слив занялись лишь в XVІІ веке, родом эта плодовая культура из Азии. Существует порядка 250 видов этого растения, однако для получения вышеописанного сухофрукта используется лишь сорт Венгерка, и такой сухофрукт не уступает свежей сливе по наличию питательных веществ.

Чернослив богат различными сахарами, такими как глюкоза и фруктоза, в нем много клетчатки и органических кислот плюс насыщенная витаминно-минеральная структура. И все это при значительно небольшой калорийности – примерно 20 калорий на одну штуку. Подобная сладость доступна в цене для любого обывателя, а ее уникальный состав – поистине панацея для организма и взрослых, и детей.

Польза чернослива для человека

Оказывает благотворное влияние на пищеварительную систему человека. Сюда входят и нормализация процессов желудочно-кишечного тракта, и антибактериальные свойства чернослива, и небольшой слабительный эффект ввиду содержания в нем большого количества клетчатки. Более того, зафиксированы случаи, когда сей фрукт стимулировал работу кишечника и помогал в борьбе с бактериями стафилококка.

Имеет ярко выраженный желчегонный эффект. Прекрасное средство для поддержания здоровья и нормального функционирования желчного пузыря. Помогает работе почек. Антиоксиданты, входящие в его состав, убирают свободные радикалы в организме человека, тем самым предотвращают преждевременное старение. Также они играют роль в предотвращении образования раковых клеток.

Витамины группы В стимулируют правильную работу нервной системы, благотворно влияют на умственную деятельность и нормализуют обменные процессы в организме. Содержание цепочки В-витаминов в любом продукте дорогого стоит, ведь организм не умеет их накапливать, и по этой причине требуется их постоянное пополнение.

Способность чернослива чистить сосуды обусловлена наличием в его составе кислот органического происхождения: щавелевая, яблочная и лимонная. Эти кислоты помогают расщеплять накопленный в виде бляшек на стенках сосудов холестерин и препятствуют его дальнейшему образованию, тем самым предотвращая развитие атеросклероза.

Чернослив – отличное средство для гипертоников, так как он помогает нормализовать артериальное давление. Содержание калия облегчает работу сердца, а наличие витамина А защищает хорошее зрение. Благодаря своим антибактериальным свойствам заботится о здоровье зубов. А наличие кальция влияет на укрепление костной ткани организма, что очень актуально для стариков и детей.

Является источником двухвалентного железа, что помогает предупредить развитие анемии у вегетарианцев. А содержание в составе глюкозы способствует лучшей работе мозга, что в данном случае актуально для школьников и студентов.

В заключение хочется еще раз обратить внимание на неоспоримую пользу чернослива на организм человека, будь то маленький ребенок или взрослый. Для бесперебойной работы всех органов, для насыщения их питательными веществами и общего тонуса чернослив – несомненно, средство номер один. Поэтому включать в рацион этот удивительный продукт стоит всем.