Чем плохи апартаменты в отличие от квартиры?

С каждым годом в Москве наблюдается рост строительства апартаментов, при этом одни и те же застройщики иногда меняют статус жилья в соседних проектах. Хотя на первый взгляд апартаменты и квартиры выглядят одинаково, различия между ними довольно значительные и крайне важны для покупателей. Статья подробно расскажет о том, какие плюсы и минусы у каждого из видов недвижимости, и поможет определить, стоит ли покупать апартаменты.

Что такое апартаменты?

Апартаменты, по сути, представляют собой коммерческие нежилые помещения, которые могут использоваться для проживания. Зачастую новые жилые комплексы строятся с прицелом на размещение офисов, отелей и других коммерческих объектов. Это означает, что владельцы апартаментов могут соседствовать с офисами, магазинами и даже хостелами. Однако по своим характеристикам, такими как отсутствие различий в комфорте и инфраструктуре, они могут соперничать с обычными жилыми домами.

Ярким примером служит жилой комплекс «Спутник» от компании «Самолёт», который визуально не отличается от комфортабельных жилых объектов, но фактически не включает ни одной квартиры. Несмотря на это, люди успешно проживают в таких домах, используя городскую инфраструктуру. Не стоит забывать, что стоимость апартаментов, как правило, ниже, чем у аналогичных квартир.

Многие покупатели задаются вопросом: можно ли жить в апартаментах постоянно? Ответ положительный — большинство апартаментов предоставляет все необходимые условия для долговременного проживания, такие как кухонные зоны и санузлы. Однако важно учитывать, что жильцы не смогут прописаться в таких помещениях, поскольку юридически они не считаются жилыми.

Почему апартаменты не относятся к жилью?

Различия между апартаментами и квартирами начинаются с назначения земельного участка, на котором построено здание. В ряде случаев девелоперы выбирают участки, обозначенные для строительства коммерческих объектов, таких как гостиницы или офисные центры. В документах, регламентирующих строительство, указывается, что в таких новостройках квартир нет, но расположенные там апартаменты могут стать комфортным местом для жизни.

Таким образом, выбор апартаментов в зданиях, возведённых на земельных участках, предназначенных для гостиниц, может оказаться более выгодным вариантом для долгосрочного проживания, поскольку такие комплексы зачастую лучше подготовлены для постоянного жилья и облагаются меньшими налогами.

Покупатели могут узнать назначение участка у застройщика, который в большинстве случаев размещает эту информацию на сайте. Чтобы подтвердить данные, можно запросить у строительной компании кадастровый паспорт на землю или свидетельство о государственной регистрации прав.

Плюсы и минусы

Стоимость

Разделяя квартиры и апартаменты по стоимости, можно заметить существенные различия. Цены на квартиры колеблются в зависимости от множества факторов, включая местоположение, площадь и состояние жилья. Например, в Москве цены на недвижимость во многом зависят от программы льготной ипотеки, что могло привести к росту цен в новостройках и снижению их на вторичном рынке.

В то время как стоимость апартаментов обычно на 20-25% ниже, чем аналогичных квартир, их расположение часто более выигрышное, так как чаще всего такие комплексы строятся в центрах городов или вблизи ключевых объектов. Благодаря этому, подобные проекты могут служить привлекательными инвестициями.

Регистрация жильцов

Что касается регистрации, то это один из важных аспектов. В квартирах жильцы могут оформлять как постоянную, так и временную регистрацию. Даже несовершеннолетние дети могут быть прописаны без необходимости получения согласия всех собственников.

Однако в апартаментах зарегистрироваться, как правило, невозможно, так как они имеют статус нежилых помещений. Исключение составляют комплексы, возведённые на земельных участках под гостиницы, где возможно оформить временную регистрацию на срок до пяти лет с возможностью продления.

Коммунальные платежи

Коммунальные платежи также имеют свои особенности. Для квартир тарифы регулируются государством, что позволяет собственникам оспаривать завышенные суммы. В отличие от этого, в апартаментах суммы в счетах могут быть значительно выше — на 20-30% — поскольку коммунальные услуги рассчитываются на коммерческие нужды.

Жильцам апартаментов не предоставляются те же права, что и обычным квартиросъёмщикам, что ограничивает возможности обращения за защитой своих интересов.

Капитальный ремонт

Согласно российскому законодательству, все собственники квартир обязаны делать взносы в фонд капитального ремонта. Размер взноса варьируется в зависимости от региона и площади жилья.

Апартаменты же не подлежат обязательным отчислениям в фонд капитального ремонта, но рано или поздно все жильцы могут столкнуться с необходимостью финансирования ремонта общего имущества, что приведёт к значительным расходам.

Налоги на недвижимость

Владельцы квартир обязаны ежегодно уплачивать налог на имущество, который определяется в зависимости от кадастровой стоимости. Благодаря существующим льготам есть возможность снизить налоговую базу.

Зато налог на апартаменты существенно более высок. Его величина зависит от назначения земли — на гостиничных участках ставка составляет 0,5%, а на офисных — 2%, при этом учитывается вся площадь апартамента.

Соседские отношения

Соседи — важный аспект жизни в любом доме. В квартирах запрещено использовать помещения для коммерческих нужд, что обеспечивает некоторый порядок среди жильцов. Законы о тишине также защищают личное пространство жителей.

Апартаменты, наоборот, позволяют их владельцам вести большинство законных видов деятельности, включая открытие мини-отелей. Нет ограничений по шуму или использованию пространства, что может привести к конфликтам между жильцами и владельцами коммерческих объектов, находящихся в том же здании.

Строительные стандарты и социальная инфраструктура

Строительные стандарты для жилых зданий строго регламентированы. Это касается местоположения, а также наличия социальной инфраструктуры рядом с домом, включая школы и поликлиники.

Для апартаментов таких требований нет. Часто они расположены рядом с производственными зонами и не обеспечены необходимыми социальными объектами, что может стать неудобством для жильцов.

Управление домом

В многоквартирных домах управление общими территориями осуществляется управляющими компаниями или ТСЖ, что позволяет собственникам влиять на решение вопросов, касающихся содержания общего имущества. Это может варьироваться от выбора сервиса до определения размера взносов.

В апартаментах управление зачастую осуществляется мажоритарным собственником, что значительно ограничивает возможности жильцов влиять на режим содержания помещений. Каждый принимаемый имёт решение будет выгодно прежде всего ему.

Заключение: Подводим итоги

Так, после изучения всех плюсов и минусов, которые предлагает жизнь в апартаментах, становится очевидным, что они представляют альтернативу для определённой категории покупателей. Привлекательная цена, местоположение и возможность получения дополнительного дохода — это основные факторы, за которые стоит рассмотреть этот тип недвижимости. Но следует учитывать и риски, связанные с отсутствием прописки, потенциально высокими коммунальными платежами и юридическими нюансами.

На самом деле, выбор между квартирой и апартаментами — это вопрос личных предпочтений и конкретной жизненной ситуации. Важно тщательно изучить все аспекты и принять взвешенное решение, учитывая как плюсы, так и минусы каждого варианта.