Чем обыкновенные акции отличаются от привилегированных: голосуй или зарабатывай!

Многие начинающие инвесторы задаются вопросом, чем отличаются обыкновенные акции от привилегированных, и почему эти ценные бумаги, на первый взгляд похожие, предоставляют своим владельцам совершенно разные возможности. На самом деле, ключевое различие кроется в наборе прав, которые они дают, а также в условиях получения дивидендов. Понимание этих нюансов критически важно для принятия взвешенных инвестиционных решений, ведь от выбора типа акций может зависеть как ваш потенциальный доход, так и степень вашего влияния на дела компании. Именно эти фундаментальные различия мы сегодня и разберём.

Чем обыкновенные акции отличаются от привилегированных и в чём суть? Обыкновенные акции — это самый распространённый тип ценных бумаг, который выпускает большинство акционерных обществ. По сути, приобретая такую акцию, вы становитесь одним из совладельцев компании и получаете возможность участвовать в её управлении, что является одной из самых привлекательных особенностей этого инструмента для активных инвесторов. Каждая обыкновенная акция, как правило, даёт право голоса на общих собраниях акционеров, где решаются самые важные вопросы. Правда для этого нужно владеть не одной акцией, а каким-то внушительным пакетом.

Владельцы обыкновенных акций имеют реальное влияние на будущее компании. Они голосуют по таким ключевым вопросам, как утверждение годового отчёта, распределение прибыли и убытков, размер дивидендов и их выплата, а также избрание членов совета директоров. Именно на этих собраниях принимаются решения о крупных сделках, выпуске новых акций или изменении устава общества, что позволяет инвесторам формировать стратегию развития бизнеса.

Однако, несмотря на широкие возможности участия в управлении, дивиденды по обыкновенным акциям не являются гарантированными. Их выплата и размер полностью зависят от финансового положения компании и решения совета директоров. Если компания столкнулась с трудностями или решила направить прибыль на развитие, акционеры могут остаться без дивидендов. Тем не менее, в случае успеха компании, потенциал роста стоимости обыкновенных акций и размера дивидендов может быть очень значительным.

Если ваша цель заключается в получении дивидендов, а количество приобретённых бумаг несущественное, то «обычки» вам собственно и ни к чему. Но зато здесь есть шанс добрать объём акций во владении до того уровня, когда именно вы будете решать куда двигаться компании и какие решения принимать. Вы акционер с голосом, имеющий право высказывать мнение.

Почему привилегированные акции особенные? Привилегированные акции представляют собой другой инвестиционный инструмент с иными приоритетами для своих владельцев. Их главная особенность и преимущество заключаются в привилегированном положении при выплате дивидендов, которые часто бывают фиксированными или имеют заранее определённый минимальный размер. Это означает, что компания обязана выплатить эти дивиденды в первую очередь, до того как будут распределены выплаты по обыкновенным акциям, что делает их более предсказуемыми и стабильными.

Однако за эту стабильность инвесторы обычно платят отсутствием права голоса на общих собраниях акционеров. Владельцы привилегированных акций, как правило, не участвуют в принятии решений о стратегическом развитии компании, выборе руководства или одобрении крупных сделок. Исключения бывают крайне редко и обычно связаны с особыми обстоятельствами, например, с угрозой ликвидации компании или длительной невыплатой обещанных дивидендов, что предусмотрено законом.

Ещё одним значимым преимуществом привилегированных акций является их приоритетность при ликвидации компании. В случае банкротства или прекращения деятельности, требования держателей привилегированных акций удовлетворяются раньше, чем требования владельцев обыкновенных акций, после того как будут погашены все долги. Это обеспечивает дополнительную защиту капитала, хотя и не гарантирует его полного сохранения, если активов компании окажется недостаточно.

Вместо итога

Выбор между обыкновенными и привилегированными акциями во многом зависит от ваших инвестиционных целей, терпимости к риску и желания участвовать в управлении компанией. Если вы стремитесь к максимальному влиянию на бизнес, готовы принимать на себя более высокие риски ради потенциально большей прибыли и хотите активно участвовать в жизни акционерного общества, то обыкновенные акции могут стать вашим выбором. Их динамика часто более выражена на рынке, что даёт возможности для спекулятивного заработка.

С другой стороны, если вы предпочитаете стабильность, предсказуемость дохода и меньшую волатильность, то привилегированные акции могут оказаться более подходящим вариантом. Они привлекают инвесторов, ориентированных на регулярные дивидендные выплаты и минимизацию рисков, связанных с корпоративным управлением. Такие акции часто выбирают для формирования долгосрочного пассивного дохода, особенно в компаниях с надёжной дивидендной политикой.

Важно также учитывать ликвидность и рыночную стоимость ценных бумаг. Обыкновенные акции, как правило, более широко представлены на рынке, пользуются большим спросом и имеют высокую ликвидность, что облегчает их покупку и продажу. Привилегированные акции могут быть менее ликвидными, и их рыночная стоимость иногда ниже из-за меньшего спроса. Поэтому какой тип акций набирать на свой брокерский счет решать только вам. Всегда изучайте финансовое состояние компании, её дивидендную политику и перспективы развития, прежде чем сделать свой выбор, чтобы он максимально соответствовал вашей индивидуальной инвестиционной стратегии.