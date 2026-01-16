Чатфишинг: когда при онлайн знакомстве собеседник пишет не сам, а использует ИИ

Чатфишинг это сравнительно новое, но уже весьма распространенное явление в мире онлайн-общения, когда за вашим собеседником в переписке стоит не живой человек, а искусственный интеллект. По сути, это цифровая маска, призванная создать впечатление и даже завязать отношения, при этом значительная часть, а порой и все реплики, генерируются машиной. Цель такого обмана может быть разной: от банального желания произвести впечатление до корыстных манипуляций и выгоды. Важно понимать, что общаетесь вы не с реальной личностью, а с программой, которая имитирует человеческое поведение. Это создает ложное ощущение близости и может привести к неприятным последствиям.

Что такое чатфишинг и как распознать его признаки? Чатфишинг это феномен, при котором человек намеренно использует искусственный интеллект, чтобы вести переписку от своего имени, создавая иллюзию живого общения. Это делается для того, чтобы произвести впечатление на собеседника, завязать с ним разговор и даже договориться о встрече, но при этом основные реплики генерируются нейросетью. Ваш собеседник не вкладывает свои мысли и эмоции в ответы, а лишь использует готовые или модифицированные нейросетью фразы.

Как же понять, что вы общаетесь не с реальным человеком, а с продвинутым алгоритмом? Обратите внимание на несколько характерных признаков. Если ваш визави использует слишком чопорные, формальные фразы вроде «Не могли бы вы перефразировать вопрос» или постоянно звучит неестественно дружелюбно, льстиво и угодливо, это тревожный звоночек. Часто такая модель поведения запрограммирована в ИИ для привлечения и удержания новых пользователей.

Ещё один важный индикатор – идеальные ответы. Без ошибок, привычных сокращений и принятых в вашей культуре «фразочек». Например, в разных регионах по-разному произносятся одни и те же слова, в Москве шаурма, в Питере шаверма. Но ваш онлайн знакомый не использует ничего подобного. Реальные люди обычно допускают опечатки, стилистические неточности или используют более неформальный язык. Нейросеть так не делает.

Доверяйте своей интуиции: если что-то в переписке кажется вам странным, неестественным или слишком «правильным», скорее всего, вы не ошибаетесь. Нейросети становятся всё более изощрёнными, но пока что им трудно полностью имитировать живое, спонтанное человеческое общение со всеми его нюансами и несовершенствами. Просите голосовухи, кружочки и иные способы подтверждения реальности человека.

Почему люди прибегают к такому общению? Причины, по которым некоторые люди используют чатфишинг, могут быть самыми разными. В первую очередь, это желание произвести впечатление на собеседника, представив себя в более выгодном свете. Об этом уже было сказано выше. Искусственный интеллект может помочь генерировать остроумные, глубокие или просто очень привлекательные ответы, которые сложно придумать самостоятельно. Многие люди вовсе не умеют общаться с противоположным полом, поэтому вынуждены полагаться на ИИ.

Иногда за чатфишингом стоит неуверенность в себе или страх перед реальным общением. Человек может бояться быть отвергнутым, показаться неинтересным или не знать, как поддерживать разговор. В таких случаях ИИ становится своего рода «протезом», который помогает преодолеть эти барьеры, создавая иллюзию успешной коммуникации. Исследования показывают, что применение высоких технологий действительно приносит хорошие результаты. Шансов сходить на свидание становится больше. Правда непонятно что делать там.

Однако бывают и более прагматичные, а порой и корыстные мотивы. Некоторые используют чатфишинг для манипуляции, получения выгоды или даже для мошенничества. Создание ложного образа при помощи ИИ позволяет установить эмоциональную связь, которая затем может быть использована в личных целях, не всегда безобидных. Массовая переписка с десятками жертв позволяет мошенникам не напрягаться и не тратить ресурсы. Весь процесс, от знакомства до «развода», выполнит нейросеть. В датинг приложениях таких девушек тысячи и эо уже не для кого не секрет.

В основе всего этого лежит обман, поскольку собеседник вкладывает свои эмоции и ожидания в виртуальную иллюзию, а не в настоящего человека. Такое взаимодействие, лишенное искренности, не может привести к настоящим, глубоким отношениям и часто заканчивается разочарованием для одной из сторон. Вполне возможно вы один из сотни тех, кто «очень понравился'». Возможно предложение купить билеты на фишинговом сайте для романтической встречи разослано десяткам и сотням таких же «счастливчиков»

Чем опасен виртуальный флирт с роботом? Главная опасность чатфишинга заключается в том, что он изначально построен на обмане. Когда человек искренне общается, вкладывая свои чувства и время, а на другом конце оказывается программа или человек, использующий её, это становится ударом. Эмоциональные инвестиции в виртуальную иллюзию, а не в живого человека, могут привести к глубокому разочарованию и боли.

Такие отношения лишены подлинности. Вы можете почувствовать связь с кем-то, кто на самом деле не существует в том виде, в каком вы его себе представляете. Это мешает построению здоровых, реальных взаимоотношений в будущем, поскольку доверие к онлайн-знакомствам и к людям в целом может быть подорвано. Вас неизбежно ждёт разочарование. Будет это мошенничество, потраченное в пустую время или знакомство с тем, кто при реальной встрече далёк от своего образа как индонезийский Бандунг и колумбийская Букараманга.Если что, между ними 19 000 километров.

Кроме эмоциональных рисков, существуют и более серьёзные угрозы. Иногда чатфишинг может быть предвестником манипуляций или попыток получить выгоду. Обманщик может использовать созданный ИИ-образ, чтобы выманить деньги, личную информацию или вовлечь жертву в другие мошеннические схемы. Искусственный интеллект позволяет создать очень убедительный и привлекательный образ, перед которым трудно устоять.

Важно помнить, что если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это, скорее всего, так и есть. Общение, в котором отсутствует искренность и подлинное участие с одной стороны, не может принести ничего, кроме иллюзий и потенциальных проблем. Нейросеть научилась быть такой вежливой, удобной и соответствующей ожиданиям, что в вашей голове может возникнуть мысль об идеальности собеседника. А потом вдруг выяснится, что вы всё это время переписывались с роботом, которому на вас вообще плевать.

Вместо итога

Чтобы максимально снизить вероятность стать жертвой чатфишинга, при онлайн-знакомствах или просто в новом общении стоит придерживаться нескольких простых, но эффективных правил. Самое главное – не задерживайтесь надолго на стадии одной лишь текстовой переписки. Слова могут быть красивыми и убедительными, но они не передают настоящей личности. Как можно скорее переходите к голосовым, звонкам, встрече. Лучше увидеться на 20 минут в торговом центре или на оживлённой улице, тем месяцами вести диалоги в сети. Так вы услышите голос человека, его интонации и особенности речи. Увидите его мимику, жесты, элементы поведения.

Всегда доверяйте своей интуиции. Если что-то в переписке или поведении вашего визави кажется вам неестественным, странным или слишком идеальным, скорее всего, так и есть. Ваш внутренний голос часто первым подает сигналы тревоги, когда что-то идет не так. Не игнорируйте эти ощущения, даже если они кажутся необоснованными. Помните, что настоящее общение – это не только слова, но и эмоции, спонтанность и несовершенства. Защищайте свое время и чувства, не позволяя цифровым маскам ввести вас в заблуждение. Будьте бдительны и рассудительны в мире онлайн-коммуникаций, чтобы избежать разочарований и неприятных сюрпризов.