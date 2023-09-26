Частые ссоры по пустякам в отношениях: почему так происходит?

Частые ссоры по пустякам в отношениях возникают по разным причинам, но всегда являются серьёзным сигналом, свидетельствующем о возможном расставании. Вообще в романтическом союзе существует две глобальные проблемы — отсутствие конфликтов и их переизбыток. И в том и в другом случае накапливаются обиды, а снежный ком негатива в один момент может превратиться в лавину. Кто-то обязательно решится на выход.

Если с отсутствием конфликтов всё понятно, люди просто не высказывают претензии, не обозначают свои личные границы и не ищут компромисс, предпочитая замолчать проблему, то частые ссоры по пустякам говорят уже совсем о другом. Нет взаимопонимания, уважения и достаточного уровня симпатии, либо вы настолько разные, что коммуникация просто не ладится. Вы пытаетесь засунуть квадрат в круглое отверстие меньшего размера. И у всего этого есть несколько причин.

Не вышли из конфликта

Любая ссора напоминает поворот на автомобильной трассе. В него очень легко войти на любой скорости, но вот выйти получается далеко не всегда. Чем выше скорость и ниже ваша компетенция в этом вопросе, тем выше шансы разбиться насмерть. Именно это и происходит с теми, кто не умеет правильно выяснять отношения.

Проблема есть, о ней сообщили в грубой форме или напротив не отстояли свои интересы. В процессе словесной драки избавились от негатива, либо начали заявлять о своём дискомфорте, но потом подумали, что это слишком сложно, нет сил, не хочу, надоело. И спустили на тормозах. Возник неразрешенный конфликт, который вроде бы исчерпан, но выход из ситуации не найден. Ни о чём толком не договорились.

Вы узнали об измене, устроили скандал, но решения не приняли. Сумбурно высказались, добились каких-то ответных фраз и на этом закончили. Периодически будут возникать «полупретензии», напоминания, подшучивания и издёвки. Психика то полученные негативно окрашенные эмоции не утилизировала. Они ушли в подсознание и будут оттуда периодически всплывать. Вы начнёте ссориться по пустякам и придираться к каждой мелочи. Порой причина конфликта настолько абсурдна, что человек сам себе удивляется.

Вы не просите прощения

Иногда мы раним партнеров мелочами и уверены, что это настолько несущественное событие, что и обращать внимания не следует. Нам кажется, что окружающие видят мир точно также как мы, поэтому мы часто становимся причиной негативно окрашенных эмоций, но не признаём этого.

Пошутил над девушкой в компании, было весело, а ей случившееся показалось очень обидным. Вместо того, чтобы попросить прощения, в голову приходит другая идея — обесценить чувства. Перестань, ты преувеличиваешь, что в этом обидного?! Это шутка, ты чо, шуток не понимаешь?! Раздула из мухи слона!

Или девушка во время уборки случайно повредила шнур от игровой приставки и теперь ничего не работает. Пришлось ехать в магазин, что-то чинить, тратить время. В чём я виновата, я убиралась, ты сам разложил тут свои провода, не пройти не проехать! И велика потеря как будто, все эти игрушки обычное баловство. Расстроился как ребёнок!

Все эти мелочи остаются таковыми до тех пор, пока мы не видим в глазах близкого человека полнейшее безразличие к тому, что нам важно. Сверху этот салат поливается соусом из игнорирования, обесценивания, насмешек. То есть эмоциональным насилием. И несмотря на то, что дозировка очень маленькая, данный процесс имеет накопительный эффект. При очередной мелкой ссоре всплывут все прошлые обиды и вам не миновать шторма.

Именно для вас событие может являться незначительным, но если партнеру неприятно, обидно или больно, то намного разумнее попросить прощения. В романтическом союзе нет места для гордыни, любовь на ней не построить. Банальное «прости меня» может в перспективе спасти брак.

Быть правым или быть в отношениях?

Львиная доля пар развалились просто потому что один слишком часто упирался. Неспособность признавать ошибки многим кажется обычной чертой характера, но на практике это регулярно приводит к ссорам по пустякам. Механизм тут довольно прост — чтобы не сознаваться в своей неправоте, нужно свалить вину на кого-то другого. А под рукой только ваш партнер.

Если вы запутались в карте и неверно показали дорогу, разумнее сказать «извини, я что-то перепутал(а) и теперь мы уехали не в ту сторону. Виноват(а), каюсь». Но для некоторых людей такой исход совершенно недопустим и чтобы оставаться правым они вынуждены юлить как уж на сковородке. Я же говорил(а) налево, ты куда свернул то? Чем слушал вообще? Я в карту смотрю, ты значит где-то поворот пропустил, я всё правильно диктовал(а)!

Вот вам скандал на ровном месте. Нежелание признавать собственные ошибки приводит и к обманам. Человек уже год не может найти работу, потому что толком и не ищет. Но предпочитает рассказывать байки о предвзятости начальства, тут взятку просили, там только по блату берут, здесь условия ужасные предлагают.

В результате проблемой становится не то, что человек совершает много ошибок, а то, что он бесконечно врёт. А ложь со временем начинает вскрываться и снежный ком обиды набирает обороты. Сначала вы своими попытками свалить вину на кого-то другого приводите к эскалации конфликта, а затем вас накрывает лавиной лжи. И ссориться приходится всё чаще и чаще.

Вы неблагодарный

Можно сколько угодно убеждать себя в том, что мужчинам нужен только кекс, а женщинам только деньги. Наука говорит об обратном. Человеческая психика слишком зависима от одобрения и похвалы, поэтому нам нравится дарить подарки, помогать и делать приятное для окружающих. В кровь попадает большая доза дофамина. Мы счастливы, когда чувствуем себя полезными и нужными.

Именно это зачастую становится причиной вступления в отношения. Одной из. На фоне критически низкой самооценки люди ищут опору, а вот все остальные хотят отдавать всё доброе и светлое, что есть внутри них. Но в обоих случаях мы ждём подтверждения своей важности.

Если вы очень редко говорите «спасибо» и сообщаете о том, что партнёр является ценным для вас, очень скоро он начнёт чувствовать себя ненужным, а свои усилия бесполезными. Из отношений уйдёт одна из частей фундамента, одним смыслом станет меньше. Не все могут правильно сформулировать эти ощущения, поэтому недовольство будет проявляться в ссорах по пустякам. От вас ждут банальной благодарности, но не получая её начнут цепляться к мелочам.

Вы не присутствуете в важные для партнера моменты

У многих людей просто нет такого опыта. Нередко в комментариях люди пишут что-то из серии «мои родители работали с утра до ночи, некогда им было спрашивать как у меня дела, мы сами по себе жили и ничего, нормальными выросли!». Ну вот кто вам сказал, что вы нормальный?

Поддержка, являющаяся синонимом присутствия, является важнейшей деталью романтических отношений. Нередко мы бываем навязчивы там, где не следовало бы, при этом оставляем близких один на один с их переживаниями. Можно 40 лет прожить вместе, а потом на приёме психолога признаться, что во всех трудных моментах этот человек оказывался посторонним.

В результате формируются психоэмоциональные травмы и ряд претензий, которые не получили адекватного выхода. Человек либо не захотел идти в конфликт, либо не смог из него правильно выйти. Обиды остались и в будущем психика начнёт их утилизировать маленькими порциями, через привычную ей форму, а именно ссоры по пустякам.

Вы не умеете заявлять о дискомфорте

Очень полезным навыком является так называемая техника «я-сообщения«. Это когда вы сталкиваетесь с негативно окрашенными эмоциями в результате действий партнёра, но говорите об этом не в обвинительном ключе, а через описание собственных чувств.

Не «ты меня бесишь», а хотя бы «меня разозлила твоя шутка». В первом случае вы явно обвиняете, во втором говорите о себе и просто указываете на событие, которое привело к злости. В идеале вообще избегать слов «ты», из-за тебя», по твоей вине». Тут всё очень просто, психика получит внешний сигнал о нападении и будет вынуждена защищаться. Конструктивного диалога не получится.

К тому же когда фраза намекает на проблему с вашими чувствами, собеседник вероятнее всего захочет их решить. Если ценит и уважает вас, конечно. А вот обвинительная форма моментально переводит диалог в плоскость противостояния. Если сказать»в квартире грязно, раздражает когда так, нужно прибраться» и начать это делать, то спутник скорее всего подключится к процессу. А если «ты все вещи разбросал, из-за тебя квартира на бомжатник похожа!», то это уже та самая ссора из-за пустяка.

Здесь важно учесть и всё остальное. Если человек регулярно разбрасывает вещи и не считает нужным помогать по дому, то речь идёт о неуважении. Ваш труд не ценят, а значит чувствовать себя нужной не получается. Эту проблему мы обсудили выше. В данном абзаце речь о том, что порой мы на ровном месте создаём конфликт только потому что подобрали не лучшие формулировки.

Вы не накапливаете совместный опыт позитива

Зачастую отношения развиваются стремительно и путь от симпатии до бытовухи пролетает как один миг. Жену на свидание водить глупо, это ж жена! Прогуливаться с мужем как-то странно, он мне и дома надоел! И далее по списку, примеров много.

В результате эмоциональная близость куда-то уходит. Взаимодействие строится только на чём-то неприятном. Уборка, проблемы, дела, бытовые трудности, простудившийся ребёнок. Начинает казаться, что рядом с вами не партнёр, а коллега по работе. Вы с ним просто выполняете какие-то задачи, других функций нет. Следовательно возникает много претензий, а вот противовес отсутствует. В какой-то момент оба начинают понимать, что вся их жизнь это бесконечные ссоры.

Негатива при совместном проживании всегда будет много, это неизбежно. Вопрос лишь в том, нивелируете вы его каким-то образом или нет. Давно ли проводили время вдвоём исключительно ради удовольствия? Много ли у вас позитивных событий, которые вы пережили вместе? Откройте переписку и посмотрите что там. Быть может кроме проблем, ругани, дел и забот в отношениях уже ничего не осталось?