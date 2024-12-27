Бывшая девушка предложила остаться друзьями после отношений. Что делать?

Задаваться вопросом «что делать», когда бывшая девушка предложила остаться друзьями после отношений, приходилось многим. К сожалению это одна из самых распространённых ситуаций в случае разрыва романтической коммуникации. Однако далеко не все понимают истинные мотивы экс-спутницы и не всегда могут правильно оценить происходящее. Из-за этого совершаются ошибки, которые окончательно уничтожают баланс значимости и не позволяют парню не то что надеяться на камбэк, но даже сохранить лицо не выходит. Истерики, сталкинг, угрозы, шантаж и навязчивость становятся самыми доступными инструментами, но именно они имеют наименьшую эффективность.

Почему девушка предложила остаться друзьями?

Для начала попробуем перечислить причины, по которым девушка вообще решила предложить вам френдзону после того, что между вами было. Чисто логически звучит это довольно абсурдно, как будто парня взяли на тест-драйв, попробовали, оценили и поняли, что лучше всё вернуть как было. Она идёт на поиски, а партнёр в салон, ждать своего следующего «покупателя». Учитывая тот факт, что девчонки почти никогда не уходят в никуда, самооценка парня оказывается под сильным давлением. А с другой стороны, если она рассталась не имея иного варианта, то это даже хуже, получается от вас готовы бежать в неизвестность. Такие мысли загонят в апатию кого угодно, поэтому важно разобраться в деталях.

Боится ошибиться с новым избранником

Если отношения с действующим парнем неудовлетворительные, то поиск замены является довольно типичным поведением. Тут даже осуждать бессмысленно, пожалуй большинство людей именно так и поступают. Но всегда есть риск допустить ошибку и променять одно «плохо» на другое «плохо». А ведь можно вляпаться так, что следующий партнёр окажется гораздо хуже. В начале отношений гормоны бьют по голове, оба демонстрируют лучшую версию себя и узнать человека достаточно близко получится минимум через пару месяцев.

Предлагая дружбу бывшему девушка сохраняет возможность вернуться, если вдруг дела пойдут совсем плохо. Вытащить парня из френдзоны гораздо проще, чем искать пути подхода через сожженные мосты. К тому же «остаться друзьями» чаще всего подразумевает обычную связь на уровне соцсетей и номеров телефона в записной книжке. Общения как такового не будет. О встречах тоже лучше не мечтать. Между вами ниточка, за которую можно потянуть при необходимости.

Хочет продолжать получать что-то полезное

Для перевозки кирпичей феррари совершенно не годится, но для гонок по автобану самое то. С людьми такая же история. Мы можем видеть в ком-то замечательного друга или надёжного коллегу, но это не значит, что у нас есть желание с ним отношения строить. У каждого свой уровень доступной дистанции. Расставание явно сигнализирует о том, что романтический союз здесь никак не получается, поэтому вас и поставили перед фактом разрыва. Но если девушка предлагает остаться друзьями, значит какая-то польза от вас всё-такие есть.

По опыту могу сказать, что в большинстве случаев речь не идёт о чём-то материальном. Про корысть тоже говорить глупо. Зачастую это эмоциональная близость, поддержка, внимание, какая-то форма заботы. Довольно обидно, но мужчине предлагают стать подружкой, потому что как представителя сильного пола его уже не рассматривают. Поболтать, обсудить её проблемы, обменяться новостями. В очень редких случаях сохраняется физическая близость, можно сказать практически никогда.

Как реагировать?

Как уже было сказано выше, львиная доля мужчин в этот момент совершают критическую ошибку. Точнее несколько, поэтому перечислим все. Первая — психуют, истерят и жгут мосты самостоятельно. Никакой дружбы, пошла к чёрту, нафиг мне это надо, захотела уйти вот и вали отсюда. Спустя некоторое время вас прибьёт к земле зависимость и вам придётся долго молить о пощаде, объяснять своё нездоровое поведение, умолять немножко с вами подружить. Хотя бы сообщение прочитай, хоть пару букв напечатай, возьми трубку на 5 секунд, выйди к подъезду на одну минту..

Вторая — попытка удержать спутницу. Здесь в ход идут как угрозы и шантаж так и физическая сила. Сталкинг в широком смысле слова. Начинает караулить у подъезда, выяснять кто её новый ухажёр, искать его. Потом опять её. В общем дальше компетенция правоохранительных органов, которые к сожалению слабо реагируют на подобные ситуации. Но своей цели добиться не получится, насильно мил не будешь.

Третья — навязчивость основанная на убеждении «я ей не безразличен!». Парень начинает думать, что предложение остаться друзьями это какой-то тайный знак. Почему-то она не может сказать мне прямо, но всем видом показывает, что она мня всё ещё любит и хочет быть вместе. Дистанцию не разрывает чтобы мы продолжали быть близко и как только появится такая возможность, она вернётся. А чтобы ей было известно о моей готовности принять её обратно, я должен писать ей каждый день, звонить, дарить подарки и почаще видеться! План надёжный как швейцарские часы.

Четвертая — дружба как способ манипулирования. Если разойтись в разные стороны, то это получается и в соцсетях удаляться надо и номера блокировать. Так дело не пойдёт, я её обхитрю. С таким подходом мужчин достаточно много, они считают себя гениями в области психологии, но на практике ума хватает исключительно на гэтсбинг. Кто забыл это такая техника манипуляций, основанная на том, что ты мозолишь глаза своей удивительно успешной жизнью и выкладываешь это как бы для всех, но рассчитываешь, что увидит она. Пачками постишь сторисы и рилсы, пишешь цитаты на стене, добавляешь фото с разных вечеринок, в окружении красоток на фоне топового клуба своего города. Эта дружба ей выйдет боком, потому что цель мужчины проста — бывшая должна почувствовать что потеряла клад и слёзно вернуться обратно.

Но есть вариант получше. предложение остаться друзьями не обязательно принимать, но и отвергать не стоит. Спросите что это значит? Остаться в списке френдов в соцсетях? Хорошо, пусть будет. Не будем удалять номера телефонов? Ладно, согласен. Быть на связи в случае чего? Ну, ок. На этом этапе неважно в каком состоянии вы находитесь. Остро зависимы и мечтаете вернуть девушку или хотите поскорее её забыть. В обоих случаях нулевая реакция и пассивное поведение станут вашими помощниками.

Так вы продемонстрируете устойчивость своей психики, а это крайне важно, потому что мы на подсознательном уровне избегаем нестабильных личностей. Вы же не испортите свою репутацию и оставите о себе сильное впечатление. Второй важный момент — предложение остаться друзьями это отличная возможность обозначить свои личные границы. Дружба это хорошо, но я не дружу с девушками, так уж заведено. Мы безусловно знакомы и какую-то связь сохраним, но меня интересуют только серьёзные отношения.

Прямо сейчас никакой реакции не ждите. Ваша значимость на нуле. Появилась у неё новая любовь или она устала от конфликтов с вами, вообще без разницы. Происходящее свидетельствует лишь о том, что вы не ценный приз в конкретный момент, она не хочет вами обладать. И не связывайте это с собой, вы наверняка классный парень, ценность и значимость это субъективная характеристика, которая много от чего зависит. Когда человек набил пузо до отвала, его не интересует кусок мяса, каким бы великолепным он не был. А с голодухи и корка батона деликатес. Расслабьтесь.

Если всё сделали правильно, то вы останетесь на связи. Она знает куда звонить и писать, в случае чего. Только вот отвечать вам не надо. Пусть это будет некрасиво с точки зрения психологии, но практика показывает, что ничего эффективнее просто нет. Вам лучше обратиться за поддержкой к тем, кто может её дать, чтобы удержать самооценку в адекватных значениях. А девушку придётся отправить в игнор. Вы же помните про личные границы? Все её «привет», «как дела» и «можешь помочь?» не являются вашей целью. Вам нужны отношения. При чём прозрачные, понятные и простые. Хочешь вернуться, говори об этом прямо, будем обсуждать. Всё остальное в игнор, как минимум на полгода.

Когда на предложение остаться друзьями нужно отвечать твёрдым согласием?

Да, такие ситуации бывают. Их немного, но тем не менее. Во-первых, если у вас остались совместные дети. Вам придётся как-то общаться, поэтому не усложняйте себе жизнь. Сохраните номера телефонов, не удаляйтесь в соцсетях, оповещайте друг друга об изменениях контактов. Вы оба должны иметь возможности быстро сконтачиться между собой. Но никогда не используйте этот канал ни для чего, кроме вопросов связанных с детьми. Вам же будет лучше.

Во-вторых, если вы работаете/учитесь/тренируетесь вместе. Любое совместное занятие вынудит общаться друг с другом. Психозы тут не помогут, поэтому не жгите мостов, а то потом попадёте в нелепую ситуацию, будете просить у общих знакомых номер. Привлечёте ненужное внимание. В принципе других поводов оставаться друзьями вообще нет. Вполне вероятно девушка хотела как-то смягчить ваше падение и чисто из вежливости попыталась сгладить углы, оставив небольшую надежду. Но практика показывает, что это ни к чему.

Вместо итога

Не отдаляйтесь умышленно, не бросайте никого в чс, не шлите к чёрту, не истерите. Гораздо разумнее открыто и честно признаться, что для вас такой исход неприятен. Обозначьте свои личные границы и разойдитесь без скандалов, угроз, шантажа, просьб. Сразу после этого позаботьтесь о самооценке, потому что через пару дней вас точно накроет. Как психика справится с ударом неизвестно, но это базовый механизм, избежать его не получится. Где взять поддержку, подумайте сами. Друзья, психолог, хобби или новая спутница, решать вам. После этого остаётся одно — бывшую девушку в игнор. Так будет лучше и для вас и для неё. Есть личные границы и если не готова предложить то, в чём нуждается партнёр, то не предлагая вообще ничего.