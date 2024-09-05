Бритва Хэнлона: плохие поступки совершаются не со зла, а по глупости

Бритва Хэнлона это гипотеза, которая применяется в ситуациях совершения кем-либо плохих поступков и призывает не думать о злодеях слишком много, так как в большинстве случаев их действия продиктованы не злым умыслом, а элементарной глупостью. Многие считают, что неприятные деяния совершаются исключительно из корыстных побуждений, мести, либо с целью причинить вред, хотя чаще всего это всего лишь человеческая ошибка, легко объяснимая дефицитом интеллекта, здравого смысла, а порой и вовсе по невнимательности.

Почему окружающие на самом деле не ополчились против вас?

Рассуждая на тему злого умысла мы чаще всего вспоминаем истории, в которых кто-то осознанно причинил нам вред. Порой кажется, что все вокруг будто сговорились и по очереди вставляют палки в колёса. Как правило люди исключают вероятность простой ошибки, что в результате приводит к неутешительным выводам — я живу среди злодеев, меня все ненавидят, повсюду негодяи, подонки и преступники.

Бритва Хэнлона нередко воспринимается как теория направленная на оправдание недопустимых действий, якобы человек не хотел нанести урон, он просто допустил оплошность, следовательно наказывать его не за что. На самом деле данная презумпция нацелена на изменение восприятия злодеяний. Мы слишком часто наделяем дураков характеристиками, которыми они никогда не обладали.

Плохой поступок можно спланировать, просчитать и реализовать, но в абсолютном большинстве случаев глупец просто не способен на это, у него всё из рук валится по одной просто причине — нехватка компетенции, ума и сообразительности. Поэтому не думайте, что все вокруг ополчились на вас, они хоть и делают что-то вредное, но скорее всего не со зла. На что ума хватило, то и получилось.

Почему мы все неприятности воспринимаем как атаку на себя?

И так, бритва Хэнлона учит нас иначе смотреть на неприятные события, но почему мы вообще так делаем? Психология знает ответ на этот вопрос, вот он — человек существо эгоцентричное и даже с возрастом мы видим мир так, будто находимся в главной роли. Всё что происходит, оцениваем со своей позиции, не можем посмотреть с разных сторон. У кого-то это ярко выражено, кто-то сумел расширить кругозор. Но в базовых настройках психики всё прописано именно так.

Когда чья-то позиция отличается от нашей, мы не в силах этого понять. Я вижу так, значит это так и есть. Если ты видишь что-то другое, значит у тебя с головой проблемы. Просто мозг не может поверить в то, что с другой точки картина совершенно другая. Но самое забавное то, что любые события, происходящие вокруг, мы считаем направленными на нас.

Дальше психика пытается найти причины случившегося. Ей важно установить мотивы злодея, чтобы попытаться предотвратить подобное в будущем. В этот момент и происходит главная ошибка мышления. Если в тихом переулке вдруг перестали включать свет, то сознание считает, что это «диверсия» против жителей района. А какая может быть цель? В таком тихом и тёмном месте может произойти изнасилование или грабёж. Следовательно власти города умышленно делают так, чтобы преступность процветала.

Если в кафе не дали чек, значит что-то скрывают, меня кажется надули и взяли больше денег, чем положено. Если в автобусе пассажиры летают как горох, то водитель редкостный негодяй и забавы ради хочет покалечить кого-нибудь. Если муж не купил молока, хотя жена его об этом попросила, значит он не уважает свою супругу и делает ей на зло. Сосед специально ставит машину так, чтобы я не мог выехать. Коллега уходит пораньше, зная что под конец рабочего дня появляются срочные заказы. Ну и так далее.

Почему бритва Хэнлона важна для понимания?

Когда мы сталкиваемся с плохим поступком, нацеленным лично на нас, психика попадает в неприятную ситуацию. Перед ней встают задачи по защите самооценки. Если кто-то умышленно громко включает музыку, чтобы вас подразнить и вывести из себя, то вам придётся ответить. Нужно срочно идти к соседу и бить его по голове, потому что он только что вас унизил, обесценил, оскорбил. Не посчитал за человека, решил посмеяться над вашими страданиями. Это же буквально вызов с его стороны! Он врубил рок и ждёт, придёте вы драться или стерпите, потому что терпила!

Если отбросить эмоции и посмотреть на эту ситуацию трезво, то можно с уверенностью сказать, что подобные рассуждения слишком далеко от истины. Никакого вызова он вам не бросал и уж тем более он не хихикает над вами, считая терпилой. Просто ему не хватило ума, воспитания и знаний в области физики, чтобы осознать элементарный факт — звук такой громкости проникает в соседние квартиры. Или он забыл, что живёт в многоквартирном доме. Либо настолько глуп, что считает будто все прямо сейчас хотят слушать музыку. При чём именно эту.

Тогда задача по спасению своей самооценки снимается и психика не акцентирует внимание на случившейся трагедии. Сосед не воспринимается как соперник или враг, теперь он для вас ущербное создание, обделённое интеллектом, умом и совестью. Но самое парадоксальное то, что бритва Хэнлона работает в абсолютном большинстве случаев. Конечно отгородиться от плохих поступков философия не поможет, но вот снизить уровень стресса и избавиться от давления на психику, запросто! Мир не полон злодеев, он полон дураков.

Вторая важная деталь в том, что воспринимая плохие поступки как целенаправленные действия против вас, психика корректирует поведение и коммуникацию с этими людьми вы выстраиваете иначе. Как с врагами. Тут то и срабатывает механизм проективной идентификации. Проще говоря индивид неосознанно провоцирует окружающих на ожидаемые действия, чтобы получить доказательства своим убеждениям. Если думаете, что коллеги на работе пытаются выжить вас из коллектива или подставить, что именно так и будет происходить.

Вместо итога

По итогу человек совершает серию ошибок. Он наделяет всех вокруг качествами, которыми они не обладают. Видит атаку на себя там, где его происходящее вообще никак не касалось. Начинает агрессивно вести себя с теми, кто никакого ущерба нанести не планировал, просто что-то натворил по невнимательности или глупости. А по итогу ещё и провоцирует «злодеев» на поступки, которых боится.

Оправдывает ли бритва Хэнлона людей, совершающих недопустимые действия? Никак нет. Просто не надо думать, что они всё спланировали и пытаются вывести вас на какие-то эмоции. Почти всегда речь идёт о халатности, отсутствии компетенции, глупости и дефиците интеллекта. Кстати, замечено, что обладатели высокого EQ редко принимают плохие поступки окружающих на свой счёт. Если их и обсчитали в кафе, то это не потому что хотели обмануть и ловко провернули свой коварный план, а просто кто-то школу прогуливал и до сих пор не разобрался как работает калькулятор. Ну, или у него просто глаза на копчике.