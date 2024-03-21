Бодишейминг: дискриминация за несоответствие стандартам красоты

Бодишейминг это термин, обозначающий дискриминацию людей, несоответствующих общепринятым стандартам красоты. Насилию подвергаются представители разных национальностей, возрастных групп и телесных форм. Основанием для насмешек и оскорблений служит отклонение от норм, навязанных средствами массовой информации и индустрии моды. Проще говоря если человек не похож на аполлона или его фигура не отвечает требованиям «90-60-90», вы «имеете право» издеваться.

Нередко бодишейминг становится формой шовинизма, когда индивид считает, что представители другой «категории» являются разумной целью для насилия. Если я не имею лишнего веса, а вы да, то мне можно над вами смеяться. Если я крепкого телосложения, а вы худощавого, то мне можно назвать вас дрищём. И так далее. Откуда это пошло и существуют ли возможности для решения проблемы, обсудим сегодня.

Каким бывает бодишейминг?

Психологи выделяют две основных претензии к людям, несоответствующим стандартам красоты. В целом, эмоциональное насилие направленное на людей за их неидеальное тело может быть каким угодно, любые насмешки над внешностью считаются недопустимыми, но наиболее популярными являются фэтшейминг и синнишейминг.

Фэтшейминг происходит от английских слов fat (жир) и shame (стыдить). Он подразумевает дискриминацию полных, тучных, толстых людей. Скиннишейминг по той же логике возник от слов skinny (худой) и shame (стыдить). Этих людей высмеивают за излишнюю худобу. Все остальные версии могут строится на личной неприязни и не относятся к бодишеймингу.

В чём выражается бодишейминг

Очевидно, что данная дискриминация представляет из себя агрессивные нападки на людей, несоответствующих идеалам. Кроме оскорблений и унижений человек может подвергаться ограничениям, например его не возьмут на работу или не пустят в заведение. Хотя критики данной теории не согласны с выводами. Для многих профессий просто невозможно трудоустраивать людей с лишним весом и тогда о насилии речи не идёт, критерии отбора существуют везде и это норма. А вот не норма три нижеперечисленных проявления:

Бодишейминг направленный на себя. Речь идёт об аутоагрессии, когда индивид презирает собственное тело, предпринимает попытки что-то изменить в себе, подогнать фигуру, талию, бёдра, грудь и всё остальное под некие стандарты. Садится на жесточайшие диеты, отказывается принимать пищу, совершает изнурительные тренировки или напротив всеми силами стремиться набрать вес, накачать мускулатуру, нередко используя для этого химические препараты разрушающие здоровье.

Бодишейминг направленный на других. Такие люди проявляют пассивную агрессию, нацеленную на оскорбление собеседника. При этом насмешки как правило носят закрытый характер, то есть в любой момент бодишеймер может заявить, что даже не думал вас задеть. Просто ты поправилась что-то, я забеспокоилась и решила уточнить всё ли в порядке. Ну, назвал я тебя скелетом, это же просто шутка, у тебя чувства юмора что-ли нет? В 99% случаев эмоциональное насилие происходит именно в такой форме.

Мотивационный бодишейминг. В основном это встречается в межличностной коммуникации в действующих отношениях. Мужчина не знает как сообщить партнерше, что она сильно поправилась или наоборот избыточно похудела. Но его не устраивает то, что есть сейчас и тогда возникает идея натолкнуть спутницу на верный путь. Ей демонстрируются фотографии моделей, на улице представитель сильного пола засматривается на стройных девушек, тем самым транслирует свои предпочтения. Такие мне нравятся, а дальше уж догадайся сама. Женщины делают всё то же самое, различий нет. Человек думает, что своим поведением мотивирует жертву.

Особенности бодишейминга

Дело в том, что никакого признанного стандарта не существует. Например идеалы женской красоты часто менялись и если в одном веке популярностью пользовались крупные, тучные женщины с большой грудью, то уже в следующем возникал спрос на худых, высоких, стройных с маленьким бюстом. Кроме мужских предпочтений на это влияла и индустрия моды, выбирающая моделей по определенным критериям.

В результате люди, а это чаще девушки, пытаются изменить себя с целью соответствия образу и в большинстве случаев просто копируют фигуру известной личности. Насилие над самой собой не только оборачивается сильным стрессом и нередко доходит до психиатрической клиники, но ещё и оказывается абсолютно бессмысленным. Быть может именно на вашу грудь 9 размера «клюнул’ бы классный парень, готовый к серьёзным отношениям. Но вы решили худеть. А стоило бы покопаться в своей самооценке и понять, почему у вас не получается полюбить себя.

Оскорбления и насмешки над людьми за их несоответствие «норме» выдаёт в вас человека глубоко обиженного. Так уж устроена психика, когда она генерирует большое количество негативно окрашенных эмоций, запускается процесс утилизации, но вот куда слить весь свой гнев придумать получается далеко не всегда. Мелкие пакости и тонкие издёвки хороший инструмент с точки зрения эффективности, но вот спасти свою репутацию после подобных действий будет сложно. Вопреки ожиданиям смеяться будут не над толстыми или худыми, а над вами.

В отношениях тема физической привлекательности партнера вообще очень острая. Женился на стройняшке, а после родов получил женщину крупную и даже очень! С одной стороны никто не обязан терпеть и закрывать глаза на дискомфорт, мужчина в такой ситуации имеет полное право на расставание. С другой это тоже своего рода предательство, ведь будущее предсказать сложно, девушка и сама не знала, что так будет. Бросить её одну с ребенком? Хм, бред.

В данном случае применение бодишейминга не расценивается как осознанное издевательство над партнером, но при этом опросы показывают, что супруги часто подталкивают партнеров на изменения, демонстрируя своё недовольство. Единственный способ решить проблему — честно поговорить и попытаться найти компромисс. Логичнее оказать поддержку и замотивировать человека адекватными способами, нежели смотреть на аккуратные ягодицы других девчонок, показывая тем самым никчёмность собственной женщины.

Вместо итога

Проблема с бодишеймингом действительно существует. Исследования социологов показывают, что свыше 73% опрошенных в разной степени недовольны своим телом. Безусловно лишь незначительная часть доходят до расстройства пищевого поведения, дистрофии, депрессии и других психических заболеваний. Тем не менее влияние индустрии красоты очевидно.

С точки зрения психологии вся беда заключается в низкой самооценке. Недолюбленность со стороны взрослых, непринятие ребенка таким какой он есть (речь не о теле, а в принципе) вынуждает нас соответствовать чужим ожиданиям, чтобы избежать эмоционального насилия. Ситуация усугубляется в подростковом возрасте, когда столкнуться с безответной любовью проще простого. На фоне низкой самооценки индивид начинает думать, что отказ связан с его недостатками, в первую очередь с образом тела.

На данный момент что-либо изменить не получается. Низкая самооценка преследует большой процент населения любой страны мира. Люди применяющие пассивную агрессию делают это не потому что изверги, а потому что сами сталкиваются с насилием и лишь пытаются вылить гнев на кого-то другого. Установить доверительный диалог в романтическом союзе тоже не так просто. Поэтому ответ был придуман радикальный, под названием бодипозитив. Но идея явно плохая, однако об этом поговорим в следующих публикациях.