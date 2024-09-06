Блеймшифтинг: насилие перекладыванием вины за содеянное на близких

Блеймшифтинг это перекладывание вины за свои поступки и действия на окружающих, чаще на близких. Термин происходит от английских слов blame (вина) и shifting (перемещение). Таким образом происходящее является обвинением кого-либо в своём деструктивном поведении или провале. Изменяю, потому что ты мне не даёшь или даёшь не так как хочу, или слишком редко. Пью, потому что ты меня пилишь и я стрессую. Ударил, потому что ты меня вынудила, мне пришлось. И так далее.

Причины блеймшифтинг

Несмотря на то, что блеймшифтинг признан одной из самых тяжёлых форм эмоционального насилия, ничего необычного в этом механизме нет. При получении нежелательного исхода или при столкновении с ответственностью за случившееся, психика пытается разобраться в причинах и методом непродолжительного анализа выясняет, что проступок допустил сам индивид. Возникает чувство вины, которое отнимает много ресурсов и запускает ряд энергозатратных процессов.

Я уже неоднократно говорил о том, что психика на удивление ленивая скотина. Подобные неприятности ей совершенно не нужны и при любой возможности избавиться от давления, она без зазрения совести это делает. Здесь ей тоже не хочется изобретать велосипед, поэтому вина быстро сваливается на кого угодно. Под ударом оказываются самые близкие, жена, муж, родители, дети. Так и настроение улучшается и мучиться не приходится. Красота!

Примеры блеймшифтинга

В первом абзаце я уже привёл самые распространённые. Ты уделяешь мне мало внимания, поэтому я завела любовника. Ты растолстела, поэтому я пошёл налево. На работе завал и начальник постоянно орёт, поэтому я пью. Или спился потому что занят тяжёлым трудом, мне без бутылки не выжить.

Но все эти примеры так или иначе завязаны на причине, проблема лишь в том, что человек не пытается избежать травмирующих событий, не разводится с женой, если уж настолько на разонравилась, не увольняется с работы, раз уж приходится бухать чтобы это терпеть. Вместо этого предпочитает совершить что-то вредное и нехорошее, а потом свалить вину на источники проблемы.

А бывает и намного хуже. Некоторые события в жизни случаются без особых на то причин. Опоздал куда-то, наехал бампером на бордюр, не смог пройти уровень в игре, словил затяжную апатию, потерпел неудачу в постели. Здесь казалось бы нужно смириться, признать ошибку или просто отнестись к событию как к свершившемуся факту. Ну, бывает всякое, я не идеален, ничего страшного, в следующий раз получится.

Но человек зачем-то сваливает груз ответственности на других. Опоздали потому что ты долго собиралась и медленно шла. На бордюр заехала потому что ты зеркала неправильно настроил, разговаривал под руку, плохо подсказывал во время парковки. Грустно мне потому что ты мало улыбаешься, не приготовила мне суп, раздражаешь, плохая жена, не заботливый муж. Не встал у меня из-за тебя, ты всё не так делаешь, бревно, трусы некрасивые, не умеешь ничего, неправильно двигаешься. В игре меня убили потому что ты отвлекла, настроение мне испортила, бубнишь на заднем фоне, гремишь тапками по полу.

Очевидно у любой неудачи есть какая-то причина. Иногда ты виноват на все 100%, а порой всё дело в банальном атмосферном давлении или мелком дожде. Чтобы один человек подскользнулся на банановой корке, нужно чтобы другой её бросил на землю. Но блеймшифтинг заключается не в поиске причин, а в обвинении близких. И у него есть два существенных минуса, которые неприменимо скажутся на качестве жизни.

Последствия блеймшифтинга

Во-первых человек привыкает сбрасывать с себя ответственность. Муж действительно перенастроил зеркала под себя и это могло стать причиной неудачной парковки, но кто мешал это проверить? Когда заметила, что видимость в зеркала плохая, стоило что-то поменять, не ждать характерного хруста бампера. В нормальной ситуации нашей выдуманной девушке из примера было бы полезно признать свою частичную безответственность и сообщить мужу о том, что в следующий раз о любых изменениях важно предупреждать. Не в форме обвинения по принципу «из-за тебя», а в виде я-сообщения.

Если жена постоянно долго собирается, то она конечно несёт ответственность за опоздание, но вы очевидно не распланировали время и не оставили зазор для форс-мажора. А если бы пробка или по пути ногу подвернули? Причины конечно же имеются, но продуктивнее выносить уроки из подобных ситуаций, а не сваливать вину на всех вокруг.

У постельного провала тоже есть причина, но до тех пор, пока во всём виновата жена, вы даже не задумаетесь о походе к врачу. Быть может давно пора пропить успокоительное или записаться на узи, но зачем это делать, если психика без труда нашла источник всех бед? Многие мужчины годами не сдают анализы, а потом вдруг узнают, что им давно пора лечить своего друга, сбоит он явно не из-за неумелых действий супруги.

Во-вторых человек становится до тошноты токсичным. Быть рядом с ним сложно, потому что малейшая неудача в его жизни мгновенно превращается в чувство вины для партнёра. Что бы не случилось вторая половинка, родители или дети выслушивают претензии. Иногда это доходит до абсурда, но от этого никому не легче. Люди начинают дистанцироваться и отворачиваться, им не хочется быть мусорным ведром для ваших обид.

Вместо итога

Блеймшифтинг это естественный механизм работы психики, доведённый до крайней степени. Проще говоря нормально искать причины неудач и анализировать случившееся, но в какой-то момент индивид категорически не хочет принимать любую дозу ответственности на себя. Там, где он виноват на 20%, а жена объективно на 80%, он не станет учитывать детали, и всё свалит на супругу.

Там, где она виновата на 80%, а сын на 20%, ещё проще целиком и полностью загрузить ребёнка претензиями. В результате наступает деградация, потому что возникает ощущение «я красавчик и молодец, просто вокруг все вставляют мне палки в колёса!». Это всё из-за них, мне не нужно ни развиваться, ни учиться, ни быть внимательнее. Если моей вины никогда ни в чём нет, то переживать не о чем.

А затем окружающие начинают избегать коммуникации. Они устают быть грушей для битья, их психика перегружена насилием, так как кроме вины за собственные поступки, они вынуждены переваривать ваши. Так базовый механизм превращается в большую проблему как для самого индивида, так и для всех его близких.