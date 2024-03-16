Блэк Рок: что известно о крупнейшем инвестиционном фонде в мире?

Блэк Рок это инвестиционный фонд, являющийся крупнейшим в мире на сегодняшний день. Под его управлением находятся акции свыше 5 000 компаний,общей стоимостью более 10 триллионов долларов. На момент написания статьи годовой оборот фонда превысил 17 миллиардов долларов, а чистая прибыль перешагнула отметку $5 000 000 000.

Блэк Рок окутан слухами и догадками. Многие убеждены, что компания настолько влиятельна, что способна указывать главам государств что делать и куда вести экономику. Другие убеждены, что фонд захватил львиную долю мировых активов и теперь не нуждается в активных действиях, достаточно просто ничего не делать, получая гигантские прибыли от имеющихся акций. Но наиболее популярное мнение заключается в том, что владелец этого монстра умудрился исполнить мечту миллионов людей — построил инвестиционную империю, владеющую всем, что производит человечество!

Кто управляет Блэк Рок?

Управленцем и генеральным директором крупнейшего в мире инвестиционного фонда является некий Лоренс Финк. Судьба этого человека довольно любопытна и идёт вразрез с общим представлением о том, что сказочно разбогатеть можно только если получить внушительное наследство или чудом добраться до руководящих должностей. Лоренс шёл тернистым путём.

Родившись в еврейской семье, мальчик с детства стремился к хорошему образованию. Его мама преподавала английский язык, а отец трудился в маленьком, но собственном магазине обуви. Навыки управления с деньгами прививались буквально с пелёнок и для реализации своего потенциала Лоренс должен был поступить в ВУЗ.

Так и произошло. Закончив Калифорнийский университет по специальности политолог, будущий миллиардер продолжил обучение и в результате стал магистром в области недвижимости. Высшая школа менеджмента пригодится ему многим позже, а пока, в 1976 году, юноша устраивается в инвестиционный банк First Boston.

Задатки опытного инвестора проявились уже там. Он стоял у истоков создания новых продуктов для клиентов, зарекомендовал себя как талантливый и упорный сотрудник, что сказалось на прибыли банка. Она возросла на 1 миллиард долларов. Однако затем последовала чудовищная ошибка в прогнозе процентных ставок и департамент Финка потерял около 100 миллионов долларов. Лоренс был незамедлительно уволен.

В 1986 году, сразу после увольнения, он нашёл новую работу в составе корпорации BlackStone, где быстро стал соучредителем BlackRock, а заодно получил должность директора. Вплоть до 1994 года исполнял свои обязанности, а затем в результате раскола Блэк Рок отделилась от Блэк Стон, став самостоятельной компанией. У руля остался Лоренс Финк. Он же вывел инвестиционный фонд на IPO и с тех пор любой желающий может стать его акционером, купив ценные бумаги под тикетом BLK на бирже NYSE.

История успеха Блэк Рок

Получив полную свободу и проведя IPO, Блэк Рок приступил к стремительному росту. Лоренс Финк демонстрировал удивительные способности в области финансового управления, с удовольствием консультировал владельцев крупного бизнеса, неоднократно спасал компании от экономического краха. Самые влиятельные люди США обращались к нему за советом.

Секрет крылся в программе, которую разработал Лоренс. Более 5 000 компьютеров, за которыми сидели математики, аналитики, финансисты и программисты, отслеживали тенденции рынка, предсказывая те или иные события. Технология управления рисками оказалась настолько эффективной, что воспользоваться услугами Блэк Рок мечтали все, включая глав государств.

В 2008 году Aladdin, так называлась аналитическая программа Финка, была нарасхват. Среди клиентов оказались не только «падающие» компании вроде AIG и крупнейшие инвестиционные банки типа JP Morgan, но и правительство США. Из сложившегося ипотечного кризиса нужно было как-то выбираться, а без аналитики активов сделать это оказалось невозможным. Звёздный час принёс не только деньги и славу, но и авторитет в финансовом мире.

Последующие годы Блэк Рок скупал все мыслимые и немыслимые активы. Буквально «съел» конкурентов, превратившись в инвестиционного гиганта. Уже в 2009 детище Финка стало крупнейшим фондом по количеству активов в управлении. Пришло время признавать величие Лоренса. Банк First Boston вероятнее всего кусал локти, потому что изгнанный с позором сотрудник в одночасье стал самым влиятельным экономистом в мире!

Месть «изгнанного» тоже была красивой. Новый офис Блэк Рок был открыт в том самом здании, где когда-то располагался First Boston банк. Он к тому времени был поглощен Credit Suisse и фактически исчез. В 2020 году его пытались возродить, но по всей видимости сделать это не удалось. А тогда, в 2009, Лоренс Финк ликовал. Он на вершине, а работодатель, признавший его неудачником и бездарем, прекратил своё существование.

Последующие годы влияние и капитал Блэк Рок только росли. Сам Лоренс поспешил избавить себя от груза ответственности, являясь богатейшим человеком, он по сути отказался от акций фонда, который создал. На данный момент ему принадлежит лишь 0,7% Блэк Рок. Именно по этой причине вы никогда не слышали его имени и не видели фамилию в списке форбс. В интервью Финк признаётся, что история с увольнением из First Boston посеяла в его голове страх. Любую ошибку фонда он воспринимает как свою собственную. Наверное поэтому предпочитает не ошибаться вовсе.

Состав портфеля Блэк Рок

Как уже было сказано выше Блэк Рок принадлежат акции более 5 000 компаний по всему миру. Самыми крупными покупками являются IT такие как Эпл, Гугл, Майкрософт и Амазон. Кроме этого имеется недвижимость, сырьё, хедж-фонды, облигации. Через приобретенный ранее Isheres Блэк Рок владеет серией ETF, среди которых самый обсуждаемый в данный момент конечно же биткоин. Предлагаю перечислить топ 10 активов фонда:

APPLE

Microsoft

Amazon

Facebook* (признан экстремистской организацией на территории РФ)

JP Morgan

Johnson & Johnson

Google

Berkshire Hathaway

Visa

Из российских активов Блэк Рок вышел. Ранее он владел такими бумагами как Лукойл, Тинькофф, Озон и Фикс прайс, а также был владельцем Russia ETF. В феврале 2022 года было принято решение прекратить любые вложения в РФ, а ИТФ вовсе аннулировали, потерпев при этом убытки в 17 миллиардов долларов.

Слухи о влиянии на мировую экономику

Безусловно Блэк Рок является держателем львиной доли финансовых активов в мире. Примерно в 1 5000 компаний фонд имеет блокирующий пакет акций (более 5% компании), а также имеет право голоса. Следовательно возможность влиять на глобальные решения присутствует. Самым шумным скандалом была история с проблемами климата, Блэк Рок обвиняли в препятствие развитию зеленой энергетики. Миллиардерам просто не выгодно отказываться от нефти, газа и угля.

Однако все эти дискуссии не нашли поддержки в обществе. Важно понимать, что инвестиционные компании не решают какому бизнесу существовать, а какому нет. Также они не выкачивают прибыль из бизнеса. Любая публичная компания выплачивает дивиденды и для этого необходимо лишь стать акционером. Блэк Рок мало чем отличается от обычного Ивана Ивановича где-нибудь в Нижнем Новгороде, единственное отличие в количестве купленных акций. Быть может вы приобрели их на 100 000 рублей, а Блэк Рок сделал тоже самое, но на 10 триллионов долларов.