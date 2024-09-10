Бэнчинг: признаки того, что ты запасной вариант для партнёра

Бэнчинг это психологический термин, описывающий ситуацию, при которой человек удерживает влюблённого на близком расстоянии с целью сохранения возможности вступить в с ним отношения, если вдруг не получится с тем, кто в приоритете. Проще говоря у девушки есть мужчина, которого она хочет во всех смыслах слова, а где-то рядом крутится парень, к которому особых чувств нет, но его можно выбрать при отсутствии иных вариантов. Или у парня есть желанная спутница, а вы исполняете роль запасного аэродрома.

Сам термин произошёл от английского bench, что в переводе на русский означает скамейка запасных. В целом жертва бэнчинга может считать, что он состоит в отношениях, которые развиваются, хоть и очень медленно. Например, ещё нет физической близости, но это потому что он ухаживает или идёт стадия притирки. Либо девушка отказывается жить вместе, но это потому что она хочет больше гарантий и не спешит. Мужчина не хочет создавать семью, но это потому что он закоренелый холостяк и ему нужно время.

В общем всегда находится причина происходящего, однако в действительности всё дело в том, что вас не рассматривают в качестве единственного и полностью удовлетворяющего все потребности варианта. Есть кто-то интереснее, к кому больше симпатии и влечения.

Также важно понимать, что у человека в данный момент может никого не быть. То есть он свободен, имеет какие-то отношения с вами, но не спешит их развивать, так как надеется найти что-то получше для себя. То есть не обязательно по всем критериям лучше вас, просто у него есть потребности, которые по его мнению может удовлетворить определённый партнёр. А вы остаётесь на случай, когда на безрыбье и рак рыба.

Признаки того, что вас посадили на скамейку запасных

В открытую не один дурак не скажет, что рассматривает вас исключительно на роль запасного. Однако существует серия признаков, по которым можно безошибочно определить свою невыгодную позицию. Не забывайте о том, что партнёр не ставит цели унизить вас или высмеять, он просто преследует свои желания так, как получается. Хочет кого-то другого, реально существующего или воображаемого, но взаимодействует с вами, либо держит во френдзоне на «чёрный день»,

Расплывчатый статус в отношениях

Самый очевидный признак это отсутствие какого-то официального статуса. Вас представляют друзьям и родственникам то другом, то знакомым, то коллегой, то ещё кем. Никто толком не знает кем вы друг другу приходитесь и куда вообще эта колесница едет. В здоровых отношениях всегда всё прозрачно, там люди открыто говорят «это мой парень», «это моя девушка», а вот бэнчинг характерен тем, что вас вообще непонятно как назвать.

Отсутствуют конкретные планы

Особенность полноценного союза мужчины и женщины в том, что они встречаются для объединения ресурсов с целью достижения целей в рамках обоюдной зоны ответственности. Сюда относится в том числе и физическая близость, однако только на этом вы далеко не уедете. У пары всегда есть планы из серии заключение брака, рождение детей, совместное проживание. Если вы не можете точно сказать ради чего вы сошлись и куда движетесь, то скорее всего с вами происходит бэнчинг.

Вас никому не показывают

Время идёт, а вы до сих пор не знакомы с родителями, друзьями и ближайшим окружением своей второй половинки. Пора задуматься над тем, не посадили ли вас на скамейку запасных. Объяснение тут простое — если партнёр временный или вы ещё не определились с дальнейшими планами, то показывать его родным опасно или как минимум сложно. Придётся объяснять кто это, а когда вы и сами толком не понимаете, то вроде как и сказать нечего. В ситуации, когда у человека есть объект обожания, а вы для него просто запасной аэродром, демонстрация на публику может спугнуть приоритетный вариант. В общем лучше видеться втихаря.

Партнёр не вникает в вашу личную жизнь

Ни одни отношения не должны приводить к полному слиянию. У каждого в любом случае остаётся личная территория, на которую партнёр не заходит. Даже если это жена и у вас трое совместных детей. Также никто не обязан спасать спутника, решая за него все проблемы. Но когда люди состоят в полноценных отношениях и рассматривают вторую половинку всерьёз, мы наблюдаем поддержку, внимание, понимание и присутствие. В случае с бэнчингом ничего такого не будет, вас просто удерживают поблизости и стараются не вникать в то, что с вами происходит. Во время футбольного матча все следят за игроками основы, мало кому интересно чем занят обитатель скамейки. Здесь всё тоже самое.

Партнёр не позволяет вмешиваться в свою личную жизнь

Так как ваша роль заключается лишь в том, чтобы быть поблизости на случай, если вдруг понадобитесь, то любые попытки «узнать лишнее» начнут оборачиваться раздражением. Какая тебе разница где я, с кем, что делю, куда ходил, откуда пришёл и так далее? Я могу увидеться в четверг, всё остальное время не нужно меня беспокоить. И если я не хочу созваниваться/переписываться/гулять, то не нужно выяснять почему. Согласитесь в здоровых отношениях это невозможно. Партнёр не обязан делать всё что вам хочется, но у него есть ответственность перед вами. Придётся как минимум объясниться. При бэнчинге такой ответственности нет.

Вы вынуждены подстраиваться под партнёра

Лучше всего это видно в ситуациях, когда парень ухаживает за девушкой и надеется на сближение, а та явно избегает этого. Для удержания мужчины на скамейке запасных необходимо вызвать зависимость и привязанность, а тут лучше всего работает вложение ресурсов. Заплати за меня, подарок подари, реши проблемы, помоги. Чем больше он делает, тем сильнее «влюбляется».

Данный механизм называется иррациональная эскалация. Потраченные ресурсы жаль и приходится идти до победного конца. А конец этот постоянно оттягивается. В результате он крепко привязан, а она спокойно преследует свои истинные потребности. Если потерпит неудачу, одинокой не останется, ведь под боком есть запасной вариант.

Поэтому психологи устали повторять, что основой отношения должна быть взаимность. Если симпатия обоюдная и желания совпадают, то проигравших не будет. Когда мужчина говорит «ты мне понравилась, я тебя хочу» это гораздо правильнее, чем когда он пытается присесть на уши с рассказами о том, что вы богиня и он мечтает положить весь мир к вашим ногам. Второй вариант звучит приятнее, но вам предлагают то же самое, только ещё и врут. Следовательно не уважают. Если чувства не взаимны, лучше сразу отказать. В противном случае вы усаживаете человека на скамейку запасных.

Когда все признаки сошлись, но это не бэнчинг

И так, бэнчинг это по сути поиск идеального (по мнению человека) партнёра, который всё ещё не привёл к нужному результату и поэтому приходится иметь пути отхода. Тот самый запасной вариант. Если мой краш на мне не женится, за Васю замуж выйду. Если до 35 лет не найду себе нормального, дам согласие Алёше. И так далее. Однако есть типы людей, которые ведут себя точно также, но к бэнчингу это никакого отношения не имеет.

В поиске принца. Это люди, чаще девушки, которые нарисовали в своей голове образ партнёра, который то ли не существует в природе, то ли на них внимания не обращает. Чаще всего подобное происходит по вине механизма под названием компенсация. Хочется одним махом решить все свои проблемы, найти такого спутника, чтобы и красивый и богатый и заботливый и щедрый и пятое и десятое. В психологии происходящее именуют специальным термином — журавлизм. Для них все запасные варианты, они своего краша могут до старости не найти.

В себя поверил. Здесь история про типичного нарцисса. Его внутренняя самооценка крайне высокая, а внешняя носом по земле везётся. Ему отношения нужны больше для того, чтобы получать эмоции связанные с величием и превосходством. До тех пор, пока кто-то находится рядом и пытается добиться нарцисса, он чувствует себя значимым, ценным и нужным. Вы вечно будете сидеть на скамейке запасных, просто потому что всё остальное не входит в перечень его интересов.

Вместо итога

Людей, сидящих на скамейке запасных, гораздо больше, чем вы можете себе представить. Причин этому довольно много и не стоит думать, что человек умышленно издевается над влюблённым. Почти всегда происходящее является результатом неэффективных убеждений жертвы. Психологи раз за разом повторяют, что отношения нужны для удовольствия и достижения совместных целей. К сожалению некоторые остаются там, где нет ни первого ни второго. Они ждут вознаграждения за свои усилия или надеяться на снисходительность партнёра. Вдруг однажды он всё же меня выберет. И такое запросто может быть, правда процент выхода в основу со скамейки запасных крайне низок, чаще всего дело заканчивается ничем.