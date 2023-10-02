Белое золото: что это такое?

Белое золото вошло в моду несколько лет назад. Его появлением мы обязаны мастерству ювелиров, нашедших способ придать популярному металлу нехарактерный для него цвет. На фоне традиционных розового и желтого золота его белый «сорт» смотрится на удивление респектабельно.

Более того, он отлично сочетается с драгоценными камнями – от скромного циркония до роскошного бриллианта, подчеркивая глубину и игру граней на свету мягким сиянием поверхности.

Белое золото и его химический состав

Первые попытки придать золотому слитку белый оттенок были реализованы с применением платины. Однако результат не удовлетворял ни по качеству, ни по цене. Дорогостоящий благородный металл с трудом подвергался плавке, что не позволяло рассчитывать на изготовление ювелирных украшений сложной формы. Решение было найдено благодаря палладию и никелю.

Их сплав с золотом в точно рассчитанных пропорциях позволил получить белый драгметалл с хорошими «рабочими» характеристиками и адекватной стоимостью. Количество и состав добавок, получивших на языке профессионалов название «лигатура», строго регламентируются положениями ГОСТ 30649-99, обязательными для соблюдения в ходе изготовления украшений.

Очередные корректировки в процесс получения белого золотого сплава внесли исследования в области медицины. Их результаты доказали аллергенные свойства никеля при длительном контакте с кожным покровом. В настоящее время применение металла в ювелирной промышленности существенно ограничено.

Заменой никеля стал палладий, сравнительно высокая стоимость которого оправдана хорошим уровнем прочности и безопасностью для человека. Некоторые специалисты предпочитают использовать в качестве лигатуры серебро. Но его применение несколько ограничено из-за склонности к потемнению, что недопустимо для дорогих украшений.

Для изделий премиум класса белое золото изготавливают из платины, блеск которой полностью передается новому сплаву. А чтобы его поверхность переливалась сиянием, ювелиры используют покрытие на основе родия. Благодаря такому решению золото становится по-настоящему «белым» и приобретает защиту от неблагоприятных внешних факторов.

Особенности и преимущества

Белое золото нельзя назвать «капризным» сплавом. Оно отлично подходит для создания биметаллических украшений, где ставка сделана на сочетание оттенков и красоту драгоценного камня. Подчеркнуть достоинства огранки последнего позволяет обрамление из белого золота в виде фигурных вставок.

Такие изделия, безупречно выполненные по авторскому эскизу, достойны украсить особу королевской крови. Это во многом определило популярность нового сплава и сделало его атрибутом обеспеченных персон, дорожащих внешним впечатлением и собственной репутацией.

Сегодня в продаже представлены изделия из белого золота 585 и 750 пробы. Чем выше показатель, тем больше объем «основного» металла в сплаве. Дополнительный способ классификации – деление на «благородное» и «неблагородное».

Второе отличает применение в качестве лигатуры никеля или палладия, которые относятся к простым металлам. Благородный сплав содержит платину или серебро, что автоматически увеличивает его стоимость.

Популярность белого золота во многом определил модный тренд на драгоценные камни в украшениях. Плотная структура и повышенная прочность сплава позволяет не только надежно закрепить бриллиант или изумруд, но и подчеркнуть глубину их оттенка. Единственное, что смущает некоторых покупателей, это внешняя схожесть белого золота с серебром. Однако качество изготовления украшения и наличие дорогого камня способно развеять любые сомнения и добавить баллы к репутации своего владельца.