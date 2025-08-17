Банковский сектор демонстрирует устойчивость: аналитики назвали перспективные акции

Мировой банковский сектор показывает уверенный рост, опережая рынки большинства стран. Несмотря на временное падение в марте-апреле 2025 года из-за ужесточения тарифной политики США, акции финансовых организаций быстро восстановились. Российские банки успешно адаптируются к санкционному давлению, американские демонстрируют стабильность в условиях высоких ставок ФРС, а китайские получают поддержку от стимулирующих мер правительства. Аналитики «Финама» изучили динамику сектора и выделили четыре перспективные акции для инвестиций.

Visa: рост на фоне высокой экономической активности

Американская платежная система Visa остается одним из лидеров финансового рынка. Несмотря на жесткую тарифную политику администрации Трампа, экономика США сохраняет устойчивость, что положительно сказывается на показателях компании. В третьем квартале 2025 года выручка Visa выросла на 14,3% в годовом сопоставлении, достигнув 10,17 млрд долларов, а чистая прибыль на акцию увеличилась на 23,1% до 2,98 долларов.

Руководство компании отмечает стабильно высокий уровень потребительских расходов, что поддерживает спрос на ее услуги. Ожидается, что в ближайшие годы тенденция сохранится, особенно в ключевых регионах присутствия Visa. Аналитики «Финама» рекомендуют покупать акции компании с целевой ценой 380 долларов и потенциалом роста 11%.

Сбер: лидер российского банковского сектора

Крупнейший банк России продолжает демонстрировать устойчивость в условиях санкционного давления. За первое полугодие 2025 года чистая прибыль Сбера увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 859 млрд рублей. Рост обеспечивается за счет эффективной бизнес-модели и лидерства на внутреннем рынке.

Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение прибыли и высокие дивидендные выплаты. По оценкам «Финама», дивиденды по итогам 2025 года могут составить 35,8 рубля на акцию, обеспечив доходность на уровне 11%. Аналитики рекомендуют покупать акции Сбера с целевой ценой 376,7 рубля и потенциалом роста 19-20%.

ВТБ: перспективы роста на фоне смягчения денежно-кредитной политики

Вторая по величине финансовая группа России столкнулась с сокращением чистой прибыли на 10% во втором квартале 2025 года из-за снижения процентных доходов и роста расходов. Однако аналитики отмечают, что ВТБ может существенно выиграть от смягчения политики ЦБ.

Руководство банка уже пересмотрело прогнозы в сторону повышения: чистая процентная маржа в 2025 году ожидается на уровне 1,5% вместо ранее заявленных 1%, а чистая прибыль может достичь 500 млрд рублей. Дивидендные выплаты за 2025 год прогнозируются на уровне 18,6 рубля на акцию с доходностью до 20%. Аналитики «Финама» рекомендуют покупать акции ВТБ с целевой ценой 123,8 рубля и потенциалом роста 57%.

Ping An Insurance: устойчивость китайского финансового конгломерата

Китайский страховой гигант Ping An Insurance сохраняет стабильность благодаря поддержке государства и росту спроса на страховые услуги. Несмотря на снижение выручки на 7% в первом полугодии 2025 года, операционный доход акционеров увеличился на 2,4%.

Эксперты отмечают долгосрочные перспективы компании, связанные с ростом среднего класса, старением населения и государственной программой Healthy China. Аналитики «Финама» рекомендуют покупать акции Ping An Insurance с целевой ценой 64,36 юаня и потенциалом роста 10%.