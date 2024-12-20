Бальзаковский возраст это сколько лет у женщин?

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Бальзаковский возраст у женщин это период жизни между 30-40 годами. Термин возник после выхода в свет романа Оноре де Бальзака, который назывался «тридцатилетняя женщина». Главная героиня по имени Жюли на момент начала истории была юной девушкой, 20 лет отроду, но когда вышла третья часть, ей исполнилось 30. Но это не единственное объяснение выражения, ставшего общеупотребительным.

Дело в том, что прототипом Жюли была реально существующая женщина, возлюбленная автора романа, которую звали Лаура Де Берни. В отличии от книжного персонажа графиня была значительно старше и на момент знакомства с Бальзаком перешла порог сорокалетия. Ей было 45! Впрочем мать 9 детей не долго состояла в отношениях с писателем, очень скоро произошло расставание. Новой спутницей стала также 45 летняя Лора Де Бронтес, а когда и этот союз распался, на смену герцогини стали приходить женщины от 40 до 50 лет. В результате возникла путаница и сегодня представительница бальзаковского возраста это дама то ли от 30 до 40, то ли от 40 до 50.

От 30 до 40 и даже старше

Сам Бальзак ещё до выхода в свет своего романа утверждал, что открыл для себя женщин от 30 до 40 и даже старше. Эта фраза со временем стала популярной, как сказали бы в наши дни, залетела в тренды. Пока все мужчины мечтали завладеть молодой спутницей, нередко не достигшей совершеннолетия, Оноре вдруг обнаружил, что взрослые партнёрши привлекают его куда больше. Он увидел в них то, что неспособна дать двадцатилетняя и уж тем более девочки-подростки.

Это шло в разрез с опытом Владимира Набокова, который в своей книге «Лолита» описал совершенно противоположную историю. Там юная девушка, примерно 13-15 лет, влюбилась во взрослого мужчину, что стало причиной настоящей драмы. Бальзак очевидно не интересовался ничем подобным и открыл миру новую «категорию женщин», которых до него было принято считать «старыми». Благодаря роману про тридцатилетнюю взрослые дамы получили немало внимания в свой адрес.

Противники женщин бальзаковского возраста

Со временем название для возраста 30+ превратилось в привычное. Никто не спорил с тем, что «Лолиты» очень скоро достигнут «бальзаковского» порога и не потеряют своей привлекательности. Просто обожатели сменятся. Сторонники юных девиц прекратят ухаживания и на их место придут почитатели взрослых женщин. Однако эта теория не всем пришлась по душе и у Оноре появились критики, утверждающие, что его влечение ненормально.

Одним из таких считается российский писатель Владимир Соллогуб. Его повесть о бедном музыканте под названием «история двух калош» также как и роман Набокова «Лолита» описывает роман взрослого мужчины с молодой девушкой. По сюжету сапожник обратился к главному герою с просьбой отыграть на дне рождении супруги. Взамен предложил пару кожаных калош, что стало весомым аргументом. Оказавшись на празднике музыкант встречает 17 летнюю Генриетту, в которую был влюблён ранее, в Вене, но счастью не суждено было сбыться, так как девочку отдали замуж за «нужного» человека.

После встречи на юбилее жены сапожника музыкант и Генриетта решают снова встречаться, несмотря на замужество последней. Далее история рассказывает об этих отношениях. Но нам интересно то, что автор произведения, Владимир Соллогуб, сказал про женщин бальзаковского возраста. Цитата — «что не говори, Бальзак, но сорокалетние женщины в неприятном положении». В интервью популярным на тот момент журналам он часто повторял, что Бальзак это романист-парадоксист, которому дайте жёлтую, хилую, болезненную и даже горбатую даму, она в его глазах станет ангелом, волшебницей, самой Венерой!

Существует ли бальзаковский возраст у женщин за границей?

Оноре Де Бальзак француз. Его женщинами были представительницы разных национальностей, например были замечены польки. Сам роман разлетелся по всему миру, однако только в России придумали выделять «тридцатилетних» в отдельную категорию. Любопытно и то, что в то время мало кто мог узнать точный возраст спутницы, документы использовались редко и любая дама за 40 запросто могла сказать, что ей 35. Возраст не спрашивали не потому что это неприлично, а потому что установить истину всё равно не получится. Верь на слово, дорогой!

Русские писатели чаще продвигали идею романов взрослых мужчин с юными девицами, поэтому все кто старше, вызывали интерес только у истинных ценителей. Одни женщин 30+ именовали представительницами бальзаковского возраста, чтобы оскорбить, а другие наоборот с восхищением отзывались о взрослых, опытных и по особенному привлекательных партнёршах. А раз у тех и других был повод использовать новый термин, то и отказываться от этого смысла не имело. Ни в одной стране мира словосочетание «женщина бальзаковского возраста’ не получило такого распространения, как у нас.

Вместо итога

Бальзаковский возраст у женщин определён в границах 30-50 лет, но если изучить биографию самого Бальзака и упоминания термина в литературе, то становится понятно, что сами цифры недостоверны. Во многом это произошло из-за того, что женщины скрывали количество лет, часто врали и почти всегда немного преуменьшали. Ни одна из возлюбленных Оноре не достигала пятидесятилетия, но ни одной не было и меньше 35. А это значит, что можно с уверенностью заявить следующее — бальзаковский возраст у женщин это 40 лет, плюс минус 5.