Бабораб: как не стать игрушкой в руках женщин?

Бабораб это унизительный и оскорбительный термин, применяемый по отношению к мужчинам, которые намеренно или против своей воли оказались подвластны женщине. Безвольный, игнорирующий свои истинные интересы в угоду потребностям спутницы, управляемый и контролируемый ей, подстраивающийся под понятия нормы и морали во имя соответствия ожиданиям представительницы нежного пола.

В обществе сложилось резко негативное восприятие «баборабов», их осуждают, высмеивают, унижают. Сами мужчины пытаются скрыть факты, которые в той или иной форме могут привести к такому званию. И тут, исходя из своих убеждений, каждый выбирает свой метод защиты.

Бабораб сбежавший отсюда сюда

Попытки исключить себя из списка «неуважаемых» чаще всего приводит к тому, что мужчина сам заносит себя в него. Существует несколько методов, используемых представителями сильного пола, для того чтобы скрыть факты своей зависимости и слабости. Самыми популярными являются три нижеперечисленных.

Хороший мальчик

Первые стремятся убедить себя и окружающих, что на самом деле они могут вообще без женщин и никакой нездоровой привязанности не испытывают. Не «забивают» на себя и не тратят личные ресурсы в угоду другому человеку, но есть некие правила, по которым обязаны жить все.

Это норма, мораль, традиционные ценности, веками сложившаяся традиция, законы. Так должно быть и по-другому не бывает. Набор у каждого может отличаться, но в него всегда входит нечто расплывчатое и неоднозначное, с опорой на социально одобряемые действия. Жена, работа, ипотека, дети и так далее. Перемешивая одно с другим получается компот из оправданий.

На все упрёки следуют возражения с подключением всего вышеперечисленного. Хотел поехать на рыбалку, но жена заставила отправиться к её маме на выходные. Друзья скажут каблук, а он ответит, что у него семья и он конечно мог настоять на своём, но как хороший человек уступил.

Гуляет с девушкой уже месяц, ходит с ней за ручку, хочет поцеловать, но она «не даёт». Окружающие усмехаются, чудак какой-то, зачем тебе это? А он находит оправдания — так я сам не спешу, во все времена мужчины ухаживали за девушками, просто решил поиграть в эту игру, сам наслаждаюсь процессом.

Девушка сказала, что не видит с его стороны решительных шагов и другие делают больше. Хороший мальчик тут же начнёт подстраиваться и угождать, дарить подарки, слать пожелания с добрым утром, комплименты и нежности, чтобы выиграть конкуренцию и стать самым «нормальным». Объяснит это просто — она мне нравится, я её люблю, она лучше всех, просто хочу показать ей насколько она мне нужна.

В итоге вкладывают огромное количество ресурсов в то, чтобы понравиться. Делают то, чего не хотят, чтобы не быть отвергнутым и получить одобрение. Не получают желаемого, но продолжают участвовать в конкуренции, добиваться, заслуживать. Можно как угодно объяснять свои мотивы, но зависимость оборачивается дискомфортом и это типичное рабство.

Настоящий мужик

Если в первом случае человек идёт по пути подчинения, то в данном случае мы наблюдаем протест. Задача такого мужчины показать, что на самом деле хозяин положения он. Все действия направлены на доказательство себе и окружающим своей независимости и мужественности. Однако на выходе получаем довольно странную ситуацию.

На фоне критически низкой самооценки присутствие и подчинение женщины становится спасением, но та не всегда хочет жить в клетке и заниматься возвышением своего спутника в глазах его друзей и знакомых. Видит и чувствует слабость партнера, что в конечном итоге приводит к падению его авторитета в её глазах. Чтобы вернуть всё на свои места приходится переходить к абьюзу.

Демонстрация своей власти оборачивается унижением, обесцениванием и показательным безразличием к девушке. Появляются фразы типа «курица не птица, баба не человек», «женщина за рулём как обезьяна с гранатой», «да что в этом может понимать баба?!» и всё такое прочее. Цель одна — возвыситься.

Страх потери приводит к попыткам удержать. А значит появляется контроль, ревность, подавление, запугивания, эмоциональное и нередко физическое насилие. Такие мужчины ранимы, им часто мерещится оскорбление даже там, где его не было.

В голове существует образ того, как должна вести себя женщина, а все отступления от этого сценария воспринимаются как угроза для самооценки. Переписывается с кем-то, значит может уйти к нему. Открытая страница в соцсетях, значит ей кто-то может написать. Её мама против меня, а она с ней общается, значит та может настроить её против меня и тогда пиши пропало. На работе много мужчин, кто-то из них обязательно начнёт её соблазнять, пусть лучше сидит дома!

Соответствие образу настоящего мужика, который держит женщину на коротком поводке и как истинный охотник никогда не отпустит свою жертву, приводит к тотальной зависимости. Самооценка опирается на внешний объект и несмотря на то, что внешне представитель сильного пола сохраняет образ альфа самца, в действительности он оказывается в тотальном рабстве.

Как только угрозы и насилие перестают приносить свои плоды, поведение резко меняется. Час назад обещал «снести башку», если не вернёшься домой, а теперь пишет «прости, я без тебя не могу, я всё для тебя сделаю, ну ты чего, давай пожалуйста поговорим». Друзьям рассказывает как ему всё равно и что без него девушка сгинет, а сам только и думает о спутнице, отыскивая варианты возвращения.

Избегающая модель поведения

И наконец третья группа. Здесь самым ярким примером будут инцелы, которые столкнулись с отсутствием женского интереса к себе и чтобы не нарываться на травмирующие неудачи предпочли полностью избегать общества представительниц нежного пола. Это не они меня не выбирают, это я сам не хочу с ними связываться.

Сами инцелы объясняют происходящее тем, что современные женщины порочны и глупы, они связывают свою жизнь с откровенными идиотами, а нормальные парни им просто не интересны. Мир перевернулся, что-то сломалось и теперь белое стало чёрным, а чёрное белым. Я тот самый адекватный и классный мужик, но не интересен женщинам, потому что с ними что-то не так.

Существуют и другие направления этого «движения». Например так называемые МИСП, которые также добровольно отказались от отношений с женщинами, обвиняя их в ненормальности и несоответствии требованиям.

Казалось бы эти то уж точно не рабы. Однако на практике такие мужчины напротив испытывали влечение к противоположному полу, но столкнулись с неудачами, которые обернулись тяжёлой травмой для психики. И не желая брать на себя ответственность за результат решили обвинить во всех грехах женщин. Типичная защитная реакция.

Женоненавистничество является очень энергозатратным процессом. В комментариях под постами о порочности и алчности представительниц нежного пола они проявляют небывалую активность. Испытывают эмоции гнева, которые утилизируют различными способами, чаще через обесценивающие и унижающие фразы. Таким образом тратят ресурсы на презрение и если это не рабство, то вода не мокрая.

Поведение и убеждения уверенного в себе мужчины

Первое эффективное убеждение мужчин касаемо женщин — я люблю женщин! Они мне нравятся, они классные,без них будет скучно и неинтересно. У меня она должна быть! Без особого труда могу существовать автономно и прыгать выше головы ради девушки не стану, хочу только так как я хочу, но с ней мне всегда лучше, чем без неё. И скрывать это не собираюсь. Руки доброй женщины, обвившееся вокруг шеи мужчины это спасательный круг брошенный ему судьбой с неба.

У хорошего женщина есть потому что так должно быть и это делает его нормальным. У «настоящего мужика» спутница это спасение от внешнего давления и метод повышения своей самооценки в глазах окружающих. Для инцела девушка является источником негативно окрашенных эмоций, объект от которого одни проблемы. А уверенный в себе встречается с девушками, потому что они ему нравятся и это приносит удовольствие. Но чтобы было именно так, важно сформировать эффективные убеждения и правильно выстроить поведение.

Животные инстинкты

Хорошие выстраивают отношения исходя из представлений нормы и морали. Существуют негласные правила, придуманные девушками, которым необходимо соответствовать. На первом свидании ни-ни, должен ухаживать, добиваться, доказать свою надёжность, заслужить, зарплату жене отдать, друзей в чёрный список занести, возле ног 24 на 7 сидеть. При знакомстве стремятся показать себя с лучшей стороны.

Те, кто именует себя настоящим мужиком, строят коммуникацию в соответствии с другими представлениями. Мужик лавный, женщина должна по струнке ходить, она должна нравится друзьям (точнее её отношение к нему), слушаться и идти за своим партнёром в огонь и воду. У неё есть чисто женские обязанности (готовить, убирать, ублажать). Он защитник, добытчик, воин отгоняющий конкурентов! При знакомстве стремится демонстрировать маскулинность, брутальность, успешный успех.

Избегающие считают, что они прекрасны, просто современные женщины отвратительны, избалованы и ни на что не годны. Глупые создания, которые делают неправильный выбор, вот пусть сами и страдают от этого. А я за ними бегать не собираюсь, не для таких меня мама растила! При знакомстве вываливает монолог на тему несоответствия современных девушек норме и непригодности их для отношений.

Уверенный в себе мужчина преследует исключительно свои потребности. Открыто заявляет о наличии симпатии, не боится делать предложения, не скрывает своих мотивов. Не подстраивается и не соответствует, искренне заявляет о своих намерениях. Не боится признаться, что в какой-то момент им управляют животные инстинкты, хоть учёные и утверждают, что у человека их нет. А как же похоть, господа?! Знакомство начинает со слов «ты мне понравилась», ты меня заинтересовала»» и подобных этим.

Личные потребности в приоритете

Для хорошего главное быть «нормальным» в глазах общества. Все его действия направлены на то, чтобы окружающие одобрили и похвалили. Так называемые «настоящие мужики» преследуют цель соответствия некому образу альфа самца. Для них важна обратная связь других мужчин, чтобы они признали его поступки «мужскими» и оценили его с этой точки зрения. Избегающие блуждают в поиске идеальной, правильной, непорочной женщины, которая будет их любить, ценить и уважать несмотря ни на что. Просто потому что она обязана такой быть.

Уверенные в себе не вешают ярлыков, не оценивают женщин и не делят их на категории. Есть только те, которые мне нравятся и из их числа я буду сближаться с теми, кто также заинтересован во мне. Взаимная симпатия является ключевым фактором и без неё ничего не будет. Если мои потребности здесь не удовлетворяются и я чувствую себя некомфортно, а уж тем более от меня требуют соответствия каким-то стандартам, то это просто не моя женщина. Не считаю её плохой, мне не интересно и всё. Не манипулирую, не заставляю, не принуждаю и не удерживаю силой. Нет ничего для меня? Пока.

Безопасность превыше всего

Хорошие в этом смысле никак не нарушают личных границ спутницы и никаких угроз из себя не представляют. Как правило они полностью подчинены женщине и поэтому лишних действий совершать даже не думают. Настоящие мужики строят свой образ на безопасности и часто говорят о готовности заступиться, разогнать врагов и так далее, демонстрируют маскулинность. Агрессию направляют на других и девушки часто начинают думать, что рядом с ними настоящий воин, который убережёт от любых напастей.

На деле всё оборачивается абьюзом и как только спутница попробует дистанцироваться, её безопасность окажется под угрозой. Насилие точно будет проявляться в самих отношениях и в случае их разрыва может продолжаться ещё очень долго. Избегающие опасны своими высказываниями, бесконечными оскорблениями и унижающими фразами. Уже на первом свидании можно услышать много негатива о всех представителях женского пола. Осуждение, обвинения, презрение.

Уверенные в себе четко выстраивают личные границы. Точно знают что недопустимо в их адрес и никогда не лезут «в чужой огород», Девушка должна нравиться ему и в ответ должно последовать взаимное влечение. Потребности закрыты, мужчине хорошо, это базовый сценарий. Во всех остальных случаях коммуникация прекращается без эмоционального и физического насилия.

Счастье женщины во фразе «он хочет»

Существует фраза, которая отлично характеризует межличностные отношения приносящие удовольствие как мужчине так и женщине. Счастье мужчины во фразе «я хочу», счастье женщины во фразе «он хочет». Те кто никогда на практике не испытывал ничего подобного, не поймут сказанное. А тут кроется глубинный смысл.

Мы можем провести опрос и услышать много стереотипов, ограничивающих убеждений, эфемерных выражений, избытых словосочетаний. Девочки мечтают о принце, мальчики о принцессе. Ну и всё в таком духе. Но есть и другая сторона. Важно не то что люди говорят, а то что они чувствуют.

Хорошие живут по принципу «она хочет» и поэтому подстраиваются под норму, сформированную женщинами для создания комфорта лично для себя. Становятся просто ресурсом, за счёт которого представительница нежного пола получает желаемые блага. Несчастлив, но доволен тем, что его считают нормальным. Игнорирует свои истинные желания.

«Настоящие мужики» склоняются к другой крайности — «они хотят». Вынуждены подчинять и подавлять спутницу, чтобы она соответствовала его ожиданиям. А ожидания в свою очередь строятся на том, чтобы понравиться окружающим. Выглядеть нормальным, настоящим, сильным, властным и так далее. В итоге делает то, что ему же и вредит, заставляет девушку делать то, что приносит ей страдания, и всё это ради того, чтобы «вписаться» в созданный кем-то образ.

Но кроме насилия в её адрес такие мужчины бегут от мыслей о своей тотальной зависимости. Альфа самец с маскулинным поведением на публике, но в душе человек с критически низкой самооценкой, до ужаса боящийся остаться без этой внешней поддержки. Поэтому в таких отношениях всегда много насилия.

Избегающие бояться признать ту часть, в которой находится «я хочу», потому что это уже заявление и в случае отказа последует очередная психоэмоциональная травма. На фоне этого обесценивается всё, что находится в зоне «она хочет». Вы же мне ничего не даёте, вот и я вам фиг что дам!

Уверенные в себе ходят другими тропами. Они открыто говорят о своих потребностях, не принуждают, не заставляют и не пытаются получить обманом. Следуют принципу «я хочу!». Сказал чего хочется и всё, ждёт ответной реакции. Если девушке мужчина интересен по-настоящему, то есть его набор характеристик вызвал этот интерес, то ей самой захочется что-то для него делать.

Задача в данном случае быть, а не казаться. Демонстрировать себя настоящего и не соответствовать ожиданиям. Вот почему нельзя подстраиваться под стереотипы и делать то, что надо. Делай то, что нравится. Заплатил за девушку на первом свидании, круто, теперь ты отбираешься на роль хорошего мальчика или обязан соответствовать заданной планке. Построил образ альфа самца, теперь ты заложник этой роли и вынужден доказывать свою самцовость везде и всюду. В ущерб себе, естественно.

Задрал планку для девушек и теперь до неё не может дотянуться даже невинная девица, воспитанная в королевской семье? Что ж, расскажи нам о своих принципах и том, что все женщины тебя недостойны. Ни в одной из этих форм коммуникации нет ментального здоровья.

Отношения полноценные, когда мужчина искренне и прямо говорит чего он хочет, а женщина настолько заинтересована в нём, что испытывает искреннее желание это дать. И сама получает от происходящего удовольствие.

Ни на что другое уверенный в себе мужчина не согласится, не потому что считает девушек недостойными или себя великим, а потому что он преследует только свои цели, хорошо чувствует чужие личные границы и живёт с убеждением «мне всегда достаётся самое лучшее». А женщин любит по-настоящему и они это чувствуют. В результате мужчина берёт девушку, а та отдаётся, потому что сама этого хочет и точно знает, что у неё есть выбор. Её не обманули, не заставили и не вынудили. Ей предложили то, что ей же и нужно! Всё остальное можно считать «баборабством» невзирая на то, какими инструментами мужчина пользуется в попытках это скрыть.