Аспекты жизни: что это и как стать самостоятельным?

Аспекты жизни это направления деятельности индивида, преследуемые цели и реализуемые желания в разных областях бытия. Переключаясь между задачами мы сохраняем ресурсность психики, повышаем самооценку за счёт достижений в одной из областей и перестаём акцентироваться на неудачах, так как всегда есть возможность перекрыть их успехами. Не везёт в картах, повезёт в любви.

Невозможно стать самостоятельной личностью, если один из аспектов жизни сильно уступает всем остальным. В этом случае будут возникать дефициты, которые придётся чем-то компенсировать, а эмоциональное состояние окажется нестабильным по причине большого количества травмирующих событий. Чтобы не допустить ничего подобного всё существование индивида разбивается на категории и затем отслеживается удовлетворённость в каждом из направлений.

Основные аспекты жизни

Человек склонен к обобщению и порой заявляя о том, что жизнь не имеет смысла, он говорит о неудачах в конкретном направлении. Одновременно с этим полный провал в одном можно компенсировать за счет другого без ущерба для психики, например через применение сублимации. Таким образом очень важно обсудить все аспекты.

Здоровье

Здесь имеется ввиду физическое состояние организма в целом. Сложно оставаться счастливым, когда вы больны. Вспомните как мы реагируем на тяжелую простуду или обнаружение хронического заболевания. Многим действительно не хочется жить, потому что болезнь сильно ограничивает возможности. Но при этом далеко не все инвалиды мечтают покинуть этот мир. Всё потому что здоровье это хоть и один из важнейших, тем не менее лишь один аспект нашей жизни.

Чтобы его «подтянуть» нужно чаще посещать лечащего врача, сдавать анализы, следить за питанием, соблюдать режим сна и отдыха, больше времени проводить на свежем воздухе, посещать спортивный зал, бассейн, баню, заниматься физкультурой. Как только самочувствие улучшается, индивид замечает повышение настроения и усиление тяги к жизни.

Семья

У моей любимой музыкальной группы «ГРОТ» в одной из песен есть такие строки — «дом это не стены и стёкла, адрес это не числа». Мы можем чувствовать себя дома только рядом с родными и близкими. Они дают нам внимание, поддержку, присутствие, понимание. Спасают от тактильного голода, помогают обрести смысл существования. Дети это сложно и дорого, но в них наше продолжение, благодаря им мы получаем мотивацию к действию, ради них продолжаем развиваться. Объятия и поцелуи нивелируют все провалы и неудачи.

Однажды я смотрел интервью долгожителя, который говорил о том, что несмотря на возраст хочет продолжать жить. Меня ежедневно обнимают дети, внуки и правнуки, с каждым их поцелуем я понимаю что всё было не зря! Это действительно сильная поддержка и очень плохо, если этого нет.

Ошибка заключается в том, что некоторые люди выводят семью в приоритет, лезут из кожи вон чтобы обеспечить себе наличие жены или мужа, удерживают рядом с собой детей. Эмоциональный комфорт и все прочие аспекты жизни летят к чертям, все усилия направлены на удержание спутника. Или рождение детей, которые по большому счету не нужны конкретному человеку. Просто чтобы быть «нормальным».

Такая семья ещё никого не спасла, скорее наоборот. А вот здоровые отношения это то, благодаря чему индивид становится счастливым. На одной семье далеко не уедешь, но в целом полезно, если она есть. Как говорится лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.

Работа

Лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала. Тем не менее свои навыки, знания и таланты нужно где-то реализовывать, иначе ощущение бессмысленности существования настигнет вас очень скоро. Трудиться следует не ради кого-то и не для исполнения чужих желания, а за тем, чтобы применить своё мастерство с целью создания чего-то полезного. Быть нужным и важным необходимо, чтобы внешняя самооценка не улетела к центру земли.

Работа как правило позволяет получить много общения и опыта. Ходить в офис и взаимодействовать с коллегами на заводе крайне полезно. Себя показать, на людей посмотреть. Некоторые пенсионеры заметили как после ухода на заслуженный отдых очень быстро расклеились, уселись на диван и превратились в стариков. Отсутствие работы приближает эмоциональную старость, но это не единственная проблема. Поэтому трудиться всё же стоит, даже если вы финансово независимый человек получающий миллионы в виде дивидендов.

Духовные практики

Одной из опор для нашей психики являются убеждения. Если бы их не было, то мы меняли бы свои взгляды ежедневно, постоянно отказывались бы от своей деятельности и были нестабильными. Верить во что-то очень важно, потому что это придаёт сил и помогает следовать заданному курсу. Например, один мой знакомый, будучи атеистом, отправился в церковь когда тяжело заболела мама. Вся семья стала религиозной и это, по его словам, сильно помогло пережить испытание. Мама прожила ещё три года, а вся семья с помощью Церкви не чувствовала себя брошенной на произвол судьбы.

Возможно когда-нибудь и я приду к религии, но сегодня мои взгляды совершенно другие. Я не воспринимаю священнослужителей, конкретного Бога и Церковь в целом, но убеждён в наличии Всевышнего, интеллекта неподвластного человеку. Поэтому стараюсь оставаться честным, справедливым и порядочным человеком. Если бы не мои верования, то удерживать себя в заданных рамках не было бы смысла. И в любой сложной ситуации я опираюсь на данный аспект своей жизни, считая испытания одним из этапов личностного роста.

Отдых

Нередко приходится иметь дело с людьми, которые загнали сами себя. Работа — дом, ответственность и обязательства сменяемые бытовухой. В какой-то момент вы упрётесь в потолок и потеряете смысл своей деятельности, ведь узконаправленность всегда создаёт эффект воронки. Со временем вам становится тесно в тех границах, которые вы же и создали.

Отдых это не отказ от деятельности, а её смена. Если вы сварщик, то рыбалка может стать вашим хобби. А может быть вы наоборот профессиональный рыбак добывающий красную икру на наш новогодний стол, тогда возня в гараже с ремонтом стареньких жигулей может вас отвлечь от дня сурка.

Когда человек видит только одну задачу и регулярно бьётся за достижение поставленной цели, происходит выгорание, а психика попадает в состояние фрустрации. Чтобы этого не допустить очень важно иметь увлечения и хобби, благодаря которым сможете отдыхать от рутины. И это очень важный аспект жизни, хотя многим так не кажется.

Реализация творческого потенциала

Абсолютно каждый человек обладает талантами. В большинстве случаев он о них никогда не узнаёт, просто потому что этап самореализации пропущен. Кто-то умеет петь, кто-то интуитивно чувствует ритм и может классно танцевать. У кого-то получается клёвая рифма или красивые картины маслом. Одного таланта мало, как правило это лишь фундамент, но жизненно необходимо знать свои сильные стороны.

Реализация творческого потенциала сильно укрепляет внутреннюю самооценку, потому что почти всегда перерастает в устойчивое убеждение. Я талантлив, я умею делать то, у меня хорошо получается это. Даже если вас настигла бедность и с семьёй ничего не вышло, психика всегда сможет опереться на самоценность, что позволит пережить трудные времена.

Финансы

Большинство разводов происходит по причине невозможности обеспечить благосостояние семьи. Бедность чаще всего обсуждается простыми людьми, а богатые обеспокоены вопросами сохранения и преумножения капитала. Деньги это то, с чем мы взаимодействуем ежедневно и забывать про этот аспект жизни крайне опасно. С милым рай и в шалаше, деньги не главное и прочие отговорки это лишь оправдание и попытка спасти свою психику от травмирующих тем.

На консультации многие заявляют, что жить им совершенно не нравится, вот если бы было много денег, то и проблемы бы исчезли. Конечно это заблуждение, финансовая независимость позволяет решить множество неприятностей и закрыть львиную долю потребностей, но преувеличивать значение денег также опасно как недооценивать.

Чтобы разобраться с данным аспектом необходимо самосовершенствоваться, самореализовываться, развивать таланты, получать знания, навыки и опыт. Позаботиться о создании пассивных источников дохода, создать финансовую подушку безопасности, структурировать потребление. Здесь много работы, но стоит только запустить сферу финансов, как удовлетворенность жизнью начнёт снижаться.

Вместо итога

Невозможно стать счастливым если у вас хромает один из аспектов. Ещё хуже, если хромают сразу все и ставку вы сделали на что-то одно. Став компенсаториком вы попадаете в ловушку, становитесь белкой в колесе, загоняете собственную психику так, что очень скоро она начинает выдыхаться. Снижается ресурсность, растёт неудовлетворённость, эмоциональный комфорт отдаляется. И сидя на приёме у психолога вы будете рассказывать о том, что жить не хочется, смысл потерян. Хотя в действительности просели лишь по паре направлений и всё ещё можно изменить. Всем добра и до новых встреч на блоге!