АСМР: тайна приятного покалывания, покорившего миллионы людей

ASMR — это приятное ощущение мурашек или покалывания, которое обычно появляется на коже головы, шеи или спины. Оно возникает, когда человек слышит тихие звуки (например, шепот, шуршание бумаги, постукивание) или видит спокойные действия (как кто-то рисует или аккуратно складывает вещи). Многие люди используют ASMR, чтобы расслабиться, снять стресс или даже быстрее заснуть. Некоторым это помогает отвлечься от тревоги или хронической боли.

За последние годы ASMR превратился в глобальное культурное явление, собравшее миллионы поклонников по всему миру. В России им ежемесячно интересуются свыше 100 тысяч раз, поэтому я решил обсудить эту тему на своём блоге. Приступим.

Как появился термин ASMR и почему он стал таким популярным

История ASMR началась в 2010 году, когда американка Дженнифер Аллен впервые описала необычные ощущения, возникшие у нее при просмотре видео о космосе. Она почувствовала легкое покалывание в голове, вызванное удовольствием от визуального потребления контента, и решила найти объяснение этому феномену. Однако, пролистав десятки страниц в интернете, никаких однозначных терминов ей встретить не удалось. Вопрос остался без ответа. Вскоре Дженнифер обнаружила, что многие люди испытывают похожие чувства, и создала группу в социальной сети под названием ASMR Group. Там обсуждались необычные ощущения, подписчики делились историями, сверяли «нестандартные проявления удовольствия».

С тех пор популярность ASMR выросла в сотни раз. Сегодня на видеохостинге YouTube насчитывается более полумиллиона каналов, посвященных этому направлению, а общее количество ASMR-видео превышает 25 миллионов. Крупные бренды, такие как KFC, используют ASMR в рекламных кампаниях, а некоторые СМИ выпускают интервью в этом формате. Так неожиданное открытие одной американской девушки породило тренд на совершенно новую подачу материала.

Какие триггеры вызывают ASMR и как они работают

Главная особенность ASMR это триггеры, которые запускают приятные ощущения. Триггеры делятся на несколько категорий, и у каждого человека они свои. Звуковые стимулы включают шепот, постукивание ногтями, шуршание бумаги или перелистывание страниц. Многие видео-обзоры автомобилей строятся по принципу «нет голоса, есть звуки взаимодействия с материалами салона». Визуальные триггеры — это плавные движения руками, смешивание красок или нарезка мягких предметов.

Особое место занимают ролевые сценарии, где ASMR-артист имитирует ситуации, связанные с заботой и вниманием. Например, виртуальный визит к парикмахеру или врачу создает ощущение безопасности и комфорта. Некоторым людям нравятся триггеры, связанные с едой, — хруст, жевание или дробление продуктов. Всё это можно миксовать или использовать по отдельности, но результат всегда один и тот же — зритель/слушатель получает удовольствие от взаимодействия с контентом. На форумах часто пишут, что предпочитают бумажные книги электронным просто потому что им нравится перелистывать, трогать и прикасаться.

Научные исследования ASMR: что известно на сегодняшний день

Несмотря на растущую популярность, АСМР остается малоизученным феноменом. Некоторые ученые связывают его с синестезией — явлением, при котором стимуляция одного органа чувств вызывает реакцию в другом. Другие считают, что ASMR схож с медитацией, так как оба состояния активируют схожие зоны мозга, включая префронтальную кору и таламус.

Исследование Джулии Поэрио из Шеффилдского университета показало, что просмотр ASMR-видео снижает частоту сердечных сокращений, что свидетельствует о расслаблении. Психика тормозит лишние процессы, приходит в баланс и прекращает тратить ресурсы на эфемерные задачи. Терапевтический эффект очевиден, но объяснить его до сих пор не получается. Путаницу вносит тот факт, что некоторые участники также отмечали усиление эмоционального возбуждения.

Другой эксперимент, проведенный доктором Крейгом Ричардом, выявил активность в зонах мозга, связанных с системой вознаграждения, что объясняет чувство удовольствия от ASMR. Нам это правда нравится и поделать с этим ничего нельзя.

Может ли ASMR быть вредным и кому он не подходит

На сегодняшний день нет доказательств того, что АСМР может нанести вред здоровью. Однако некоторые люди не испытывают приятных ощущений, а, наоборот, раздражаются от определенных звуков. Это состояние называется мизофонией и связано с повышенной чувствительностью к специфическим шумам. Тем не менее подобные истории являются скорее исключением, чем правилом. Абсолютное большинство людей наслаждаются асмр и испытывают приятные ощущения.

Кроме того, часть ASMR-контента имеет откровенно эротический подтекст, что может вводить в заблуждение. Однако большинство зрителей смотрят эти видео исключительно для расслабления, борьбы с бессонницей или снижения тревожности. Таким образом открытого вреда от данной практики нет и быть не может, но пи желании можно даже самое полезное занятие превратить в опасное. Поэтому тут уж всё зависит от вас самих.

Как правильно слушать ASMR для максимального эффекта

Не все люди одинаково восприимчивы к АСМР. Чтобы усилить эффект, важно создать подходящие условия. Специалисты рекомендуют использовать качественные наушники с шумоподавлением, так как многие ASMR-артисты записывают звуки на профессиональные микрофоны. Обеспечив высокую передачу звуков, найдите подходящий плей лист и примите удобную позу. Засыпать и расслабляться лучше всего под дождь, шелест листьев или треск камина.

Слушать АСМР нужно в спокойной обстановке, перед сном или во время отдыха. Некоторые предпочитают визуальные триггеры, другим больше нравятся ролевые сценарии. Экспериментируя с разными видами контента, можно найти то, что подходит именно вам. Наверняка перед поиском своего идеального звука придётся перепробовать несколько не совсем приятных.

Вместо итога

АСМР продолжает развиваться, и ученые все чаще обращают внимание на этот феномен. Возможно, в ближайшие годы появятся новые исследования, которые раскроют его природу и потенциальные терапевтические свойства. Уже сейчас многие люди используют ASMR для борьбы со стрессом, хронической болью и даже симптомами депрессии. Наши предки не знали подобных терминов, но наслаждались звуками природы, получая те же эмоции, что и мы сегодня. АСМР это не новинка и не изобретение 21 века, она существовало всегда, просто благодаря Дженнифер Аллен люди узнали её название.

С ростом технологий ASMR может интегрироваться в виртуальную реальность, создавая еще более качественный опыт взаимодействия. Крупные компании уже экспериментируют с этим форматом, что говорит о его коммерческом потенциале. Одно можно сказать точно — ASMR уже изменил жизни миллионов людей, и его влияние будет только расти. Попробуйте, если ещё не пробовали, наверняка вам понравится!