Асексуальность: каковы ее причины и как жить вне полового влечения?

В современном мире наблюдается снижение значимости табу и ограничений на сексуальность, но что делать человеку, который не испытывает желания заниматься сексом? В этом тексте рассмотрим, что такое асексуальность и каким образом живут тем, кто не ощущает полового влечения.

Асексуальность как концепция была впервые представлена в конце XIX века. В своей работе, содержащей название «Сафо и Сократ», немецкий врач и активист сексуальных прав Магнус Хиршфельд упомянул о людях, которые не испытывают сексуальное влечение, назвав это состояние «анестезией сексуальности». Практически полвека спустя, в 1940-х годах асексуальность была добавлена в шкалу сексуальной ориентации, известную как шкала Кинси. На этой шкале «0» означает исключительно гетеросексуальность, «6» — исключительно гомосексуальность, а «X» обозначает асексуальность. Таким образом, асексуальность закрепилась в обществе как легитимная идентичность, хотя о ней по-прежнему известно недостаточно, и она остается объектом изучения в области сексологии.

Кто такие асексуалы?

Асексуал — это человек, который не ощущает сексуального влечения и внутреннего желания вступать в физические отношения. Асексуальность представляет собой спектр, включающий в себя множество идентичностей. Предполагается, что примерно 1% людей по всему миру отнесет себя к а-спектру. Важно понять, что асексуальность — это отсутствие желания сексуальных отношений, а не сексуальная дисфункция. Она не должна быть спутана с целибатом, так как многие воздерживаются от секса по личным или религиозным причинам, но это не значит, что они не испытывают сексуального влечения.

Мифы об асексуальности

Асексуальность окружена множеством мифов, которые формируют неправильные представления о ней. Например, многие думают, что асексуальность является болезнью. На самом деле, асексуальность не входит в список Международной классификации болезней ВОЗ. Некоторые исследования также связывают асексуальность с повышенной тревожностью, однако это больше связано со стигматизацией этой идентичности в обществе, чем с психическими расстройствами. Также не подтверждается мнение о том, что асексуальность — это следствие сексуальной дисфункции. Исследования показывают, что асексуальные женщины могут испытывать сексуальное возбуждение, однако отсутствие желания заниматься сексом их не беспокоит.

Другой миф утверждает, что асексуальность — это результат травматического опыта. Однако, как поясняет психолог Александр Ульянченко, асексуальность может быть как врожденной, так и приобретенной. В ней много факторов — от физиологических до психосоциальных. Быть асексуалом не значит, что это следствие травмы. Фактически, это может быть результатом как позитивных, так и негативных событий в жизни человека.

Существует также представление о том, что асексуалы не занимаются сексом. Это не совсем так. Асексуальные люди могут принимать участие в сексе или отказываться от него; это всего лишь их выбор. Эти люди могут открыто обсуждать с партнерами вопрос сексуальности и находить для себя приемлемые решения. Некоторые асексуалы могут заниматься сексом, чтобы удовлетворить потребности своих партнеров, в то время как другие могут решить, что воздержание будет более подходящим.

Такая разная асексуальность

Асексуальность — это не статичное состояние. Это спектр, который включает в себя множество других идентичностей. К примеру, существует понятие демисексуальности. Это когда человек испытывает сексуальное влечение только при наличии эмоциональной связи. Таким образом, не всегда требуется романтическая привязанность; важно наличие доверительных отношений, которые могут возникать, например, в дружбе.

Другой пример — грейсексуальность. Люди, относящие себя к этой категории, могут испытывать половое влечение очень редко или в особых обстоятельствах. Если кто-то испытывал влечение несколько раз, но оно оставалось мимолетным и не перерастало в желание иметь сексуальные отношения, этот человек может идентифицировать себя как грейсексуал.

Аромантики также могут быть частью а-спектра. Эти люди не испытывают романтической привязанности и чувства влюбленности. Хотя это не означает, что они неспособны любить или строить глубокие отношения с другими людьми, просто многие аспекты романтики им не интересны.

Кроме того, существуют и другие вариации, такие как демиромантики и грейромантики. Демиромантики способны влюбиться, но только при прочной эмоциональной связи, тогда как грейромантики испытывают романтическое влечение редко и оно зачастую не сильное.

Квир-платонические отношения

Люди а-спектра могут заводить отношения, которые не подразумевают сексуальный или романтический подтекст. Такие отношения называют квир-платоническими; это обобщающее название для крепких отношений, которые не вписываются в традиционные рамки романтического партнерства или дружбы. Друзья в таких отношениях могут делить жизнь, сооружать планы на будущее, иметь физический контакт в виде объятий, но не желают наклеивать на свои связи ярлык «романтические».

Забавный факт: в асексуальном сленге для обозначения партнеров в квир-платонических отношениях существует термин «цуккини».

Как общество относится к асексуалам

Асексуальность — это не просто сексуальная идентичность, это также часть широкой культуры. Согласно статистике из отчета The Williams Institute, примерно 1,7% всех сексуальных меньшинств идентифицируют себя как асексуалы, причем около 86% из них составляют женщины. Асексуалы, как и другие группы, создают свои сообщества для поддержки и обмена информацией. У этого движения есть собственный флаг и символика, например, крупнейшая в мире онлайн-платформа для асексуалов — AVEN.

Асексуалы сталкиваются с предвзятостью и афобией, предрассудками, основанными на их идентичности. Иногда они воспринимаются обществом как холодные или не способные на любовь. Принято считать, что они просто не встретили «правильного человека», или их просто не понимают. Поэтому асексуальные люди активно проводят мероприятия, такие как прайды и отмечают международный день асексуальности, чтобы улучшить осведомленность и развенчать мифы о себе.

Тест на асексуальность

Важно понимать, что если вы задумываетесь о своей идентичности, есть несколько вопросов, которые могут помочь вам определить свое место в спектре асексуальности. Если вы часто ощущаете, что испытываете сексуальное возбуждение редко, если секс для вас не важен, или если долгое воздержание не доставляет вам дискомфорта, то это может быть сигналом для размышлений.

Александр Ульянченко подчеркивает, что существуют опросники, которые помогают уточнить свою сексуальность. Они могут дать понять, каковы ваши предпочтения и как вы себя чувствуете в различных ситуациях.

Почему асексуальность не обязательна для «нормальной жизни»

Самое важное — это осознание собственной сексуальности и формирование честных, комфортных отношений. Асексуальность не препятствует тому, чтобы строить полноценные и счастливые связи с другими людьми. Нужно помнить, что каждая идентичность уникальна, как и тот путь, который проходит каждый из нас. Асексуальные люди имеют право на свои чувства и их восприятие, и, как показывает практика, могут жить полноценной жизнью без привязки к сексуальной активности.