Анк: взрослый мужчина, который пытается казаться моложе своего возраста

Анк это термин в молодёжном сленге, обозначающий взрослого мужчину, как правило 40-50 лет, который ведёт себя так, будто ему 25. Носит стильную одежду, слушает современную музыку, разбирается в подростковой культуре, хорошо ориентируется в их речи. Имеет привычки, свойственные молодым людям, например катается на самокате, отправляет кружочки в телеге, легко осваивает новые технологии, активен в цифровом пространстве, постоянно саморазвивается используя онлайн курсы, предпочитает фриланс или гибкий график работы, шарит за экологию, выбирает короткие форматы потребляемого контента, является сторонником индивидуализма и самовыражения.

Термин является сокращённой версией английского слова uncle, что в переводе на русский означает «дядя». Молодые девушки таким образом характеризуют мужчин, которые по возрасту годятся в отцы, но при этом с точки зрения привычек и образа жизни, находятся с ними на одной волне или как минимум очень хорошо понимают их интересы, потребности, ценности. Однако важно помнить, что анк это положительная характеристика лишь в 30-40 процентах случаев, чаще всего мужчину так называют с насмешкой. Типа — ты чо, дядь, отвали, хаха. Или — дядь, хорош, слазь с велика, тебя сейчас инсульт стукнет.

Детальные характеристики анка

В целом первого абзаца достаточно, чтобы понять кто такой анк и как он выглядит. Но предлагаю ещё раз, более подробно описать такого человека, чтобы полноценно разобраться в молодёжном сленге и не запутаться в разных терминах. Первое, что стоит понять — анк является полной противоположностью скуфа. Если вы знаете кто такой скуф, то достаточно отзеркалить его образ. Второе — анку больше 30 лет, но в большинстве случаев речь идёт о мужчине в диапазоне 40-50. Редко больше, но и практически никогда, меньше.

Третье — анк хорошо ориентируется в современных трендах, понимает язык подростков и значение сказанных ими слов. Четвёртое — активный пользователь интернета, при чём поведение в сети соответствует современности. Знает как создать рилс и загрузить сторис, куда нажать чтоб записать кружок. Общаться предпочитает короткими сообщениями с помощью мессенджеров, не пользуется одноклассниками и рутубом, старается избегать вк. Потому что всё это зашквар, отстой и баян.

Пятое — уход за собой. Это может быть здоровое питание и занятия спортом. Использование кремов для лица и рук. Анк не помешан на своей внешности, это просто мужчина, который следит за собой. Без 5 сантиметровой корки на пятках, пуза, третьего подбородка и вековой грязи под ногтями. Шестое — современные хобби и развлечения. Говорят, что взрослому мужчине не положено знать что такое моноколесо, как арендовать самокат, с помощью чего создаются дипфейки и где продаётся краска для граффити. Пусть говорят!

Когда быть анком круто?

Наверняка вы уже вспомнили своего знакомого или узнали в описании самого себя, но для начала важно уточнить, что все анки делятся на три категории. Быть в одной из них реально круто, но совершенно не хотелось бы оказаться в другой. Поэтому давайте разъясним в чём главные отличия.

Когда пытаешься быть ближе к молодёжи. Иногда это попытка сократить дистанцию, образовавшуюся в результате тотального непонимания между поколениями и быстрым развитием технологий. Ты можешь быть вполне развитым человеком, но в какой-то момент ощутить бездну, отделяющую тебя от собственной дочери. А иногда тяга ко всему молодёжному обусловлена потребностью «замутить с 18 летней». Только вот тем для разговора как будто нет, да и не замечает она тебя, потому что погружена в смартфон или промчалась мимо на моноколесе. Никаких точек соприкосновения!

В обоих случаях взрослый мужчина начинает вести себя странно. Всем своим видом показывает, что находится на одной волне с молодёжью, но выглядит это максимально нелепо. В соцсети Х завирусился мем, где рядом с подростками идёт анк, который выкрикивает — «Йоу, йоу, йоу! Сноубординг! Дискета!». Повсюду используют сленг, но постоянно путают значение слов. Ты мой кринж! Блин, отправил дикпик в родительский чат, вот это краш! Жалкие попытки сблизится чаще всего вызывают грустный смех, когда вроде бы весело, но взрослый мужик явно не в своей тарелке.

Когда забыл повзрослеть. Человек имеет определённый опыт и выживает в тех условиях, которые являются окружающей средой. Мы считаем детей глупыми, потому что они не вылазят из гаджетов, но умалчиваем о том, что засыпали тыкая пальцем в ковёр. Нам кажется, что молодёжь деградирует, сидя в своём ‘компуктере», но не хотим рассказывать, как ручкой перематывали плёнку в аудиокассете. Уверены, что современная музыка сделает подростков болванами, а сами росли под сектор газа, который при прочих равных во многом жёстче моргенштерна. Наши бабушки в 15 уже работали, поэтому мы критикуем 20 летних за инфантилизм, хотя кто-то в свои 20 уже написал приложение или прогу, которую продал за несколько миллионов или беззаботно стримит собирая рекламные доходы исчисляемые сотнями тысяч. Бабушка тоже так хотела бы, но в её времена такие возможности отсутствовали.

Мы стали взрослыми не потому что родились умными. В большинстве случаев это совершенно не так. Скуф считает себя элитой нации, пытается всех убедить в том, что без него никто не выживет. Но это всего лишь защитная реакция психики, нам сложно признать, что цивилизация ушла вперёд, а многих из нас забыла взять с собой. Попытка резко догнать уходящий поезд нередко заканчивается тем, что взрослый мужчина, проигнорировав всё лишнее, стремится вновь стать молодым. Активно использует всё, что свойственно молодёжи, рассчитывая на обман всех вокруг, в том числе самого себя. Но молодость это не самокат, модная кепка и траблы вместо проблем. Молодость это период жизни, который нельзя вернуть. Нам всем стоит научиться уважать друг друга, чтобы у детей было детство, а взрослые получали удовольствие от своей жизни. И никто никому не мешал.

Когда анк звучит гордо. Не обязательно хоронить себя раньше времени, отвергая всё новое. Можно оставаться взрослым человеком и при этом быть с молодёжью на одной волне. Заниматься спортом, следить за собой, освоить соцсети и мессенджеры, стильно одеваться, разобраться в трендах. Когда ты солидный дядя, решающий серьёзные вопросы на работе, но при этом в курсе горячих тем, распространяющихся в виде мемов, а 20 летняя девчонка не может поставить тебя в тупик двумя заумными словечками, то ты очевидно живой человек.

Глупо смеяться над молодёжью, которая залипает в смартфоны, хотя сам даже не знаешь где включить камеру. Чтобы стать настоящим анком придётся не просто хорошо выглядеть и научиться обрабатывать информацию в интернете, но ещё и освоить все имеющиеся технологии. Пользоваться ими или нет, решать вам, но мир убегает вперёд и разрыв с последующими поколениями становится всё больше. Пока вы по старинке ищите причины поломки карбюратора в пропитанных маслом книжках, 20 летний парень сделает один запрос в чат GPT и будет чувствовать себя Богом на фоне бати. А девушки будут воспринимать такого мужчину как беспощадно стареющую мебель. Всё новое это не обязательное к использованию, это просто возможности, без которых не будет развития.

Анк хорошо ориентируется в пространстве. Да, ему уже под 50, но кроме знаний, навыков и опыта, он демонстрирует когнитивные способности, благодаря которым остаётся конкурентоспособным в этом мире. Пока одни после 40 напрочь забыли про физическую активность, плотно усевшись с пивом перед телевизором, анк продолжает заниматься спортом, всё ещё хорошо выглядит, не заплыл жиром и не страдает от ревматизма. У него глаза горят, будто ему 25. Сохраняется либидо, жизненный тонус, тяга к познанию. Такой анк большая редкость, но в отличии от всех остальных он имеет все шансы жениться на молодой. Или, как минимум, не оказаться на разных планетах с собственными детьми. Потому что находится с ними на одной волне и при этом имеет огромный опыт.

Вместо итога

Сленг современной молодёжи довольно разнообразный и запомнить все термины бывает сложно. Особенно если ты протухший скуф, не читающий ничего кроме новостной ленты в телевизоре. Но именно эти модные словечки помогают нам лучше понимать друг друга. По крайней мере мы знаем, как нас называют подростки и как они воспринимают окружающий мир. Быть может это отличный способ наладить связь, передать им опыт и научиться у них чему-то новому. К сожалению сегодня мы наблюдаем межпоколенческую ненависть, когда одни ненавидят других за старость, а те презирают молодость. Сидим и бубним.

Хотя среди 50 летних мужиков запросто может затесаться анк, который знает 1000 и 1 способ решения проблем, не отвергает новое, активно изучает современные тренды, прекрасно ориентируется в технологиях. Держит себя в отличной физической форме, мажет лицо кремом против сухости кожи, что совершенно не мешает ему оставаться настоящим мужиком, лихо пережившем 90-е. Просто он отказался превращаться в старое, унылое г…, бесконечно критикующее всё, что ему непонятно. И тогда вместо «дядь, завязывай, иди валерьяночки выпей, успокойся» вы услышите «а ты прикольный».