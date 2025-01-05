Ангелы Виктории Сикрет: топ модели ведущего бренда нижнего белья

Ангелы Виктории Сикрет это девушки-модели, ставшие лицом бренда «Victoria’s Secret» и принимающие участие в рекламных акциях, шоу, показах, без необходимости проходить дополнительный кастинг. Договор между брендами и моделями подразумевает выступление на различных мероприятиях с целью продвижения продукции и повышения её узнаваемости.

Ангелами девушек называют потому что они появляются на публике с крыльями за плечами, это традиция компании и её отличительная особенность. На сегодняшний день Victoria’s Secret настолько популярна, что заключить контракт мечтают все уважающие себя модели, но избранными становятся лучшие из лучших. Всего за 1 показ ангелы зарабатывают от 5 до 20 тысяч долларов, поэтому подписать договор с таким брендом это огромная удача.

Самые популярные ангелы Виктории Сикрет

Впервые ангелы Виктории Сикрет появились на показе в 1998 году. Тогда ими стали Тайра Бэнкс (афро-американка), Хелена Кристенсен (Дания) и Карен Мюлдер (Нидерланды). Все три девушки на тот момент уже были широко известными, но после контракта с Victoria’s Secret их карьера быстро пошла в гору. Они вошли в историю как первые ангелы, но чуть позже нашлось много желающих сместить их с лидирующих позиций в списке самых красивых.

Кэндис Свейнпол стала первой девушкой из ЮАР, добравшейся до контракта с таким крупным брендом. Голубоглазая блондинка построила сногсшибательную карьеру и была признана эталонным ангелом. Ежегодно девушка входит в топ 10 моделей списка форбс по уровню дохода. В 2014 Кэндис назвали самой привлекательной женщиной планеты, а в 2015 она впервые стала мамой. У неё родился сын Анака и спустя два года на свет появилась дочь Ариэль. Её партнёром стал также представитель модельного бизнеса по имени Герман Николи.

Миранда Керр по праву считается самым скандальным ангелом Виктории Сикрет. Поговаривают, что её даже выгнали из-за скверного характера и несоблюдения условий контракта, которые, кстати, не разглашаются. Впрочем австралийка не особо расстроилась. На сегодняшний день она развивает свой личный блог, является лицом нескольких топовых брендов, включая Dior, а также воспитывает троих детей. Первым супругом девушки был Орландо Блум, вторым Эван Шпигель.

Аллесандра Амбросио является полной противоположностью Миранды Керр. Сотрудничество с ней настолько устраивало представителей Victoria’s Secret, что продлилось долгих 17 лет. Бразильская супермодель была второй в рейтинге 99 самых привлекательных женщин по версии AskMen. В отношениях с бизнесменом Джейми Мазуром в паре родилось двое детей, но в 2018 году молодые люди расстались. Девушка снялась в 14 фильмах, выпустила свою линию одежды и сколотила состояние в 80 миллионов долларов.

Адриана Лима пожалуй самая известная и успешная модель Victoria’s Secret. Сотрудничество с брендом началось в 2000 году, затем в 2018 контракт был расторгнут, однако в 2023 подписан заново. На подиум девушка больше не выходит, теперь она лицо аромата Heavenly Eau de Parfum.

Первым мужем бразильской супер модели стал сербский баскетболист Марко Ярич. В отношениях родились две девочки, Валентина и Сиенна. После этого брак распался. Официальная версия — измены супруга, который закрутил роман с соседкой. Адриана заметила следы чужой женщины в доме, а когда залезла в телефон мужа, нашла там интимную переписку. И незамедлительно подала на развод.

Адриане приписывали много романов с мужчинами, в частности самой громкой стала история связанная с турецким писателем Метином Хара. Девушка прочитала его книгу и влюбилась. Однако ничем серьёзным эта встреча не закончилась. В 2022 году Адриана родила уже от нового избранника, кинопродюсера Андре Лемменса. Сына назвали Сайан. Таким образом у ангела виктории сикрет трое детей. И состояние в 95 миллионов долларов.

Ангелы мертвы, да здравствуют ангелы

В 2021 году модный бренд женского белья ошарашил своих поклонников новостью — больше никаких ангелов. Представители Victoria’s Secret решили, что необходимо менять концепцию. Более 20 лет на главном шоу блистали девушки с идеальными телами, имеющие миллионы подписчиков в соцсетях, но пришло время обратить внимание на обычных женщин и сделать их лицом нашего бренда!

Тогда же объявили о приглашении в качестве моделей журналистки Аманде де Кадене, футболистки Меган Рапино, лыжницы Эйлин Гу и бодиактивистки Паломы Эсслер. Всего семь женщин, далёких от классического представления моды. Вероятнее всего такое решение было принято из-за желания соответствовать тренду, продвигая бодипозитив, рабочие профессии и представительниц ****(роскомнадзор) сообщества.

Критики жёстко восприняли эту идею. Необходимо уважать всех людей независимо от их ориентации, профессии, телосложения и внешности. Каждый достоин понимания и признания в обществе. Но Victoria’s Secret это бренд, выпускающий роскошное нижнее бельё, а его шоу становились эталоном показа мод. Это было действительно красиво и сколько бы не зарабатывали ангелы, доход был оправдан. Просто потому что на этих женщин с вожделением смотрел весь мир. Зачем превращать представления в сюр?

Неудивительно, что идея с поддержкой ****(роскомнадзор) и бодипозитива не закончилась ничем хорошим. Критики продолжали настаивать на том, что мы должны уважать всех людей независимо от ориентации, цвета кожи, телосложения и так далее. Но смотреть всем нам хочется на красоту. С 2021 по 2023 год Victoria’s Secret зафиксировала убытки и критическое падение продаж, что вынудило компанию вернуться к прежнему позиционированию.

Ангелы Виктории Сикрет были, есть и будут. Мужчины продолжат наслаждаться показами лучших девушек мира, женщины будут стремиться стать красивыми и привлекательными, а поможет всем нам в этом бренд Victoria’s Secret, который всё ещё выпускает элитное нижнее бельё для самых стильных и изысканных представительниц нежного пола. Бодипозитив это модно, но не выгодно. Никому.