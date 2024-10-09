Алекситимия: кто такие бесчувственные люди?

Алекситимия это психическое состояние индивида, при котором он теряет чувствительность к эмоциям, как чужим, так и своим собственным. Притупляются реакции на внешние раздражители, человек неспособен адекватно прожить различные события и всё чаще демонстрирует отстранённость, молчаливость, склонность к одиночеству. Со стороны такие люди кажутся нам бесчувственными, скучными и холодными, но за стеной молчания как правило скрывается травмирующий опыт, обернувшийся затяжным стрессом.

Происхождение термина

В 1968 году Питер Сифнеос опубликовал труд, в котором поделился опытом работы с пациентами психосоматической клиники. Многие особенности поведения показались ему странными и не подходили не под одну из выявленных клинических картин. Перечисляя различные детали он в конечном итоге пришёл к выводу, что главной характеристикой этих людей была неспособность выразить свои чувства. Не находилось слов, чтобы описать собственное состояние.

В 1973 году Питер решил придумать термин, который смог бы применяться для описания подобных ситуаций. Обратившись к греческому языку он «изобрёл» новое слово — алекситимия. Дословно оно переводилось как «без слов для чувств», а в узких кругах специалисты понимали, что речь идёт о невозможности объяснить эмоции. При чём как свои, так и окружающих. Это стало основой термина и сегодня он активно набирает популярность в научных журналах. Несмотря на то, что алекситимия обращает внимание всего на один из симптомов состояния, в наши дни известны десятки признаков развития данного отклонения.

Виды и причины алекситимии

Алекситимия бывает врождённая и приобретённая. Первую детально изучают нейробиологи. Пока известно лишь то, что «бесчувственные» люди страдают от дефицита ресурсов головного мозга, в частности левого полушария. По каким причинам это происходит и какие именно участки необходимы для полного функционирования психики сказать сложно, но учёные работают и однажды откроют нам секрет. Любопытно и то, что алекситимия свойственная абсолютному большинству людей с расстройством аутического спектра, например аутизма.

Приобретённая возникает в результате пережитого стресса. Критическое снижение ресурсности психики, вызванное длительным физическим или эмоциональным истощением, довольно часто приводит к алекситимии. Вы и сами могли наблюдать, как кто-то очень долго трудился на износ или терпел абьюз, а потом резко стал замкнутым, молчаливым, отстранённым и одиноким. На вопрос «что с тобой происходит», всё чаще говорит «не знаю», либо не говорит вообще ничего.

Вторая по популярности причина — травмирующие события. Смерть близкого, особенно детей, длительная чёрная полоса, участие в событиях с нечеловеческой жестокостью. Не всегда дело заканчивается ПТСР, во многих случаях сознание «переваривает» травму иначе и на выходе получается алекситимия. Здесь можно вспомнить истории о тех, кто прошёл ВОВ. Многие никогда не говорили о войне, были молчаливыми, часто уединялись, редко улыбались, мало радовались, не мечтали и не фантазировали, а также находили себе хобби, которое позволяло отстраниться от общества. Вот это и есть один из примеров.

Третья причина то ли редко встречается, то ли почти никогда не фиксируется. Но логично предположить, что заболевания в плоскости психиатрии и неврологии способны привести к притуплению эмоциональности. Главное не перепутать алекситимию с обычной апатией или депрессией. Тут очень много симптомов совпадают, однако практически ничего общего между этими состояниями и заболеваниями (если речь о депрессии) нет.

Признаки алекситимии

Первым и основным можно считать сложности при выражении чувств и эмоций. При этом определить состояние окружающих тоже не получается. Окружающим кажется, что они имеют дело с инфантильной личностью или обладателем низкого эмоционального интеллекта. Не удаётся понять собеседников и невозможно объяснить собственные ощущения. Просто плохо и подобрать слова не выходит.

Второй — склонность к одиночеству и уединению. Хочется как можно больше времени проводить в изоляции от других людей. Близость кажется опасной, не получается никому довериться, любая коммуникация воспринимается как что-то слишком сложное и ненужное. Близким тяжело смириться с подобным состоянием, но претензии и обвинения лишь усугубят ситуацию.

Третье — нарушение воображения. Способность индивида фантазировать и представлять можно считать одним из критериев ментального здоровья. Дело в том, что любые отклонения связанные с перегрузкой психики оборачиваются критическим снижением ресурсности. И тогда многие функции теряются. В данном случае физиологические нарушения либо затяжной стресс делают человека скудным на воображение. Это сильно заметно не только в работе и творчестве, но и в обычной жизни.

Четвёртое — излишки логики. При решении повседневных задач важно использовать не только воображение, но ещё и нестандартное мышление. Люди страдающие алекситимией чересчур логичны, их поведение и поступки избыточно структурированны. С точки зрения психологии можно говорить о полной блокировке внутреннего ребёнка, индивид почти всегда ведёт себя с позиции взрослого либо родителя.

Пятое — нетерпимость к проявлению чувств окружающих. Если рядом кто-то искреннее радуется, смеётся или плачет, человек с алекситимией ощущает крайнюю степень неловкости. Ему хочется как можно скорее это остановить. Мы можем видеть как «уставшие» мамы и папы гневно приказывают ребёнку угомониться, заткнуться или перестать ныть. В ситуациях наполненных радостью не получается разделить эмоции с окружающими, хочется побыть в сторонке или покинуть это место.

Диагностика алекситимии

Диагностика данного состояния выходит за рамки компетенции психолога, поэтому углубляться в тему не стану. Задача специалиста заключается в направлении клиента к психиатру для дальнейшего анализа. В мире существует несколько способов постановки диагноза, каждый из которых включает в себя от 22 до 30 пунктов. Наиболее эффективными признаны BIQ опросник, разработанный в Израиле и российский аналог, разработанный в институте имени Бехтерева.

Основная сложность в том, что человек не может описать свои эмоции по разным причинам, многие никак не связаны с алекситимией. Например низкий уровень интеллекта, ослабленность организма в следствии тяжёлой депрессии или даже в случае шизофрении. А некоторые умышленно молчат, чтобы получить необходимую справку. Тем не менее остальные симптомы позволяют практически безошибочно выявить состояние индивида.

Вместо итога

Алекситимия это довольно неприятное состояние, которое серьёзно нагружает психику. Человек становится токсичным для окружающих, коммуникация с ним не клеится, отношения поддерживать проблематично. В целом это можно считать извращённой формой апатии, когда ресурсов на адекватные реакции и эмоциональные проявления просто нет. Они либо заблокированы страхами, либо сказывается дефицит чего-то нужного Нейробиологи пытаются понять чего именно.

Психотерапия справляется далеко не всегда. Принято считать, что алекситимия возникшая в результате психо-эмоциональных травм поддаётся лечению, а вот физиологическая версия, к сожалению нет. Тем не менее очень важно попробовать все способы терапии. Тем более что они точно не навредят и будут полезны даже в случае обычной апатии.

Признание проблемы. Здесь мы снова вспомним о законе Кидлина. Признание проблемы это 50% успеха при её решении. В большинстве случаев клиент сам сообщает о наличии вышеперечисленных симптомов. Он замечает, что его эмпатичность находится на критически низком уровне и осознаёт, что это не нормально. В этом случае появляется надежда на избавление от недуга.

Стимулирование чувств. Пробудить способность ощущать происходящее с телом и сознанием можно с помощью музыки, массажа, других релаксирующих процедур. К сожалению в некоторых случаях психика просто блокирует внутренние сигналы и даже когда вы спрашиваете такого человека о его состоянии, он описывает исключительно физиологические проявления. По крайней мере в его лексиконе не остаётся слов обидно, грустно, радостно и так далее, он всё чаще использует больно, жарко, холодно. И это не о теле. Ему больно от услышанного и холодно на душе.

Невербальная коммуникация. Психологи используют различные игры и техники нацеленные на то, чтобы акцентировать внимание на воображении. Своего рода попытка пробудить спящие функции психики. Такой треннинг будет полезен и абсолютно здоровым людям. Попробуйте описать предмет или событие без использования слов. Применяйте позы, мимику, жесты.