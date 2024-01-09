Алекс Лесли: биография, факты, вклад в психологию соблазнения

Алекс Лесли автор бестселлеров, курсов и тренингов на тему «пикапа», разработавший собственную методику соблазнения, основанную на психологии межличностного общения и личном опыте. Скандально известный, объект хейта и презрения, человек перевернувший представление о взаимодействии мужчины и женщины, отвергнув общепринятую норму как неэффективную. Сегодня попробуем выяснить кто такой Алекс Лесли, талантливый психолог, начитанный соблазнитель или мошенник.

Краткая биография

Настоящее имя Алекса Лесли — Александр Сергеевич Кириллов. Родился в 1982 году, 9 января. Местом рождения числится город Витебск, где прошли детство и юность будущего пикап мастера. В 2004 году Лесли получил диплом механико-математического факультета МГУ и почти сразу же издал свою первую книгу.

Все эти годы Алекс активно интересовался методами соблазнения представительниц прекрасного пола и столкнувшись с множеством неэффективных способов, пытался изучить женскую психологию, чтобы разработать собственный подход. В интервью Александр Кириллов часто упоминает неудачный опыт посещения тренингов, где ведущие сами слабо понимали как действовать.

Спустя несколько лет о приёмах самого Лесли будет говорить весь интернет. А началось всё с книг, где на мой взгляд довольно непрезентабельным языком (что многих и раздражает) описана чистейшая психология человека. Избегая заумных терминов и углубления в теорию Алекс выдал информацию, которая буквально шокировала всех сторонников традиционных ценностей.

Бестселлеры Алекса Лесли

Написав свыше десятка книг Алекс прославился благодаря нескольким бестселлерам. На мой взгляд большинство мужчин купили эти рукописи ожидая получить эффект волшебной таблетки, надеясь на то, что получат пошаговый план действий. Подойди так, скажи то, смотри туда. Работы Лесли оказались недооценены, потому что за молодёжным сленгом мало кто разглядел базовые теории психологии, на которых вся модель соблазнения и строилась.

Чаще всего читатель гневно строчил отзывы, в которых называл автора бездарем, а его подходы глупыми. Тем не менее продажи били все мыслимые и немыслимые рекорды, а результаты учеников невозможно было оспорить. По всей видимости этот компот из недовольных и восхищенных сделал своё дело, уже после первой книги Александр Кириллов проснулся популярным.

Жжизнь без трусов

В 2006 году на полках книжных магазинов появилась первая работа Лесли — «Жжизнь без трусов». Сам автор в шутку предлагал покупателям называть книгу жизнь без трУсов, чтобы не смущать продавцов. Работа стала настолько полноценной, что её оценили не только желающие соблазнять девчонок, но и психологи. Не все хотели это признавать, но Алексу удалось очень структурировано изложить как эволюционные изменения в поведении человека, так и его базовые потребности.

Книга сломала стереотипы из серии «мужчина должен», «необходимо ухаживать» и «женщину надо добиваться». Сюжеты сказок и навязанные нормы очень красиво звучат, но на практике абсолютно неэффективны как для мужчин так и для женщин. Первые оказываются во френдзоне или выполняют роль доеной коровы, а вторые не закрывают истинные потребности, каждый раз получая удобного и на всё готового, но совершенно ненужного партнера.

Кроме объяснения базовых принципов психологии индивида и разбора истинных потребностей, в книге разбираются конкретные ситуации и даются упражнения для изменения состояния, убеждений, подходов. Для тех кто хочет увидеть женскую психологию в чистом виде, рекомендована «Жжизнь без трусов».

Новая жжизнь без трусов

На фоне громкого успеха первой книги, очень скоро появилась вторая. И она стала ещё популярнее. Здесь добавилось больше практического руководства, расписаны модели «самец» и «муж», представлены конкретные схемы соблазнения. Как вести себя на свиданиях, как сближаться, вызывать доверие, работать с возражениями.

Несмотря на наличие крайне эффективных советов интернет снова заполнился критикой. Во-первых не всем нравится язык на котором общается автор. Причина проста — эти фразы режут слух тем, кто воспитан в жёстких рамках и не может позволить себе из них выйти. За сленгом осталась незамечена вся психологическая теория, а отсутствие терминов создало впечатление, что ничего общего с наукой эта книга не имеет. Хотя в действительности всё с точностью до наоборот.

Во-вторых скандальный бестселлер ломал стереотипы. Советы и рекомендации целиком и полностью противоречили тому, чему всех нас учили с детства. Психике сложно даются данные, вынуждающие пересматривать убеждения и признаваться в собственной неэффективности. Возникает чувство вины, ведь получается всё что мы делаем большая ошибка. Меняться никто не хочет.

В третьих комментарии часто содержат странные претензии. Мужчины, которые наспех прочитали книгу и не вынесли для себя никаких уроков, принялись обвинять Лесли в мошенничестве. Ну купил я, прочитал, а женщины мне как не давали так и не дают. Жулик! Здесь вспоминается анекдот — человек открыл книгу «как стать миллионером», дочитал до фразы «поднимите задницу с дивана» и разочарованно швырнул её в стену со словами «понятно всё, очередные инфоцигане!»

Охота на самца

Пожалуй первая и единственная на данный момент книга для женщин соблазнительниц. Конкуренты безусловно есть, но качество материала здесь на порядок выше. Сохранён всё тот же стиль письма и подача, но одновременно с этим все методики по-прежнему имеют под собой теоретическую базу психологии многократно испытанную на ученицах.

Самой громкой историей стала Настя Рыбка, которая под руководством Алекса Лесли соблазнила российского миллиардера Олега Дерипаску, а затем написала книгу об этом. Дальнейшее развитие событий покрыто мраком. Ходят слухи, что она сделала общедоступной информацию, которая не предназначалась для широких масс и за это олигарх наказал как саму девушку так и её коуча. Впрочем, здесь сложно что-то утверждать. Факт остаётся фактом — и Рыбка и Лесли провели год в тюрьме Тайланда, после чего получили условные сроки и были депортированы в Россию.

Другие книги

Среди прочих работ Алекса Лесли можно выделить книги «угнать за 60 секунд», «волшебная таблетка», «как проснуться в гостях» и набирающая популярность «мне всегда дают». Несмотря на достижения в литературной среде основной заслугой Александра Кириллова остаются тренинги по соблазнению. Трудно дать им однозначную оценку, но мы не можем игнорировать реальные результаты. Вспомнить хотя бы ту же Рыбку.

Вместо итога

Можно ли назвать Лесли однозначно положительным или отрицательным персонажем как в литературе так и в психологии? Наверное нет. Фигура местами одиозная, порой наоборот. Скандалов связанных с Кирилловым достаточно и его стиль подачи материала многим кажется недопустимым. Пожалуй так и есть, в научных кругах методики соблазнения вряд ли когда-то примут.

Но стереотипы не ломаются людьми пресными, для любого достижения требуется смелость и неординарный подход. Для обывателя книги Лесли могут стать отличным теоретическим материалом, потому что игнорируя язык и отдельные фразы мы получаем невероятно структурированную книгу, в которой написано не то что хотят слушать привыкшие к навязанной норме, а то, что есть на самом деле. Последним таким человеком в истории был Зигмунд Фрейд. До сих пор подвергающийся жесткой критике, но навсегда изменивший теорию и практику психологии.