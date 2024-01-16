Абсолютная тишина: влияние на человека

В течение дня нервная система человека подвергается воздействию раздражителей различного происхождения. Одни из них – звуковые или акустические – считаются наиболее неприятными для человеческого восприятия. По этой причине желание многих людей побыть некоторое время в полной тишине психологи называют совершенно естественным. Как же влияет абсолютная тишина на человека?

Отсутствие посторонних звуков и шумов по-разному воспринимается людьми. Одним полная тишина дарит комфорт и спокойствие, у других она вызывает чувство тревоги и напряженности. Замечено, что полное отсутствие каких-либо акустических раздражителей воспринимается большинством людей, как нечто неестественное, поэтому чувство напряженности в данной ситуации возникает вполне закономерно.

Научные исследования

Между тем, ученые утверждают, что в силу физиологических особенностей человек не способен «услышать» абсолютную тишину. Такое явление может выявить и зафиксировать только специальная аппаратура. Возможности человеческого слуха в данном отношении слишком ограничены.

Даже если поместить человека в пространство, полностью изолированное от посторонних шумов, он будет слышать и распознавать звуки собственного тела – например, дыхание, биение сердца, шум циркулирующей крови. Искусственно создать условия, в которых человеческий слух вообще бы ничего не воспринимал, достаточно сложно.

Однако ученым в ряде экспериментов удалось создать условия, максимально приближенные к абсолютной тишине. Результаты неоднократных исследований и наблюдений подтвердили, что такие условия крайне негативно влияют на человеческую психику.

В некоторых случаях у участников эксперимента возникали даже слуховые галлюцинации. Отдельные ученые-исследователи даже предположили, что абсолютная тишина способна вызвать у человека психические расстройства – иначе говоря, свести его с ума.

К похожим результатам ученые пришли в ходе наблюдений за людьми, проходящими испытания в сурдокамерах. Эти герметичные помещения с высоким уровнем звукоизоляции были созданы для тренировок космонавтов.

Благодаря таким камерам, ученые могли оценить степень готовности специалиста к временному существованию вне естественных условий. Во время этих наблюдений было еще раз подтверждено, что абсолютная тишина негативно воспринимается человеком.

Полезна или вредна тишина для человека?

Доказав негативное влияние абсолютной тишины на психику человека, ученые в то же время пришли и к другим, не менее любопытным результатам. Так, в ходе исследований, было установлено, что условия, приближенные к тишине, благоприятно воздействуют на нервную систему человека. Эти условия полагают несущественное присутствие в пространстве акустических раздражителей – примерно в интервале от 20 до 60 децибел.

В связи с этим, переутомленным, ослабленным или больным людям медики обычно предписывают для восстановления тишину и покой. Отсутствие громких звуков на всем периоде лечения и восстановления благотворно отражается на физическом и психоэмоциональном состоянии человека. При этом не имеет значения возраст пациента – тишина с указанным, допустимым уровнем шума в равной степени полезна и детям, и взрослым.

Откуда берется боязнь абсолютной тишины?

Полностью исключить звуковые и шумовые раздражители из естественных условий существования человека невозможно. Во многом, по этой причине абсолютная тишина вызывает у большинства людей страх и даже панику.

Самая распространенная ассоциация, связанная с абсолютной тишиной –полная потеря слуха. В свою очередь, расстройство или дисфункция какого-либо органа чувств (будь то слух, зрение или осязание) почти на генетическом уровне сигнализирует человеку о его уязвимости перед возможной опасностью.