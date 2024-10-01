5 ситуаций, когда не стоит начинать инвестировать в акции

Когда я начал инвестировать и купил свои первые ценные бумаги, это было абсолютно непопулярно и даже непонятно. На тот момент было много акционеров, но чаще всего они делились на две категории. Первые стали «случайными» владельцами незначительных активов, которые лежали в тумбочке и приносили максимум пару тысяч рублей в год. Вторые массово скупали бумаги и могил себе позволить жить на дивиденды. И те и другие в какой-то момент оказались клиентами брокеров, просто потому что вся инфраструктура фондового рынка переехала в онлайн.

Со временем возникли две новые категории. Условно назовём их третьи и четвёртые. Так вот третьи это игроманы. Приложение брокеров стали настолько простыми и удобными, что их всё чаще выбирали как альтернативу казино. Они что-то покупали, ждали роста, затем продавали. Не менее популярными стали сделки шорт, когда будучи уверенным в падении котировок, можно «сделать ставку» на падение. Чаще всего здесь человек всё проигрывал.

Четвёртые это те, кто решил создавать капитал и пассивный доход. Они открывали брокерский счёт, пополняли его, покупали ценные бумаги, реинвестировали дивиденды, регулярно пополнялись и снова покупали. Благодаря такому снежному кому люди кратно обгоняли банковский депозит и в какой-то момент попадали в ситуацию, когда годовые дивиденды превышали заработную плату. Следить за котировками уже не имело смысла, какая разница падают цены или растут, главное что компании постоянно присылают деньги.

На сегодняшний день мы видим появление пятой категории инвесторов. Это люди, пришедшие в рынок по рекламе. А там им обещали обогощение и возможность начать хоть со ста рублей. Правда тактично умолчали о том, что доход будет соответствующий. А если хочешь больше, то придётся становиться игроманом, торговать с плечами и сильно рисковать. Финал этой группы я уже озвучил. Среди пятой группы много пострадавших, поэтому я подумал будет полезно написать статью о том, в каких ситуациях заходить на фондовый рынок не стоит.

Отсутствие первоначального капитала

Когда ко мне приходят новые клиенты, я первым делом спрашиваю какой у них депозит. Интерес этот не праздный, просто я отлично знаю, что большинство открывают счёт имея несколько тысяч рублей. Есть и те, кто хочет попробовать с тысячи. Мол, будете мне хорошо платить, я ещё положу. Забавные ребята, думают они делают мне одолжение. Так вот, зарегистрировать брокерский счёт можно вообще без денег, открыл и всё. Никто не запретить вам начать с косаря. Но всё это бессмысленно, глупо и кринжово. Жертвы телевизионной рекламы.

Самый минимум это 30 000. Ничего вы с этих денег не заработаете, миллионерами не станете и с работы уволиться не сможете, сумма крайне незначительная. Но её достаточно для того, чтобы составить портфель хотя бы из 5-10 акций, то есть соблюсти правило диверсификации. Дивиденды позволят оплатить всю брокерскую комиссию, что уже неплохо. А вы получите опыт и разберётесь как тут всё устроено. Многие думают, что они умные и всё поймут сами, но вот вам мой бесплатный совет — прислушайтесь и не лезьте в рынок до тех пор, пока не накопите хотя бы 30 000. Это самый минимальный минимум из всех возможных.

Отсутствие регулярных пополнений

Вообще плевать на какую сумму вы пополнились изначально. Закинули 50 000 чтобы попробовать или бросили 5 000 000. Вы должны пополнять счёт ежемесячно. Если у вас есть крупная сумма денег, но возможности пополнять нет, тогда кладите на счёт часть, а остальное на депозит, с которого каждый месяц будете снимать определенную сумму для пополнения.

Фондовый рынок сильно отличается от депозита, здесь доход начисляется не равными и заранее известными процентами. Ценные бумаги могут как расти так и падать. Вы можете открыть любой форум и почитать гневные высказывания тех, кто как обезьяна с гранатой залез в мир инвестиций. В период просадки активы нужно выкупать, тем самым снижая их среднюю стоимость.

Те, у кого нет денег для пополнения счёта, этого не делают, поэтому вечно сидят в убытках и ноют. Постоянно приводят в пример газпром, который якобы упал и до сих пор не отрос. Нельзя доказать этим людям один простой факт — даже «аварийный» газпром приносит своим владельцам прибыль гораздо выше, чем депозит. Даже сейчас, в сентябре 2024 года.

Отсутствие финансовой подушки безопасности

Для начала вспомним что это такое. Финансовая подушка безопасности это средства, доступные в ликвидном виде, способные покрыть расходы семейного бюджета на период от 3 до 6 месяцев. В идеале на год. Допустим ваши ежемесячные расходы на базовое потребление составляют 40 000 рублей. Значит у вас на карте с начислением процентов или вкладе до востребования должно лежать минимум 120 000, а лучше в районе 400 000.

Как это связано с инвестированием? Очень просто. Такие события как февраль 2022 случаются раз в миллиард лет, но случаются. Август 2024 стал самым неудачным для российского фондового рынка за всю его историю. Неприятности происходят, это жизнь. А ещё вас могут сократить, вы можете заболеть и так далее. По итогу вам срочно понадобятся деньги, с акций выдернуть их нельзя (только с убытками), а накоплений нет. И что вы будете делать? Скажу из собственной практики — люди либо лезут в конские кредиты, либо вытаскивают таки деньги с ценных бумаг, фиксируя огромные потери. А оно вам надо?!

Короткий горизонт планирования

Спекулянтам здесь проще, они пришли поиграть, вот и играют. Есть ещё профессиональные трейдеры, которые открывают сделки с тейк профитом и стоп лоссом. Всем этим людям горизонт планирования не интересен, они его никак не учитывают. Инвестор же должен прекрасно понимать с какой целью он здесь и на какой срок.

Однажды ко мне обратился знакомый с просьбой собрать ему портфель. Через полгода квартиру буду покупать, а пока думаю прокрутить деньги и чуть чуть заработать. Я уточнил — срок инвестирования 6 месяцев? Тот кивнул, да, так и есть. Я покрутил пальцем у виска и предложил положить в банк. В таких условиях даже валюту брать смысла не было. Либо депозит, либо на крайний случай офз. Про акции забудь.

Оптимальным сроком инвестиционной деятельности я бы считал от 3 лет или до момента выхода на пассивный доход. Вполне возможно у вас есть 10 000 000 рублей и вы готовы купить акции лукойла, чтобы уже в первый год получить свыше 1 500 000 рублей дивидендов. Если же вы собираетесь достичь какой-то финансовой цели, то три года это самый минимум. Может запросто случиться так, что два года вы в просадке просидите, а на третий получите 100% доходности разом. Так устроен фондовый рынок. Лучше всех себя чувствуют те, кто решил через 15 лет на пенсию уйти. А во те, кто хочет через месяц миллионером стать, в 146% случаев разочаровываются. Ибо это невозможно здесь, ахахах.

Отвержение диверсификации

Все яблоки в одну корзинку не кладут. Вы можете выбрать приоритетные активы, но в портфеле в любом случае должно быть минимум 30 бумаг разных компаний. Одним из самых гениальных инвесторов является Уоррен Баффет, и он сделал акцент на 2-3 бизнеса. Но внимательно изучите его инвестиционный портфель. Сколько там компаний? То то же.

Вместо итога

На данный момент 80% участников рынка это физлица. И по большей части это именно те ребята, которые пришли сюда по рекламе. Всё на что хватило их компетенции — массовые распродажи на панике. Как итог они своими действиями продавили индекс мосбиржи до 2 500 пунктов. Отскок случился только когда крупные игроки вернулись к покупкам. Но самое забавное здесь то, что эти паникёры продавали себе в убыток. А если вы такой инвестор, от которого одни проблемы у всех, включая вас лично, то быть может не стоило начинать? Держите на вкладе пока в России в 10 раз за историю не случится банкротство депозитчиков и не трогайте вы эти акции. Всем добра и кэша. До связи!