5 простых шагов для улучшения отношений

Бытует мнение, что над отношениями нужно работать. И некоторые люди понимают эти слова буквально, что приводит к высокой активности с их стороны. От партнёра тоже ожидают участия, поэтому ожидания резко взлетают вверх, после чего оба оказываются в колесе, которое невозможно остановить. Романтический союз превращается в территорию, на которой нужно не просто трудиться, а прям горбатиться! Стоит снизить обороты, как тут же возникает чувство вины: «Отношения можно было спасти, но ты/я ничего для этого не сделал!» Хотя психологическая теория объясняет бессмысленность такого подхода. Оказывается, вам в большинстве случаев требуется дистанция и спокойствие, чтобы ваши отношения наладились. Сейчас объясню.

Пять шагов к здоровым отношениям

Фраза «отношения должны быть лёгкими, потому что они нужны для удовольствия» как нельзя лучше описывает структуру эмоциональной близости между мужчиной и женщиной. К сожалению, некоторые люди решили, что, вступая в романтический союз, необходимо до посинения держаться за партнёра и буквально хватать его за грудки (а лучше — за причиндалы). Чтобы быть всегда вместе, как голова и шея, никаких секретов и 24 на 7 в обнимку. Интернет полон красивых выражений о любви, что только усугубляет положение дел. В реальности вам достаточно осознать одно простое убеждение: партнёр — это одна из опор в жизни, а не единственная опора. Если кроме него вам не на что встать, вы упадёте! И его уроните.

Выясните точки соприкосновения

Иногда два человека, каким-то образом создавших пару, совершенно искренне не могут объяснить, для чего они сошлись. Зачем вам эта девушка? Для чего вам нужен этот парень? Ради каких целей, удовольствий и желаний вы объединились? И здесь начинается полный хаос в мыслях. Как-то так случилось, а потом привыкли, и вот теперь мы просто висим на шее друг друга, всё не нравится, но расходиться как-то глупо, мы так давно вместе! Попытка найти то, что действительно притягивает друг к другу, заканчивается полным провалом. Но если вы хотите укрепить ваши отношения, то придётся отыскать это. Или признать, что вы давно расстались эмоционально, просто продолжаете плыть по течению физически.

Точки соприкосновения — это то, ради чего вы хотите быть рядом с конкретным человеком. Удовольствия, которые притягивают именно к этому партнёру. К сожалению, мы очень часто их обесцениваем. Здесь годятся любые мелочи. Целуется хорошо, чувство юмора классное, тело красивое, интересный собеседник, такой же как я (весельчак или домосед). Ничто не может долго нравиться, если не приносит удовольствия. Попытайтесь вспомнить, что радует вас обоих, и увеличьте это в ваших отношениях. Скорее всего, в жизненной суете вы давно забыли о точках соприкосновения, они просто исчезли, погибли под грузом бытовухи, суматохи и беготни.

В отношениях должно оставаться то, ради чего хочется возвращаться домой. Вкусный ужин, физическая близость, прогулки за ручку, настольные игры, совместный просмотр сериалов и так далее. Подумайте над тем, что вас сблизило и приносило настоящее удовольствие. Скорее всего, ничего этого уже давно нет, или количество сильно сократилось. Вы чувствуете, что охладели друг к другу, потеряли смысл коммуникации и всё чаще недовольны отношениями, но не можете понять, почему. А тут всё просто: в вашем романтическом союзе всего много, а точек соприкосновения мало, либо вовсе нет.

Выясните точки противостояния

При увеличении количества точек соприкосновения не забудьте кратно снизить количество точек противостояния. Это всё то, что приводит к ссорам, конфликтам и выяснению отношений. К сожалению, со временем подобных ситуаций становится всё больше и больше. Причина, как правило, заключается в неправильном понимании зоны личной ответственности. Нам кажется, что партнёр обязан участвовать в наших делах просто потому, что он самый близкий человек. Кто как ни он?

В действительности это оборачивается лишь завышенными ожиданиями, губительными требованиями и раздражающими условиями. Вторая половинка оказывается в ситуации, при которой на его плечах бесконечно образуется груз, и тащить его уже сил никаких нет. А так как источник негативно окрашенных эмоций — вы, возникает острое желание дистанцироваться, убежать, заставить замолчать. И скорее всего, вы даже не обсуждаете это.

Сядьте за стол и поговорите. Спросите партнёра, что его раздражает, расскажите, что раздражает вас. Составьте список и тщательно его изучите. Чаще всего в нём оказывается то, что вообще не должно касаться спутника. Личная зона ответственности — это деятельность, в которой вполне достаточно вашего участия. Хотите новый смартфон? Купите его себе. Ищите способы заработать самостоятельно, развивайтесь. Супруг(а) может помочь, а может и остаться безучастным. Увлеклись творчеством и начали писать картины? Так пишите, зачем принуждать мужа/жену держать холст, покупать краски и позировать?! Нравится вам ковыряться в огороде и хочется вырастить сад? Занимайтесь на здоровье, никто не обязан копать, сажать и поливать, возможно, окружающим это совершенно ни к чему.

Если вы в выходные запланировали покататься на лыжах, а муж предпочитает отдохнуть лёжа перед телевизором, то прежде чем устроить скандал, напомните себе о том, что и то, и другое — личная зона ответственности. Вроде как в конфликте виноват ленивый муж, но давайте разберём ситуацию по фактам. Он собирается отдохнуть и делает это самостоятельно. Вы решили посвятить время спорту, но для достижения своей цели приходится напрягать других людей. А им это не нравится. Найдите все точки противостояния, определите те, которые относятся к личной зоне ответственности, и исключите их из отношений. Добивайтесь желаемого отдельно друг от друга, тогда помощь будет цениться, а отсутствие помощи не приведёт к конфликтам, что в итоге укрепит ваш союз.

Определите зону обоюдной ответственности

Есть то, что обязаны делать оба, потому что взяли на себя ответственность. На лыжах я с тобой не поеду, потому что не хочу. Айфон тебе не куплю, потому что не могу или тоже не хочу. Но с сыном гулять пойдём оба, потому что мы его хотели, планировали и осознанно подходили к этому вопросу. То, что тебе вздумалось пойти на курсы, — это твоя хотелка, ты на неё деньги и ищи. А вот куртку дочери придётся покупать. Пополам или я оплачу 80%, а может все 100%, это зависит от того, как в семье формируется бюджет. Но мы оба должны думать над тем, во что будут одеты наши дети и на какие шиши мы отправим их в секцию.

Валяться на диване я могу хоть сутки напролёт, имею полное право, но уборка квартиры, ремонт сантехники, траты на ребёнка и покупка продуктов лежат на моих плечах тоже. Значит, прежде чем включить футбол и открыть бутылку пива, я должен решить актуальные проблемы. Но только те, за которые дал обещание. Но тут возникают сложности, потому что обязательства раздаются рандомно: просто муж решил, что жена ему это должна, значит, будь добра, делай! Или супруга с чего-то взяла, что муж обязан полоть картошку, которая ему даром не сдалась, а теперь у них конфликт, потому что партнёр не выполняет требования, которые на него повесили.

Запоминайте: зона обоюдной ответственности — это всё то, за что оба взяли на себя обязательства. Например, ребёнок. Но бывает и что-то менее значительное. Решили копить на летний отдых, создали специальный счёт, но потом выясняется, что один активно его пополняет, а второй не положил ни рубля. Хотя договаривались и все были согласны. Посадили на даче огурцы с помидорами, взяли на себя обязательства по уходу за этим огородом, но потом жена собралась поливать, а муж отказался, потому что что-то лень! Взвалили на себя ипотеку, обсудили все детали, но наступает дата платежа, а жена вдруг заявляет, что в этом месяце дебет с кредитом не сошёлся, она ничего внести не может. Давай сам.

Подобные ситуации, безусловно, можно решить, но вы должны отделять прихоти, потребности, желания и обязательства друг от друга. В большинстве случаев люди вынуждены делать то, чего не хотят и за что не брали на себя ответственность, при этом умудряются нарушать договорённости и отвергать обязательства. До тех пор, пока вы не разграничите эти понятия и не научитесь отказываться от одного, гарантированно выполняя другое, отношения будут хромать на обе ноги.

Станьте надёжной опорой для психики партнёра

Знаете, для чего чаще всего люди ходят к психологу? Думаете, получить совет? Нет, специалист не имеет права раздавать советы, так как они неизбежно будут основаны на личном опыте, и как ни старайся, эффективность окажется нулевой. Может, для поиска гениальных решений, чтобы манипулировать окружающими и получить желаемое? Тоже нет, волшебные заклинания не существуют, смиритесь. В абсолютном большинстве случаев человек приходит, чтобы выговориться, получить поддержку и, освободившись от ложных потребностей, найти решение самостоятельно. Это помогает вернуть ресурсность психики в нормальное состояние, а вот что клиенту действительно нужно и как этого добиться, он всегда знал сам! Только угодил в состояние, которое не позволяло это реализовать.

Очень жаль, что самый близкий человек не может стать тем психологом, благодаря которому стресс утилизируется без необходимости обращаться к специалисту. Помните фразу: «ничто так не сближает двух людей, как обсуждение третьего»? На самом деле здесь речь не о насмешках над кем-то, просто такой формат диалога позволяет высказать мнение, получить обратную связь, похвалить себя (на фоне неё я умница), избавиться от негативно окрашенных эмоций (вылить гнев и злобу). Вы удивитесь, но именно так выглядит процесс восстановления ресурсности психики.

Только здесь у всех свои методы. Кому-то хочется, чтобы их просто чаще обнимали. Не нужно ничего говорить, даже можешь не слушать, просто обними меня. Кто-то нуждается в диалоге с обратной связью, хочет, чтобы партнёр слушал, дискутировал, высказывался сам. Одним важно, чтобы с ними во всём соглашались. Другие хотят искать истину и нуждаются в спорах. Бывает, человек много говорит, и от вас требуется только молча кивать. А бывает, ему требуется ваше участие, чтобы задавали вопросы, разобрались в проблеме, поделились советом.

В ваших отношениях как? Вы знаете, как поддержать партнёра и какой формат поддержки ему необходим? А он знает? Делает так? Вы вообще рассказали своей второй половинке, каким образом вас нужно поддерживать? Отношения становятся бесполезными и по этой причине тоже. Если дома нет опоры для психики, если партнёр не поддерживает самооценку и не позволяет за его счёт утилизировать негативно окрашенные эмоции, то смысл романтического союза теряется. Ещё хуже, если в этот момент появится человек, с которым, в отличие от супруга, станет комфортно.

Свобода и одиночество

В большинстве случаев в отношениях мы ограничиваем свободу партнёра и вступаем в них с целью избавиться от собственного одиночества. А потом так далеко в этом заходим, что оказываемся в клетке. Дело в том, что человек — свободолюбивое животное, мы на подсознательном уровне протестуем против любых ограничений, контроля, подавления и подчинения. Следовательно, нарушая личные границы спутника, мы вступаем с ним в конфронтацию. И тогда ссор не избежать.

Одиночество при этом не такая страшная штука. Нам хочется быть уверенным в том, что в любой момент возможно получить присутствие спутника, но иногда очень хочется дистанцироваться, изолироваться и побыть наедине с собой. Не позволяя это сделать, вы снова превращаетесь в источник негативно окрашенных эмоций. Придя домой, человек очень часто хочет остаться один. Запереться в комнате или погулять без жены/мужа. Послушать музыку, заняться своим хобби. Быть может, даже съездить куда-нибудь без сопровождения.

Не забывайте оставлять вторую половинку в покое. Просто не трогайте, не подходите, займитесь своими делами и на время исчезните с радаров. Многие пары докатились до того, что уже не скучают друг по другу. А как это сделать, если голос жены ты слышишь чаще, чем все остальные звуки вместе взятые? Как можно затосковать по тому, кто маячит перед глазами круглосуточно? Только вышли из дома, он звонит. Только положил трубку, она пишет в мессенджере. Только закрыл вотсап, он уже припёрся к тебе на работу. Прогуливаешься по парку, она нудит под ухом. Села поесть, ему приспичило поболтать. Ад какой-то, а не отношения.

Вместо итога

Романтический союз может развалиться по многим причинам, но чаще всего на самом деле они таковыми не являлись. Это лишь последствия нарушения всего вышеописанного. Пары, в которых есть все пять опор, не задумываются о расставании, они счастливы друг с другом, чувствуют себя свободными и удовлетворёнными, при этом тратят ресурсы только на зону обоюдной ответственности и всегда получают поддержку. Они не сохраняют брак и не трудятся в нём как рабы, всё происходит само собой. Ценность и значимость партнёра высокая, замена не требуется, потому что здесь нет насилия, а вот польза, блага и удовольствия есть. Два самодостаточных человека живут свою жизнь, но каждый точно знает, что всегда получит то, что неспособен добыть в одиночество. И ради этого они вместе.